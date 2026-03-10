English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Amit Mishra Case: ఫినాయిల్ తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిన క్రికెటర్ భార్య! తాగి రోజూ కట్నం కోసం హింసిస్తున్నాడట!

Amit Mishra Case: ఫినాయిల్ తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిన క్రికెటర్ భార్య! తాగి రోజూ కట్నం కోసం హింసిస్తున్నాడట!

Amit Mishra Police Case: ప్రముఖ క్రికెటర్‌పై ఆయన భార్య తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. నటి గరీమా తివారీ తన భర్తపై కోర్టును ఆశ్రయించింది. తనను బలవంతంగా మద్యం తాగించడమే కాకుండా..డబ్బు, అదనపు కట్నం కోసం ఎంతో క్రూరంగా హింసించినట్లు ఆపే ఆరోపించింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 10, 2026, 12:49 PM IST

Trending Photos

Heroine: వరుసగా ఆస్తులు అమ్ముకుంటున్న స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే..!
6
Preity Zinta
Heroine: వరుసగా ఆస్తులు అమ్ముకుంటున్న స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే..!
Parthiban On Trisha: త్రిష కొన్ని రోజులు ఇంట్లో ఉంటే బెటర్..!.. విజయ్ డైవర్స్ వివాదంపై పార్తీబన్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
6
Trisha Krishnan
Parthiban On Trisha: త్రిష కొన్ని రోజులు ఇంట్లో ఉంటే బెటర్..!.. విజయ్ డైవర్స్ వివాదంపై పార్తీబన్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Summer Health: జర జాగ్రత్త! ఎండల వేళ ఈ 5 పదార్థాలు తీసుకుంటే బాడీ హీట్ పెరిగి హాస్పిటల్ పాలు కావాల్సిందే!
6
Summer health tips
Summer Health: జర జాగ్రత్త! ఎండల వేళ ఈ 5 పదార్థాలు తీసుకుంటే బాడీ హీట్ పెరిగి హాస్పిటల్ పాలు కావాల్సిందే!
Most expensive star weddings: విజయ్, రష్మిక సహా మన దేశంలో అత్యంత ఖరీదైన సెలబ్రిటీ పెళ్లిళ్లు ఇవే.. ఒక్కో మ్యారేజ్ ఖర్చు ఎంతంటే..!
9
Costliest Couple Marriages
Most expensive star weddings: విజయ్, రష్మిక సహా మన దేశంలో అత్యంత ఖరీదైన సెలబ్రిటీ పెళ్లిళ్లు ఇవే.. ఒక్కో మ్యారేజ్ ఖర్చు ఎంతంటే..!
Amit Mishra Case: ఫినాయిల్ తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిన క్రికెటర్ భార్య! తాగి రోజూ కట్నం కోసం హింసిస్తున్నాడట!

Amit Mishra Police Case: ప్రముఖ క్రికెటర్‌పై ఆయన భార్య తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. నటి గరీమా తివారీ తన భర్తపై కోర్టును ఆశ్రయించింది. తనను బలవంతంగా మద్యం తాగించడమే కాకుండా..డబ్బు, అదనపు కట్నం కోసం ఎంతో క్రూరంగా హింసించినట్లు ఆపే ఆరోపించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఐపీఎల్ క్రికెటర్ అమిత్ మిశ్రా, అతని కుటుంబంపై గరిమా తివారీపై ఇప్పుడు కోర్టుకు వెళ్లింది. వరకట్నం కోసం శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించడంతో పాటు ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించడం వంటి తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఆమె చేశారు. 

జాతీయ మీడియా నివేదికల ప్రకారం..ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్‌కు చెందిన 35 ఏళ్ల మోడల్ గరిమా తివారీ అదనపు సివిల్ జడ్జి కోర్టులో ఫిర్యాదు చేసింది. వివాహం తర్వాత తన భర్త, అతని కుటుంబం నుండి అనేక సార్లు శారీరక, మానసిక హింసను ఎదుర్కొంటున్నానని ఆమె తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. అమిత్ మిశ్రాతో పాటు, అతని తల్లి బీనా మిశ్రా, తండ్రి శశికాంత్ మిశ్రా, సోదరుడు అమర్ మిశ్రా, వదిన రీతు మిశ్రా, సోదరి స్వాతి మిశ్రాలను కూడా ఆమె తన ఫిర్యాదులో నిందితులుగా పేర్కొన్నారు.

"అమిత్ మిశ్రా..నేను 2019లో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా పరిచయం అయ్యింది. మేము దాదాపు మూడేళ్లు ప్రేమలో ఉండి.. 2021 ఏప్రిల్ 26న కాన్పూర్‌లోని ఒక క్లబ్‌లో పెళ్లి చేసుకున్నాము. మా వివాహం జరిగిన వెంటనే.. నా భర్త, అత్తమామలు నాకు హోండా సిటీ కారు రూ.10 లక్షల కట్నం ఇవ్వాలని మా కుటుంబంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడం ప్రారంభించారు. పెళ్లి తర్వాత నన్ను పంపించేటప్పుడు మా కుటుంబం రూ.2.5 లక్షలు ఏర్పాటు చేసింది. కానీ ఆ తర్వాత కూడా, మరిన్ని డబ్బుల డిమాండ్ చేస్తున్నారని" గరిమ ఆమె ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.

అమిత్ మిశ్రా తరచూ మద్యం సేవించి తనను తీవ్రంగా కొట్టి, హింసించేవాడని ఆమె భార్య గరిమా తివారీ ఆరోపింది. అయితే కొన్నిసార్లు రోజుల తరబడి ఆహారం, నీరు కూడా ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెట్టారని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. చివరికి తాను మోడలింగ్ పని ద్వారా సంపాదించిన డబ్బును లాక్కునేవాడని, విడాకులు తీసుకుంటానని పదే పదే బెదిరించేవాడని కూడా ఆమె ఆరోపించింది. ఇలాంటి నిరంతర వేధింపుల కారణంగా, తాను నిరాశకు గురయ్యానని తన మోడలింగ్ వృత్తిని వదులుకోవాల్సి వచ్చిందని ఆమె చెప్పింది.

ఈ వేధింపులతో విసుగు చెందిన గరిమ తివారీ కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించింది. ఆమె ఒకసారి ఫినాయిల్ తాగి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించి ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడింది. పోలీస్ కమిషనర్ కార్యాలయంతో సహా అనేకసార్లు పోలీసులను ఫిర్యాదు చేసినా.. క్రికెటర్ అమిత్ మిశ్రాపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె కోర్టుకు విన్నవించుకుంది.

Also REad: LPG Shortage In Hyderabad: తెలంగాణలో మొదలైన గ్యాస్ సెగ..రంజాన్ పండుగ వేళ హోటల్ యజమానుల ఆందోళన!

Also Read: Electricity Bill Hike: తెలంగాణలో కరెంట్ ఛార్జీలపై పెంపుపై కీలక ప్రకటన..ఈ ఏడాదిలోనూ ఫిక్స్ ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుదంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Garima TiwariAmit Mishra Police CaseAmit MishraAmit Mishra CaseGarima

Trending News