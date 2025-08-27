English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ashwin IPL Retirement: టెస్ట్ క్రికెట్ లో భారత్ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ల జాబితాలో అనిల్ కుంబ్లే తర్వాత అశ్విన్ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. గత ఏడాది ఆస్ట్రేలియా పర్యటన సందర్భంగా బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీ మధ్యలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన రవిచంద్రన్ అశ్విన్.. ఇప్పుడు ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) కూడా వీడ్కోలు పలికాడు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 27, 2025, 04:52 PM IST

IPL 2025: ఐపీఎల్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ప్లేయర్..ఎవరో తెలిస్తే షాకవుతారు!

Ashwin IPL Retirement: టెస్ట్ క్రికెట్ లో భారత్ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ల జాబితాలో అనిల్ కుంబ్లే తర్వాత అశ్విన్ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. గత ఏడాది ఆస్ట్రేలియా పర్యటన సందర్భంగా బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీ మధ్యలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన రవిచంద్రన్ అశ్విన్.. ఇప్పుడు ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) కూడా వీడ్కోలు పలికాడు. 

ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన రవిచంద్రన్ అశ్విన్.. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) నుంచి కూడా రిటైర్ అవుతున్నట్లు తాజాగా ప్రకటించాడు. వినాయక చవితి పండుగ నాడు అనగా ఆగస్టు 27న సోషల్ మీడియాలో అశ్విన్ తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించాడు. ఈ స్పెషలిస్టు స్పిన్నర్ 221 ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు ఆడి మొత్తం 187 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

అశ్విన్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో మొత్తం ఐదు జట్లకు ఆడాడు. పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టుకు కెప్టెన్‌గా కూడా వ్యవహరించాడు. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, పంజాబ్ కింగ్స్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్, రైజింగ్ పూణే సూపర్ జెయింట్స్‌ టీమ్స్ కు అశ్విన్ ప్రాతినిధ్యం వహించాడు.

ఐపీఎల్ టోర్నీలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్లలో అశ్విన్ ఐదవ స్థానంలో ఉన్నాడు. అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్ల జాబితాలో యుజ్వేంద్ర చాహల్, భువనేశ్వర్ కుమార్, సునీల్ నరైన్, పియూష్ చావ్లా తర్వాత అశ్విన్ నిలిచాడు. అంతేకాకుండా అశ్విన్ ఈ టోర్నమెంట్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున అర్ధ సెంచరీతో సహా 833 పరుగులు చేశాడు.

టెస్ట్ క్రికెట్ లో భారత్ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ల జాబితాలో అనిల్ కుంబ్లే తర్వాత అశ్విన్ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. గత ఏడాది ఆస్ట్రేలియా పర్యటన సందర్భంగా బోర్డర్-గవాస్కర్ ట్రోఫీ మధ్యలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి వీడ్కోలు పలికాడు. రవిచంద్రన్ అశ్విన్ తన చివరి ఐపీఎల్ సీజన్‌ను చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరపున 2025లో ఆడాడు. ఈ సీజన్‌లో అతను 9 ఇన్నింగ్స్‌లలో 33 పరుగులకు ఏడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. అశ్విన్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టును వీడుతున్నట్లు కూడా వార్తలు వచ్చాయి. వచ్చే సీజన్‌కు ముందు తనను విడుదల చేయాలని అశ్విన్ జట్టు యాజమాన్యాన్ని కోరినట్లు వార్తలు కూడా వచ్చాయి.

ఐపీఎల్ 2010, 2011 సీజన్లలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరఫున ఆడిన అశ్విన్.. విన్నింగ్ టీమ్ లో భాగమయ్యాడు. కానీ 2025 ఐపీఎల్‌లో జట్టుతో అతని పునరాగమనం ఊహించినంతంగా ఆకట్టుకులేకపోయింది. ఐపీఎల్ 2025 మెగా వేలంలో అశ్విన్‌ను చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ రూ. 9.75 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఆ సీజన్‌లో అతను జట్టు తరపున 14 మ్యాచ్‌లలో తొమ్మిది మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. 2009లో అశ్విన్ అరంగేట్రం చేసిన తర్వాత అతను ఐపీఎల్ సీజన్‌లో 12 కంటే తక్కువ మ్యాచ్‌లు ఆడటం ఇదే మొదటిసారి. అంతే కాకుండా ఈ సీజన్‌లో అశ్విన్ కూడా ఖరీదైన బౌలర్ గా నిరూపించుకున్నాడు. 91.2 ఎకానమీ రేటుతో బౌలింగ్ చేశాడు. ఈ సీజన్‌లో అశ్విన్ ఎకానమీ రేటు 8.49 కంటే ఎక్కువగా ఉండటం ఇదే మొదటిసారి.

