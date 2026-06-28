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మెస్సీ సరికొత్త చరిత్ర.. జోర్డాన్‌ను దెబ్బకొట్టి ఫిఫా ఫుట్‌బాల్ కప్‌లో అగ్రస్థానానికి అర్జెంటీనా..!

FIFA World Cup 2026: అర్జెంటీనా స్టార్ ప్లేయర్ మెస్సీ ఫిపా ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచ కప్‌లో  చరిత్ర సృష్టించాడు. జోర్డాన్‌ను ఓడించి గ్రూప్ జెలో అగ్ర స్థానానికి ఎగబాకింది. శనివారం డల్లాస్ స్టేడియంలో జరిగిన  ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 గ్రూప్-స్టేజ్ మ్యాచ్‌లో జోర్డాన్‌పై 3-1 తేడాతో ఘన విజయం సాధించి అర్జెంటీనా గ్రూప్ జెలో ఫస్ట్ ప్లేస్‌లో నిలిచింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 28, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:07 PM IST
మెస్సీ సరికొత్త చరిత్ర.. జోర్డాన్‌ను దెబ్బకొట్టి ఫిఫా ఫుట్‌బాల్ కప్‌లో అగ్రస్థానానికి అర్జెంటీనా..!
Image Credit: Messi Records (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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మెస్సీ సరికొత్త చరిత్ర.. జోర్డాన్‌ను దెబ్బకొట్టి అగ్రస్థానానికి అర్జెంటీనా..!
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