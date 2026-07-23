/రైతు బిడ్డ.. అన్నయ్య త్యాగం.. 154.2 కిలోమీటర్ల వేగంతో టీమిండియాలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన అశోక్ శర్మ

Who is Ashok Sharma: జింబాబ్వేతో జరుగుతున్న తొలి టీ20 మ్యాచ్లో టీమిండియా తరుఫున అశోక్ శర్మ అరంగేట్రం చేశాడు. 24 ఏళ్ల వయసులో జట్టులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ యంగ్ ప్లేయర్.. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ చేతుల మీదుగా టీమిండియా క్యాప్ అందుకున్నాడు. ఈ స్పీడ్స్టర్ జీవితంలో భావోద్వేగపూరిత స్టోరీ ఉంది. రాజస్థాన్ జైపూర్ సమీపంలోని రాంపురా అనే చిన్న పల్లెటూరులో జన్మించాడు అశోక్ శర్మ. తండ్రి సాధారణ రైతు కావడం, కుటుంబ పరిస్థితి అంతంతమాత్రంగానే ఉంది. అప్పటికే లోకల్ లీగ్స్లో పెద్ద అన్నయ్య అక్షయ్ శర్మ రాణిస్తున్నాడు. దీంతో ఇంట్లో ఇద్దరినీ క్రికెటర్లుగా ప్రోత్సహించడం సాధ్యపడలేదు. తమ్ముడిలోని బౌలింగ్ స్పీడ్, కసిని గుర్తించిన అక్షయ్.. తమ్ముడికి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో తన క్రికెట్ కలలను అర్థాంతరంగా ఆపేశాడు. అశోక్కు అండగా నిలిచాడు. అలా అన్నయ్య చేసిన త్యాగమే ఈరోజు అశోక్ను భారత జెర్సీ వరకూ నడిపించింది.
2025-26 దేశీయ సీజన్లో ప్రత్యర్థి బ్యాటింగ్ లైనప్ను చిన్నాభిన్నం చేసి.. అనేక రికార్డులను నెలకొల్పాడు. భారత దేశీయ క్రికెట్లో రాజస్థాన్ తరఫున ఆడే అశోక్.. 2025-26 సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో 10 మ్యాచ్లలో 22 వికెట్లు తీసి సంయుక్తంగా అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా నిలిచాడు. విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో కూడా ఏడు మ్యాచ్లలో 13 వికెట్లు తీసి విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఐపీఎల్ 2026లో గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చాడు. గుజరాత్ టైటాన్స్ అశోక్ను రూ.90 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది. గుజరాత్ తరపున ఆరు మ్యాచ్లు ఆడి.. ఆరు వికెట్లు పడగొట్టాడు. రాజస్థాన్ రాయల్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఏకంగా 154.2 స్పీడ్ వేగంతో బంతిని విసిరి టోర్నీలోనే అత్యంత వేగవంతమైన బౌలర్లలో ఒకడిగా నిలిచాడు. ఎక్కువ వికెట్లు తీయకపోయినా.. నిలకడగా గంటకు 154.2 కిలోమీటర్ల వేగంతో బౌలింగ్ చేస్తూ సెలెక్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించాడు.
గుజరాత్ హెడ్ కోచ్ ఆశిష్ నెహ్రా వద్ద బౌలింగ్ మెళకువలు నేర్చుకున్నానని.. టీమిండియా సీనియర్ పేసర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ ఇచ్చిన సలహాలు తనలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపాయని అశోక్ చెప్పాడు. దక్షిణాఫ్రికా స్పీడ్ లెజెండ్ డేల్ స్టెయిన్ తన ఆల్ టైమ్ రోల్ మోడల్ అని.. బౌలింగ్ రన్-అప్, అగ్రెషన్ అంతా ఆయనను చూసే నేర్చుకున్నానని అన్నాడు. "బ్లూ జెర్సీ వేసుకోవాలనే నా మొదటి కల నెరవేరింది. జింబాబ్వే సిరీస్లో బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడమే నా ముందున్న లక్ష్యం. ఆ తర్వాత వీలైనంత త్వరగా భారత్ తరఫున టెస్టు మ్యాచ్లు (రెడ్ బాల్ క్రికెట్) ఆడటమే నా తదుపరి టార్గెట్" అని అశోక్ శర్మ చెప్పుకొచ్చాడు.