Team india: టీమిండియా కొత్త జెర్సీ స్పాన్స‌ర్‌గా అపోలో టైర్స్‌.. బీసీసీఐతో ఒప్పందం..ఒక్కో మ్యాచ్‌కు ఎంతంటే..?

Team India sponsor: టీమిండియాకు కొత్త జెర్సీ స్పాన్స‌ర్ వ‌చ్చేసింది. అపోలో టైర్స్ భారత క్రికెట్ జట్టుకు కొత్త జెర్సీ స్పాన్సర్ హ‌క్కుల‌ను ద‌క్కించుకుంది. 2027 వ‌ర‌కు అపోలో టైర్స్ భార‌త జ‌ట్టుకు జెర్సీ స్పాన్స‌ర్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించ‌నుంది. ఇంత‌క‌ముందు ఫాంటసీ స్పోర్ట్స్‌ కంపెనీ ‘డ్రీమ్ ‌11’ టీమిండియా జెర్సీ స్పాన్స‌ర్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించింది. అయితే.. ఇటీవ‌ల ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌ బిల్లు పార్లమెంటులో ఆమోదం పొంద‌డంతో త‌మ ఒప్పందాన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకుంది.    

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 16, 2025, 05:31 PM IST

Team india New Jersey Sponsor: భారత క్రికెట్ జట్టుకు కొత్త టైటిల్ స్పాన్సర్ దొరికింది. అపోలో టైర్స్ కంపెనీ ఈ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. బీసీసీఐతో అపోలో టైర్స్ ఒప్పందం చేసుకుంది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం ఒక్కో మ్యాచ్‌కు అపోలో టైర్స్ 4.5 కోట్ల రూపాయలు చెల్లించనున్నట్లు.. బీసీసీఐ సీనియర్ అధికారి తెలిపారు. త్వరలో ఈ విషయంపై అధికారిక ప్రకటన వస్తుందని చెప్పారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక ఈ ఒప్పందం 2027 వరకు కొనసాగుతుంది. గతంలో డ్రీమ్ 11 స్పాన్సర్‌గా ఉండగా, ఒక్కో మ్యాచ్‌కు 4 కోట్ల రూపాయలు చెల్లించింది. అపోలో టైర్స్‌తో పాటు కాన్వా, జేకే టైర్స్ కూడా బిడ్డింగ్‌లో పాల్గొన్నాయి. బిర్లా ఆప్టస్ పెయింట్స్ ఆసక్తి చూపించినా బిడ్డింగ్‌లో పాల్గొనలేదు. 

డ్రీమ్ 11 తప్పుకున్న తర్వాత బీసీసీఐ కొత్త స్పాన్సర్‌ను ఎంపిక చేసేందుకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. బిడ్డింగ్ ప్రక్రియ మంగళవారం జరిగింది. గేమింగ్, బెట్టింగ్, క్రిప్టో, పొగాకు బ్రాండ్‌లను బిడ్డింగ్‌లో పాల్గొనకుండా బీసీసీఐ నిషేధించింది. రాబోయే మ్యాచ్‌లలో భారత జట్టు జెర్సీపై అపోలో టైర్స్ పేరు కనిపించనుంది. 

ప్రస్తుతం ఆసియా కప్, ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్‌లో భారత జట్టు జెర్సీపై స్పాన్సర్ లోగో లేకుండా ఆడుతోంది. కొత్త స్పాన్సర్‌తో రాబోయే మ్యాచ్‌లలో, ముఖ్యంగా మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్‌లో జెర్సీపై అపోలో టైర్స్ పేరు కనిపిస్తుందా లేదా అనేది స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఈ ప్రపంచకప్ సెప్టెంబర్ 30 నుంచి భారత్, శ్రీలంకలో జరగనుంది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Team India New SponsorApollo Tyresteam Indiacricket newsindian cricket team

