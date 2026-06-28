Jordan Out of FIFA World Cup: తాజాగా జోర్డాన్ పై అర్జెంటీనా ఈ విజయంతో రౌండ్ ఆఫ్ 32కు అర్హత సాధించింది. ఈ ఓటమితో జోర్డాన్ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ప్రయాణం ముగిసినట్టైయింది. నిన్న మ్యాచ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇరు జట్లు తీవ్రంగా కలబడ్డాయి. అంతేకాదు ఓ దశలో అర్జెంటీనాకు జోర్డాన్ చుక్కలు చూపించిందనే చెప్పాలి. ఏడవ నిమిషంలో లౌటారో మార్టినెజ్ అందించిన పాస్తో గియోవానిలో సెల్సో గోల్ చేయడంతో అర్జెంటీనా ఆధిక్యంలోకి వచ్చిందని అందరు అనుకున్నారు.కానీ ఆ మిడ్ ఫీల్డర్ చేసిన ప్రయత్నం ఆఫ్ సైడ్ కారణంగా ఈ గోల్ తిరస్కరించబడింది.
చివరకు 19వ నిమిషంలో, పెనాల్టీ ఏరియాకు కొద్దిగా వెలుపల అబు తాహా చేతిలో లో సెల్సో కిందపడటంతో అర్జెంటీనాకు ప్రమాదకరమైన స్థానంలో ఫ్రీ కిక్ లభించి ఆధిక్యంలోకి వచ్చింది. మిడ్ ఫీల్డర్ ముందుకు వచ్చి, బంతిని అద్భుతంగా కర్ల్ చేసి ఫార్ కార్నర్లోకి పంపాడు. ఇది ఈ టోర్నమెంట్లో అతని మొదటి గోల్ కాగా, ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026లో ఇది నాలుగో డైరెక్ట్ ఫ్రీ-కిక్ గోల్.
ఇంటర్వెల్ తర్వాత జోర్డాన్ కొత్త ఉత్సాహంతో బరిలోకి దిగి, 55వ నిమిషంలో ఆధిక్యాన్ని తగ్గించింది. ఎహ్సాన్ హద్దాద్ అందించిన బంతిని మౌసా అల్-తమారి ఆత్మవిశ్వాసంతో గోల్గా మలిచి తన జట్టులో ఆశలు కల్పించాడు.
ఏడు ఫీఫా ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్..
అయితే, 80వ నిమిషంలో లియోనెల్ మెస్సీ మరో అద్భుతంతో అర్జెంటీనా జట్టుకు విజయాన్ని ఖాయం చేసింది. కెప్టెన్ మెస్సీ, వాల్ను దాటుకుంటూ బంతిని అద్భుతంగా కర్ల్ చేసి ఫార్ కార్నర్లోకి పంపాడు. దీంతో తన జట్టుకు రెండు గోల్స్ ఆధిక్యాన్ని తిరిగి అందించి, మూడు పాయింట్లను ఖాయం చేసుకున్నాడు. ఈ గోల్తో మెస్సీ వరుసగా ఏడు ఫీఫా ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లలో గోల్ చేసిన ఫస్ట్ ప్లేయర్గా నిలిచాడు. అంతే కాకుండా.. ప్రపంచ కప్లో అతని మొత్తం గోల్స్ సంఖ్య 19కి చేరింది.
ఈ విజయంతో అర్జెంటీనా గ్రూప్ జె విజేతగా ఖరారైంది. రౌండ్ ఆఫ్ 32లో కేప్ వెర్డెతో తలపడనుంది. టోర్నమెంట్లో మూడో స్థానంలో నిలిచిన ఉత్తమ జట్లలో అల్జీరియా,ఆస్ట్రియా కూడా ముందంజ వేయగా, ఉత్సాహభరితమైన ప్రదర్శన చేసినప్పటికీ జోర్డాన్ ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 నుండి నిష్క్రమించక పోయింది.
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