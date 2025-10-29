Anaya Bangar Gym Workout: లింగమార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న స్టార్ క్రికెటర్ ఇప్పుడు తిరిగి మైదానంలోకి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇంతకాలం పురుషుడిగా ఉన్న ఆ క్రికెటర్ ఇప్పుడు మహిళ అయ్యాడు. మళ్ళీ బ్యాట్ తీసుకొని మైదానంలో సందడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇంతకు అతను ఎవరు? అమ్మాయిగా మారిన క్రికెటర్ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సంజయ్ బంగర్ గురించి క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కు చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. క్రికెటర్గానే కాకుండా బ్యాటింగ్ కోచ్గా టీమ్ఇండియాకు పనిచేశాడు. అతనికి అర్యన్ అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. అయితే అతను ఇటీవలే లింగమార్పిడి చేసుకోని అనయ బంగర్గా మారాడు. ఇప్పుడా ఆ అనయ బంగర్ క్రికెట్లోకి తిరిగి రావాలని తన నిర్ణయాన్ని ఇప్పటికే బహిరంగంగా ప్రకటించింది. ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక వీడియోను కూడా పోస్ట్ చేసింది. అందులో "సిద్ధంగా ఉండు, నేను క్రికెట్లోకి తిరిగి వెళ్తున్నాను" అని చెప్పింది.
అనయ బంగర్ క్రికెట్లోకి తిరిగి వస్తే, అబ్బాయి నుండి అమ్మాయిగా మారిన తర్వాత ఆమె క్రికెట్ ఆడటం ఇదే మొదటిసారి అవుతుంది. ఆమె తన మునుపటి వీడియోలో చెప్పినట్లుగా, ఈసారి ఆమె ఆర్యన్గా కాకుండా అనయగా మైదానంలోకి అడుగుపెడుతుంది.
అలాగే, వీడియోలో మీరు అనయ జిమ్లో వర్కౌట్ చేయడం చూడవచ్చు. ఆమె వెయిట్ లిఫ్టింగ్, సైక్లింగ్ చేయడం కూడా మీరు చూడవచ్చు. అనయ ఈ రేంజ్లో చెమటలు పడుతుండటం చూస్తుంటే, రాబోయే రోజుల్లో ఆమె మైదానంలో సందడి చేయడం గ్యారెంటీ అనిపిస్తుంది.
అనయ బంగర్ భారత మాజీ క్రికెటర్ సంజయ్ బంగర్ కుమార్తె. ఎడమచేతి వాటం స్పిన్ ఆల్ రౌండర్ అయిన ఆమె సర్ఫరాజ్ ఖాన్, యశస్వి జైస్వాల్ వంటి క్రికెటర్లతో కలిసి చిన్న చిన్న క్రికెట్ టోర్నమెంట్లలో ఆడింది.
కానీ, ఈ ఏడాది ఆర్యన్ బంగర్ లింగ పరివర్తనకు గురైంది. ఆమె లింగాన్ని మార్చుకోవడంతో పాటు ఆమె తన పేరును అనయగా కూడా మార్చుకుంది. ఈ సంవత్సరం జూలైలో అనయ రొమ్ము పెరుగుదల కోసం సర్జరీ, జుట్టు మార్పిడి సర్జరీని కూడా చేయించుకుంది.
