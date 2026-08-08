/Lionel messi father: లియోనెల్ మెస్సీ ఇంట తీవ్ర విషాదం.. తండ్రి కన్నుమూత..

Lionel messi father Jorge messi died: ప్రపంచ ఫుట్ బాల్ దిగ్గజం, అర్జెంటీనా ఫుట్ బాల్ ప్లేయర్ లియోనెల్ మెస్సీ ఇంట తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఆయన తండ్రి అయిన జార్జ్ మెస్సీ అనారోగ్యంతో పోరాడుతూ 68 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారు. అర్జెంటీనాలోని రోసారియోలో ఉన్న ఒక ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ జార్జ్ మెస్సీ మరణించినట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.
మెస్సీ ఇంట తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకొడంతో అభిమానులు షాక్ అవుతున్నారు. జార్జ్ మెస్సీ, మెస్సీకి తండ్రి మాత్రమే కాకుండా , అతనికి అన్ని విధాలుగా మార్గనిర్దేషం చేశారు. తన భార్య సెలియా కుసిట్టినితో కలిసి వారికి లియోనెల్, రోడ్రిగో, మాటియాస్, మరియా సోల్ అనే నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు.
ఈ క్రమంలో గత కొన్ని రోజులుగా జార్జ్ మెస్సీ దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ, చికిత్స కోసం ఇటీవల రొసారియోలోని ఒక ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఈ నేపథ్యంలో చికిత్స పొందుతూ ఆయన మరణించారు. లియోనెల్ మెస్సీ చిన్న తనం నుంచి ఆయన తండ్రి ఫుట్ బాల్ వైపు రాణించేలా ప్రొత్సాహం అందించారు.
ఒక మార్గనిర్దేషిగా,మెనేజర్ గా కూడా ప్రతి దశలోను మెస్సీకి తన వంతుగా ప్రొత్సాహం అందించారు.ప్రస్తుతం మెస్సీకి ఈ బాధను తట్టుకునే శక్తిని ఆ దేవుడు ప్రసాదించాలని ఫుట్ బాల్ అభిమానులు భావొద్వేగంకు గురౌతున్నారు. ఆయన కుటుంబానికి ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.