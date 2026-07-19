Argentina Vs Spain Final 2026: న్యూయార్క్ న్యూజెర్సీ స్టేడియం వేదికగా ఆదివారం జరగనున్న 2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్, ప్రారంభానికి ముందే సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించనుంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా, ఫామ్లో ఉన్న స్పెయిన్ జట్ల మధ్య జరగబోయే ఈ పోరుపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫుట్బాల్ అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
చరిత్రలో ఇదే మొదటిసారి!
1992లో ఫిఫా (FIFA) అధికారిక ర్యాంకింగ్లను ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత, ప్రపంచంలోని టాప్-2 జట్లు ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో తలపడటం ఇదే తొలిసారి. అయితే అర్జెంటీనా జట్టు ప్రపంచ ర్యాంకుల్లో నంబర్ వన్ స్థానంలో కొనసాగుతుండగా.. స్పెయిన్ జట్టు నంబర్ 2 స్థానంలో నిలిచింది.
రికార్డుల వేటలో అర్జెంటీనా..
లియోనెల్ మెస్సీ సారథ్యంలోని అర్జెంటీనా ఈ మ్యాచ్ ద్వారా పలు అరుదైన రికార్డులపై కన్నేసింది. ఫిపా ప్రపంచకప్ చరిత్రలో అర్జెంటీనా తన కెరీర్లో 7వ సారి ప్రపంచ కప్ ఫైనల్కు చేరి, అత్యధికంగా ఫైనల్స్ ఆడిన జట్లలో బ్రెజిల్తో కలిసి రెండో స్థానంలో నిలిచింది. (8 ఫైనల్స్తో జర్మనీ మొదటి స్థానంలో ఉంది).
1986, 1990 తర్వాత అర్జెంటీనా వరుసగా రెండు ప్రపంచ కప్ ఫైనల్స్ ఆడటం ఇదే మొదటిసారి. అలాగే 1958, 1962లో బ్రెజిల్ తర్వాత.. వరుసగా రెండుసార్లు ప్రపంచ కప్ టైటిళ్లను గెలుచుకున్న రెండో పురుషుల జట్టుగా నిలవాలని అర్జెంటీనా భావిస్తోంది.
దాదాపు రెండు దశాబ్దాల క్రితం పసిబిడ్డగా ఉన్నప్పుడు మెస్సీ ఒడిలో కూర్చొని ఫోటో దిగిన స్పెయిన్ ప్రస్తుత స్టార్ లామిన్ యమాల్, ఇప్పుడు అదే మెస్సీతో ఫైనల్ మ్యాచ్లో మైదానాన్ని పంచుకోనుండటం విశేషం. 2010 స్నేహపూర్వక మ్యాచ్ తర్వాత స్పెయిన్తో మెస్సీ ఆడబోతున్న తొలి మ్యాచ్ ఇదే.
తిరుగులేని ఫామ్తో స్పెయిన్..
2010లో తొలిసారి ప్రపంచ కప్ గెలిచిన స్పెయిన్, ఇప్పుడు రెండో టైటిల్ కోసం ఉవ్విళ్లూరుతోంది. 2024 ప్రారంభం నుండి ఆడిన 37 మ్యాచ్లలో స్పెయిన్ ఒక్క ఓటమి కూడా చవిచూడలేదు. ఈ టోర్నమెంట్లో స్పెయిన్ (లా రోజా) రక్షణ విభాగం అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. ఆడిన ఏడు మ్యాచ్లలో ప్రత్యర్థులకు కేవలం ఒకే ఒక్క గోల్ మాత్రమే ఇచ్చింది. పైగా టోర్నమెంట్లో ఒక్క సెకను కూడా వెనుకబడలేదు.
స్పెయిన్ కనుక టైటిల్ గెలిస్తే.. గతంలో కేవలం రెండు గోల్స్ మాత్రమే ఇచ్చి వరల్డ్ కప్ గెలిచిన ఫ్రాన్స్ (1998), ఇటలీ (2006), స్పెయిన్ (2010) రికార్డులను బద్దలు కొట్టి, అత్యుత్తమ డిఫెన్స్ ఉన్న జట్టుగా చరిత్ర సృష్టిస్తుంది.
ఈ మహా సంగ్రామంపై స్పెయిన్ కోచ్ లూయిస్ డి లా ఫ్యూంటె స్పందిస్తూ.. "ఆదివారం ఒక అద్భుతమైన ప్రదర్శనను చూడబోతున్నాం. నా దృష్టిలో ఇవి రెండు సూపర్ టీమ్స్. ఆటగాళ్ల ప్రతిభ, వైఖరి పరంగా రెండు జట్లూ చాలా సమానంగా ఉన్నాయి. ఇదొక చిరస్మరణీయమైన ఫైనల్ అవుతుంది" అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
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