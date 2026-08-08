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Lionel messi father: లియోనెల్ మెస్సీ ఇంట తీవ్ర విషాదం.. తండ్రి కన్నుమూత..

Jorge Messi pass away: లియోనెల్ మెస్సీ తండ్రి అయిన జార్జ్ మెస్సీ, అనారోగ్యంతో పోరాడుతూ 68 ఏళ్ల వయసులో మరణించారు. ఈ విషాద ఘటనపై ఫుట్ బాల్ అభిమానులు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 08, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:25 PM IST
Lionel messi father: లియోనెల్ మెస్సీ ఇంట తీవ్ర విషాదం.. తండ్రి కన్నుమూత..
Image Credit: lionelmessi(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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