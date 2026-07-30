/Ajinkya Rahane Retires: టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ అజింక్య రహానే రిటైర్మెంట్..ఎమోషనల్ వీడియో వైరల్!

Ajinkya Rahane Retirement: భారత క్రికెట్లో అత్యంత నమ్మకమైన బ్యాట్స్మెన్లలో ఒకరిగా నిలిచిన అజింక్య రహానే.. తాజాగా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అన్నీ ఫార్మాట్ల నుంచి వీడ్కోలు పలుకుతున్నట్లు తెలిపాడు. జూలై 30 నుంచి తన రిటైర్మెంట్ అమలులో ఉంటుందని ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఎమోషనల్ వీడియో పోస్ట్ చేశాడు.
అజింక్య రహానే గత ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) సీజన్లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (కేకేఆర్)కు కెప్టెన్గా వ్యవహరించారు. అయితే ఇకపై ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో ఆడడం లేదు. ఈ క్రమంలో తాను అన్ని ఫార్మాట్ల క్రికెట్ నుండి రిటైర్ అవుతున్నట్లు రహానే స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.
38 ఏళ్ల రహానే, "క్యాప్ నంబర్ 278, ఇక సెలవు. ఇన్నేళ్లుగా మీ ప్రేమకు, మద్దతుకు ధన్యవాదాలు" అని రాశారు. "నేను ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతతో ఉంటాను." ఈ సందేశంతో అతను తన అభిమానులకు, సహచర ఆటగాళ్లకు, కోచ్లకు, భారత క్రికెట్తో సంబంధం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ తన కృతజ్ఞతను తెలియజేశాడు.
India batter Ajinkya Rahane has announced his retirement from international cricket and all formats.
He posted on Instagram, "Cap 278 signing off. Thank you for all the love and support over the years. Forever grateful"
(Video: Ajinkya Rahane/Instagram) pic.twitter.com/DRRSDzaHe2
— IANS (@ians_india) July 30, 2026
క్రికెట్లోని మూడు ఫార్మాట్లలోనూ టీమ్ ఇండియాకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన కొద్దిమంది భారత ఆటగాళ్లలో అజింక్య రహానే ఒకరు. అతని కెప్టెన్సీ రికార్డు కూడా ఆకట్టుకునేలా ఉంది. టెస్ట్ క్రికెట్లో, అతను భారత్కు ఆరు మ్యాచ్లలో నాయకత్వం వహించగా, వాటిలో నాలుగు గెలిచి, రెండు డ్రా చేసుకున్నాడు. ముఖ్యంగా అతని కెప్టెన్సీలో భారత్ ఒక్క టెస్ట్ మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోలేదు. వన్డే క్రికెట్లో రహానే మూడు మ్యాచ్లకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించగా, ఆ మూడూ విజయాలతో ముగిశాయి. టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో, అతను జట్టుకు రెండు మ్యాచ్లలో నాయకత్వం వహించగా, ఒకటి గెలిచి, ఒకటి ఓడిపోయాడు.
అజింక్య రహానే భారత్ తరఫున 85 టెస్టులు, 90 వన్డేలు, 20 టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడాడు. అతను మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి 35.95 సగటుతో 8414 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 15 సెంచరీలు, 51 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. రహానే కోల్కతా నైట్ రైడర్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, రాజస్థాన్ జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఐపీఎల్లో రాయల్స్, రైజింగ్ పూణే సూపర్జైంట్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, ముంబై ఇండియన్స్ జట్ల తరఫున ఆడాడు. రహానే 212 ఐపీఎల్ మ్యాచ్లలో 30.15 సగటుతో 5367 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు, 35 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.
ఆస్ట్రేలియాలో చారిత్రాత్మక విజయం
అజింక్య రహానే కెరీర్లో అత్యంత ఆశాజనకమైన అధ్యాయం 2020-21 ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో కనిపించింది. అడిలైడ్ టెస్టులో భారత్ ఘోర పరాజయం పాలైన తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ లేని సమయంలో, అతను జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించాడు. మెల్బోర్న్ టెస్టులో అద్భుతమైన సెంచరీతో అతను భారత్ను తిరిగి సిరీస్లోకి తీసుకువచ్చాడు.
దీని తర్వాత, యువ జట్టు బ్రిస్బేన్లోని గబ్బాలో స్వదేశంలో జరిగిన టెస్ట్ సిరీస్లో ఆస్ట్రేలియాను 2-1 తేడాతో ఓడించి చారిత్రాత్మక విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ విజయం భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత చిరస్మరణీయమైన విజయాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. రహానే కెప్టెన్సీ ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది.
టెస్ట్ కెరీర్
> 85 మ్యాచ్లు, 5077 పరుగులు, 38.46 సగటు
> 12 సెంచరీలు, 26 హాఫ్ సెంచరీలు, 49.50 స్ట్రైక్ రేట్
> 578 ఫోర్లు, 35 సిక్సర్లు
వన్డే కెరీర్
> 90 మ్యాచ్లు, 2962 పరుగులు, 35.26 సగటు
> 3 సెంచరీలు, 24 హాఫ్ సెంచరీలు, 78.63 స్ట్రైక్ రేట్
> 293 ఫోర్లు, 33 సిక్సర్లు
టీ20 కెరీర్
> 20 మ్యాచ్లు, 375 పరుగులు, 20.83 సగటు
> 1 హాఫ్ సెంచరీ, 113.29 స్ట్రైక్ రేట్
> 32 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లు.
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