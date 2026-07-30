Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /Ajinkya Rahane Retires: టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ అజింక్య రహానే రిటైర్మెంట్..ఎమోషనల్ వీడియో వైరల్!

Ajinkya Rahane Retires: టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ అజింక్య రహానే రిటైర్మెంట్..ఎమోషనల్ వీడియో వైరల్!

Ajinkya Rahane Retirement: టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ అజింక్య రహానే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోని  అన్నీ ఫార్మాట్ల నుంచి వీడ్కోలు పలుకుతున్నట్లు రహానే ఓ ఎమోషనల్ వీడియో ద్వారా వెల్లడించాడు. ఆ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 30, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:29 AM IST
Ajinkya Rahane Retires: టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ అజింక్య రహానే రిటైర్మెంట్..ఎమోషనల్ వీడియో వైరల్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌గా బాగా చేస్తున్నారు.. ప్రధాని కుర్చీ ఖాళీ చేయండి.. మోదీపై అభిజీత్ దీప్కే సెటైర్లు..!!
Abhijit Dipke38 min ago
2
Telangana heavy rains1 hr ago
3
20 Crore Cash 15kg Gold Seized Bengal1 hr ago
4
Ramayana trailer2 hrs ago
5
Uday krishna reddy2 hrs ago