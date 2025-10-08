Ind vs SA: రేపే విశాఖలో మహిళా ప్రపంచకప్‌.. భారత అమ్మాయిలు హ్యాట్రిక్‌ కొడుతారా?

ICC World Cup Ind vs Aus Match: ఐసీసీ మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచకప్ పోటీ ఆస్తికరంగా సాగుతోంది. ఈ మెగా టోర్నీలో భారత అమ్మాయిలు రెండు మ్యాచ్లను సొంతం చేసుకుని పూర్తి జోష్లో ఉన్నారు. హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించే లక్ష్యంతో ఆస్ట్రేలియాతో తలపడేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ కీలక మ్యాచ్కు ఏపీలోని విశాఖపట్టణం స్టేడియంలో అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. వైజాగ్లో గురువారం దక్షిణాఫ్రికా, భారత్ తలపడనున్నాయి.
ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లకు విశాఖపట్నంలో సందడి నెలకొంది. అక్టోబర్ 9వ తేదీ నుంచి ఏసీఏ-వీడీసీఏ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఐదు మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. 9వ తేదీన భారత్-దక్షిణాఫ్రికా, 12న భారత్-ఆస్ట్రేలియా, 13న దక్షిణాఫ్రికా-బంగ్లాదేశ్, 16న ఆస్ట్రేలియా-బంగ్లాదేశ్, 26న ఇంగ్లాండ్-న్యూజిలాండ్ జట్లు తలపడనున్నాయి. భారత్-ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ టికెట్ ధర రూ.150 ఉండగా.. మిగతా అన్ని మ్యాచ్లకు రూ.100కే టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచకప్ పోటీలతో విశాఖపట్టణం నగరంలో కోలాహలం నెలకొంది. టోర్నీలో ఇప్పటికే రెండు మ్యాచ్లు ఆడిన భారత జట్టు రెండింటిలోను శ్రీలంక, పాకిస్థాన్పై గెలుపొందింది. చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ను చిత్తు చేసి భారత అమ్మాయిలు పూర్తి జోష్లో ఉన్నారు. అభిమాన క్రికెటర్లను చూసేందుకు పెద్ద ఎత్తున స్టేడియానికి వచ్చేందుకు ప్రేక్షకులు సిద్ధమవుతున్నారు. టికెట్ ధరలు కూడా స్వల్పంగానే ఉండడంతో అత్యధిక మంది చూసేందుకు రావొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లు కావడంతో స్టేడియాన్ని ఏసీఏ సర్వంగా సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతోంది. పిచ్ పనులు ఊపందుకున్నాయి. గ్యాలరీల్లో సీట్లపై టికెట్ల నంబర్ల స్టిక్కర్లు అతికిస్తున్నారు. పచ్చని తివాచీలా మైదానం గడ్డితో అటు క్రీడాకారిణులను, ఇటు ప్రేక్షకులను కనువిందు చేసేందుకు సిద్ధమైంది. గ్యాలరీలను చూడముచ్చటగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. వాహనాల పార్కింగ్కు అనువుగా ఉన్న స్ధలాల వైపు సూచికలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. గేట్ల నంబర్లు, స్టేడియం ముందు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. స్టేడియం లోపల హాల్లో క్రికెటర్ల చిత్రాలు రంగురంగుల విద్యుద్దీపాలతో మెరిసిపోతున్నాయి.
