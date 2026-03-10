Amit Mishra Case: ఫినాయిల్ తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిన క్రికెటర్ భార్య! తాగి రోజూ కట్నం కోసం హింసిస్తున్నాడట!

Amit Mishra Police Case: ప్రముఖ క్రికెటర్పై ఆయన భార్య తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. నటి గరీమా తివారీ తన భర్తపై కోర్టును ఆశ్రయించింది. తనను బలవంతంగా మద్యం తాగించడమే కాకుండా..డబ్బు, అదనపు కట్నం కోసం ఎంతో క్రూరంగా హింసించినట్లు ఆపే ఆరోపించింది.
ఐపీఎల్ క్రికెటర్ అమిత్ మిశ్రా, అతని కుటుంబంపై గరిమా తివారీపై ఇప్పుడు కోర్టుకు వెళ్లింది. వరకట్నం కోసం శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించడంతో పాటు ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించడం వంటి తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఆమె చేశారు.
జాతీయ మీడియా నివేదికల ప్రకారం..ఉత్తరప్రదేశ్లోని కాన్పూర్కు చెందిన 35 ఏళ్ల మోడల్ గరిమా తివారీ అదనపు సివిల్ జడ్జి కోర్టులో ఫిర్యాదు చేసింది. వివాహం తర్వాత తన భర్త, అతని కుటుంబం నుండి అనేక సార్లు శారీరక, మానసిక హింసను ఎదుర్కొంటున్నానని ఆమె తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. అమిత్ మిశ్రాతో పాటు, అతని తల్లి బీనా మిశ్రా, తండ్రి శశికాంత్ మిశ్రా, సోదరుడు అమర్ మిశ్రా, వదిన రీతు మిశ్రా, సోదరి స్వాతి మిశ్రాలను కూడా ఆమె తన ఫిర్యాదులో నిందితులుగా పేర్కొన్నారు.
"అమిత్ మిశ్రా..నేను 2019లో ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా పరిచయం అయ్యింది. మేము దాదాపు మూడేళ్లు ప్రేమలో ఉండి.. 2021 ఏప్రిల్ 26న కాన్పూర్లోని ఒక క్లబ్లో పెళ్లి చేసుకున్నాము. మా వివాహం జరిగిన వెంటనే.. నా భర్త, అత్తమామలు నాకు హోండా సిటీ కారు రూ.10 లక్షల కట్నం ఇవ్వాలని మా కుటుంబంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడం ప్రారంభించారు. పెళ్లి తర్వాత నన్ను పంపించేటప్పుడు మా కుటుంబం రూ.2.5 లక్షలు ఏర్పాటు చేసింది. కానీ ఆ తర్వాత కూడా, మరిన్ని డబ్బుల డిమాండ్ చేస్తున్నారని" గరిమ ఆమె ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.
అమిత్ మిశ్రా తరచూ మద్యం సేవించి తనను తీవ్రంగా కొట్టి, హింసించేవాడని ఆమె భార్య గరిమా తివారీ ఆరోపింది. అయితే కొన్నిసార్లు రోజుల తరబడి ఆహారం, నీరు కూడా ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెట్టారని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. చివరికి తాను మోడలింగ్ పని ద్వారా సంపాదించిన డబ్బును లాక్కునేవాడని, విడాకులు తీసుకుంటానని పదే పదే బెదిరించేవాడని కూడా ఆమె ఆరోపించింది. ఇలాంటి నిరంతర వేధింపుల కారణంగా, తాను నిరాశకు గురయ్యానని తన మోడలింగ్ వృత్తిని వదులుకోవాల్సి వచ్చిందని ఆమె చెప్పింది.
ఈ వేధింపులతో విసుగు చెందిన గరిమ తివారీ కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించింది. ఆమె ఒకసారి ఫినాయిల్ తాగి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించి ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడింది. పోలీస్ కమిషనర్ కార్యాలయంతో సహా అనేకసార్లు పోలీసులను ఫిర్యాదు చేసినా.. క్రికెటర్ అమిత్ మిశ్రాపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె కోర్టుకు విన్నవించుకుంది.
