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Argentina Vs Spain Final: నేడే ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్..మ్యాచ్‌కు ముందే అర్జెంటీనా Vs స్పెయిన్ సంచలన రికార్డులు!

Argentina Vs Spain Final 2026: అమెరికాలోని న్యూజెర్సీ స్టేడియం వేదికగా ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో స్పెయిన్, అర్జెంటీనా జట్లు తలపడనున్నాయి. అయితే ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందే అనేక సంచలన రికార్డులను ఇరుజట్లు నెలకొల్పడం విశేషం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 19, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:05 PM IST
Argentina Vs Spain Final: నేడే ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్..మ్యాచ్‌కు ముందే అర్జెంటీనా Vs స్పెయిన్ సంచలన రికార్డులు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Argentina Vs Spain Final: నేడే ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్..మ్యాచ్‌కు ముందే అర్జెంటీనా Vs స్పెయిన్ సంచలన రికార్డులు!
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