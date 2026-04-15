  • Ajinkya Rahane: కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడర్స్ కెప్టెన్ అజింక్యా ర‌హానేకు భారీ జ‌రిమానా.. ఎందుకో తెలుసా..?

Ajinkya Rahane: కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడర్స్ కెప్టెన్ అజింక్యా ర‌హానేకు భారీ జ‌రిమానా.. ఎందుకో తెలుసా..?

CSK vs KKR: ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్‌కు ఏదీ క‌లిసి రావ‌డం లేదు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఈ సీజ‌న్‌లో కేకేఆర్ గెలుపు బోణీ కొట్ట‌లేదు. మంగ‌ళ‌వారం చెపాక్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌పై 32 ప‌రుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. ఈ సీజ‌న్‌లో కేకేఆర్‌కు ఇది నాలుగో ఓట‌మి కాగా.. మ‌రో మ్యాచ్ వ‌ర్షం కార‌ణంగా ర‌ద్దు అయింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 15, 2026, 11:04 AM IST

Ajinkya Rahane: కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడర్స్ కెప్టెన్ అజింక్యా ర‌హానేకు భారీ జ‌రిమానా.. ఎందుకో తెలుసా..?

Ajinkya Rahane Fined Rs 12 Lakhs: ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్‌కు ఏదీ క‌లిసి రావ‌డం లేదు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఈ సీజ‌న్‌లో కేకేఆర్ గెలుపు బోణీ కొట్ట‌లేదు. మంగ‌ళ‌వారం చెపాక్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌పై 32 ప‌రుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. ఈ సీజ‌న్‌లో కేకేఆర్‌కు ఇది నాలుగో ఓట‌మి కాగా.. మ‌రో మ్యాచ్ వ‌ర్షం కార‌ణంగా ర‌ద్దు అయింది. అయితే తాజాగా కేకేఆర్ కెప్టెన్ అజింక్యా ర‌హానేకు ఐపీఎల్ నిర్వాహ‌కులు షాకిచ్చారు. రూ. 12 ల‌క్ష‌లు జ‌రిమానాగా విధించారు. సీఎస్‌కేతో మ్యాచ్‌లో కేకేఆర్ జ‌ట్టు స్లో ఓవ‌ర్ రేటు న‌మోదు చేయ‌డ‌మే అందుకు కార‌ణం.

ఈ సీజ‌న్‌లో కేకేఆర్ స్లో ఓవ‌ర్ రేటును న‌మోదు చేయ‌డం ఇదే తొలిసారి కావ‌డంతో కెప్టెన్ ర‌హానే ఒక్క‌డికే జ‌రిమానా విధించారు. రెండో సారి ఇదే త‌ప్పిదానికి పాల్ప‌డితే అప్పుడు కెప్టెన్‌కు రూ. 24 ల‌క్ష‌ల జ‌రిమానాతో పాటు ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ స‌హా తుది జ‌ట్టులోని ఆట‌గాళ్లకు మ్యాచ్ ఫీజుల్లో 25 శాతం లేదంటే 6 ల‌క్ష‌లు.. రెండింటిలో ఏదీ త‌క్కువ అయితే అది జ‌రిమానాగా విధిస్తారు.

ఐపీఎల్ ప్రవర్తనా నియమావళిలోని కనీస ఓవర్-రేట్ ఉల్లంఘనలకు సంబంధించిన ఆర్టికల్ 2.22 ప్రకారం ఈ సీజన్‌లో కేకేఆర్ టీమ్ చేసిన మొదటి ఉల్లంఘన ఇది కావడంతో.. రహానెకు 12 లక్షల రూపాయల జరిమానా విధించారని ఐపీఎల్ నిర్వాహ‌కులు ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపారు.

ఇక మ్యాచ్ విష‌యానికి వ‌స్తే.. మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేసిన చెన్నై సంజూ శాంస‌న్ (48), డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ (41), ఆయుష్ మాత్రే (38) రాణించ‌డంతో  20 ఓవ‌ర్ల‌లో 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 192 ప‌రుగులు చేసింది. కేకేఆర్ బౌల‌ర్ల‌లో కార్తిక్ త్యాగి 2, వైభవ్ అరోరా, అనుకుల్ రాయ్, సునీల్ నరైన్‌లు త‌లా ఓ వికెట్ తీశారు. అనంత‌రం 193 ప‌రుగుల ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో కేకేఆర్ 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 160 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమిత‌మైంది. కేకేఆర్ బ్యాట‌ర్ల‌లో ర‌మ‌ణ్‌దీప్ సింగ్ (35), రోవ్‌మన్ పావెల్ (31) రాణించారు. సీఎస్‌కే బౌల‌ర్ల‌లో నూర్ అహ్మ‌ద్ 3, అన్షుల్ కంబోజ్ 2 వికెట్లు, ఖలీల్ అహ్మద్, అకీల్ హోసేన్ లు చెరో వికెట్ ప‌డ‌గొట్టారు.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

