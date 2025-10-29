English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 29, 2025, 01:43 PM IST

Anaya Bangar Gym: లేడీగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..ఎక్స్‌పోజింగ్ చేస్తూ హాట్ హాట్ వర్కౌట్స్..వీడియో వైరల్!

Anaya Bangar Gym Workout: లింగమార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న స్టార్ క్రికెటర్ ఇప్పుడు తిరిగి మైదానంలోకి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇంతకాలం పురుషుడిగా ఉన్న ఆ క్రికెటర్ ఇప్పుడు మహిళ అయ్యాడు. మళ్ళీ బ్యాట్ తీసుకొని మైదానంలో సందడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇంతకు అతను ఎవరు? అమ్మాయిగా మారిన క్రికెటర్ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

సంజయ్ బంగర్ గురించి క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. క్రికెటర్‌గానే కాకుండా బ్యాటింగ్‌ కోచ్‌గా టీమ్ఇండియాకు పనిచేశాడు. అతనికి అర్యన్ అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. అయితే అతను ఇటీవలే లింగమార్పిడి చేసుకోని అనయ బంగర్‌గా మారాడు. ఇప్పుడా ఆ అనయ బంగర్ క్రికెట్‌లోకి తిరిగి రావాలని తన నిర్ణయాన్ని ఇప్పటికే బహిరంగంగా ప్రకటించింది. ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఒక వీడియోను కూడా పోస్ట్ చేసింది. అందులో "సిద్ధంగా ఉండు, నేను క్రికెట్‌లోకి తిరిగి వెళ్తున్నాను" అని చెప్పింది.  

అనయ బంగర్ క్రికెట్‌లోకి తిరిగి వస్తే, అబ్బాయి నుండి అమ్మాయిగా మారిన తర్వాత ఆమె క్రికెట్ ఆడటం ఇదే మొదటిసారి అవుతుంది. ఆమె తన మునుపటి వీడియోలో చెప్పినట్లుగా, ఈసారి ఆమె ఆర్యన్‌గా కాకుండా అనయగా మైదానంలోకి అడుగుపెడుతుంది.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anaya Bangar (@anayabangar)

అలాగే, వీడియోలో మీరు అనయ జిమ్‌లో వర్కౌట్ చేయడం చూడవచ్చు. ఆమె వెయిట్ లిఫ్టింగ్, సైక్లింగ్ చేయడం కూడా మీరు చూడవచ్చు. అనయ ఈ రేంజ్‌లో చెమటలు పడుతుండటం చూస్తుంటే, రాబోయే రోజుల్లో ఆమె మైదానంలో సందడి చేయడం గ్యారెంటీ అనిపిస్తుంది.

అనయ బంగర్ భారత మాజీ క్రికెటర్ సంజయ్ బంగర్ కుమార్తె. ఎడమచేతి వాటం స్పిన్ ఆల్ రౌండర్ అయిన ఆమె సర్ఫరాజ్ ఖాన్, యశస్వి జైస్వాల్ వంటి క్రికెటర్లతో కలిసి చిన్న చిన్న క్రికెట్ టోర్నమెంట్లలో ఆడింది.

కానీ, ఈ ఏడాది ఆర్యన్ బంగర్ లింగ పరివర్తనకు గురైంది. ఆమె లింగాన్ని మార్చుకోవడంతో పాటు ఆమె తన పేరును అనయగా కూడా మార్చుకుంది. ఈ సంవత్సరం జూలైలో అనయ రొమ్ము పెరుగుదల కోసం సర్జరీ, జుట్టు మార్పిడి సర్జరీని కూడా చేయించుకుంది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Anaya BangarSanjay BangarSanjay Bangar Son TransformationAnaya Bangar gym videoAnaya Bangar cricket

