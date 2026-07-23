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రైతు బిడ్డ.. అన్నయ్య త్యాగం.. 154.2 కిలోమీటర్ల వేగంతో టీమిండియాలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన అశోక్ శర్మ

Who is Ashok Sharma: అశోక్ శర్మ.. టీమిండియా తరుఫున ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ స్పీడ్‌స్టర్.. ఐపీఎల్‌లో ఫాసెస్ట్ బాల్‌తో వెలుగులోకి వచ్చాడు. దేశావాళీల్లోకి వచ్చేందుకు అన్నయ్య చేసిన త్యాగం.. నేడు టీమిండియా జట్టులోకి అరంగ్రేటం చేసే వరకు నడిపించింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 23, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:20 PM IST
రైతు బిడ్డ.. అన్నయ్య త్యాగం.. 154.2 కిలోమీటర్ల వేగంతో టీమిండియాలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన అశోక్ శర్మ
Image Credit: Who is Ashok Sharma (Source: X/BCCI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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