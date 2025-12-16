Anushka Virat kohli Video: ప్రేమానంద్ జీ మహారాజ్ ను కలిసిన అనుష్క విరాట్ కోహ్లి జంట.. ఏంచెప్పారో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Anushka sharma and virat kohli meets with shri premanand ji maharaj: ప్రేమానంద్ జీ మహారాజ్ ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు. ఆయన బృందావన్లోని శ్రీహిత్ రాధా కేళి కుంజ్ ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి దానిలో ఉంటున్నారు. ముఖ్యంగా భక్తులు భగవంతుడు చూపిన మార్గాలపై బోధనలు చేస్తుంటారు. ఆయన బోధనలను చాలా మంది పాటిస్తుంటారు. చాలా మంది ప్రేమానంద్ జీ మహారాజ్ ను దేవుడిగా భావిస్తారు. ఆయన బోధనలు, ప్రవచనాలను ఆ కృష్ణుడిలా తమకు స్వయంగా చెప్తున్నట్లు భావిస్తారు. ప్రేమానంద్ జీ మహారాజ్ దగ్గర సామాన్యుల నుంచి వీఐపీల వరకు తరచుగా వెళ్లి దర్శనాలు చేసుకుంటారు. అయతే.. ఇటీవల విరాట్ కోహ్లి, అనుష్క శర్మ జంట పలుమార్లు ప్రేమానంద్ జీవి మహారాజ్ ను దర్శించుకున్నారు. తాజాగా.. కూడా విరుష్క జంట ప్రేమానంద్ జీమహారాజ్ ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్నారు.
Virat Kohli & Anushka Sharma Seek Spiritual Blessings from Premanand Ji in Vrindavan 🙏❤️#ViratKohli𓃵 #ViratKohli #premanandjimaharaj pic.twitter.com/kDYNoNzOi3
— GurJar ⚠️ (@ammarniyaziii) December 16, 2025
మొత్తంగా ప్రేమానంద్ జీ మహారాజ్ వీరికి మనం చేస్తున్న పనినే దైవంగా భావించాలని చెప్పారు. అంతే కాకుండా దేవుడు, గురువులు చూపిన సన్మార్గంలో ముందుకు వెళ్లాలని, ఎంత ఎదిగిన కూడా నమ్రతతో ఉండాలని పలు బోధనలు చేశారు. వీటిని విరుష్క జంట ఎంతో శ్రద్దతో విన్నారు. అయితే.. ఏడాది కాలంలో బృందావన్ను వాళ్లిద్దరూ సందర్శించడం ఇది మూడోసారి. ప్రస్తుతం కోహ్లి త్వరలో జరగబోయే విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఆడనున్నాడు.
టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లి, ఆయన భార్య అనుష్క శర్మ భారత్కు తిరిగొచ్చిన వెంటనే బృందావన్లోని శ్రీహిత్ రాధా కేళి కుంజ్ ఆశ్రమాన్ని సందర్శించుకొవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో విరుష్క జంట.. తమ పిల్లలు వామిక, అకాయ్తో కలిసి ప్రేమానంద్ జీ మహారాజ్ ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత మరల మే నెలలో విరాట్ కోహ్లీ టెస్ట్ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికిన మరుసటి రోజే ఈ దంపతులు బృందావన్ వెళ్లి ఆశ్రమాన్ని దర్శించుకున్నారు. టెస్ట్ క్రికెట్కు గుడ్బై చెప్పినప్పటికీ, విరాట్ కోహ్లి వన్డే ఫార్మాట్తో పాటు ఐపీఎల్లో కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే.
ఆ సమయంలో ప్రేమానంద్ జీమహారాజ్ ప్రవచనాలతో అనుష్క,విరాట్ దంపతులు భావోద్వేగానికి గురైన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం మరోసారి విరుష్క జంట ప్రేమానంద్ జీ మహారాజ్ ను కలిసి ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్న వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది.
