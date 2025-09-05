English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Asia Cup 2025: ఆసియా కప్ ఏ ఛానల్‌లో FREEగా చూడొచ్చు? భారత్ Vs పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే?

Asia Cup 2025 Ind Vs Pak Match Free Telecast: భారత్, ఇంగ్లాండ్ మధ్య టెస్ట్ సిరీస్ ఇటీవలే ముగిసింది. దీంతో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఆసియా కప్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆసియా కప్ 2025 ఈ నెల యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌లో ప్రారంభమవుతుంది. సెప్టెంబర్ 9 నుండి 28 వరకు జరిగే 17వ ఆసియా కప్ T20 ఫార్మాట్‌లో జరుగుతుంది. 2026 T20 ప్రపంచ కప్‌కు ప్రివ్యూగా ఉండే ఈ టోర్నమెంట్‌లో మొత్తం 8 జట్లు పాల్గొంటాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 5, 2025, 07:05 PM IST

Trending Photos

Happy Teachers Day Wishes: ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ కోట్స్, HD ఇమేజెస్..
6
Happy Teacher Day
Happy Teachers Day Wishes: ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ కోట్స్, HD ఇమేజెస్..
Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
7
GST council decisions 2025
Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
Prabhas: ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్‌తో నటించను.. తెగేసి చెప్పిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
5
Prabhas
Prabhas: ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్‌తో నటించను.. తెగేసి చెప్పిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
Samantha: సమంత షాకింగ్‌ కామెంట్లు.. &#039;షూటింగ్‌లో నేను ఒక్కత్తే.. చుట్టూ 500 మంది మగవాళ్లు ఏం చేశారో తెలుసా?
5
Samantha Ruth Prabhu
Samantha: సమంత షాకింగ్‌ కామెంట్లు.. 'షూటింగ్‌లో నేను ఒక్కత్తే.. చుట్టూ 500 మంది మగవాళ్లు ఏం చేశారో తెలుసా?
Asia Cup 2025: ఆసియా కప్ ఏ ఛానల్‌లో FREEగా చూడొచ్చు? భారత్ Vs పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే?

Asia Cup 2025 Ind Vs Pak Match Free Telecast: భారత్, ఇంగ్లాండ్ మధ్య టెస్ట్ సిరీస్ ఇటీవలే ముగిసింది. దీంతో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఆసియా కప్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆసియా కప్ 2025 ఈ నెల యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌లో ప్రారంభమవుతుంది. సెప్టెంబర్ 9 నుండి 28 వరకు జరిగే 17వ ఆసియా కప్ T20 ఫార్మాట్‌లో జరుగుతుంది. 2026 T20 ప్రపంచ కప్‌కు ప్రివ్యూగా ఉండే ఈ టోర్నమెంట్‌లో మొత్తం 8 జట్లు పాల్గొంటాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఆసియా కప్ ఎలా జరుగుతుంది?
ఈ టోర్నమెంట్ రెండు దశల్లో జరుగుతుంది. పాల్గొనే ఎనిమిది జట్లను నాలుగు జట్లు చొప్పున రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు. ప్రతి జట్టు తమ గ్రూప్‌లోని ఇతర జట్లతో ఒకసారి ఆడుతుంది. ప్రతి గ్రూప్‌లోని అగ్ర రెండు జట్లు సూపర్ ఫోర్ రౌండ్‌కు అర్హత సాధిస్తాయి. ఈ రౌండ్‌లో ప్రతి జట్టు మిగతా మూడు జట్లతో ఒకసారి ఆడుతుంది. సూపర్ ఫోర్ రౌండ్ ముగింపులో.. పాయింట్ల పట్టికలో అగ్ర రెండు జట్లు సెప్టెంబర్ 28న దుబాయ్‌లో జరిగే ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఆడతాయి.

ఏ గ్రూప్‌లో ఏ జట్టు ఉంది? 
గ్రూప్ ఎ - ఇండియా, పాకిస్తాన్, యుఎఇ, ఒమన్.
గ్రూప్ బి - శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, హాంకాంగ్

ఆసియా కప్ షెడ్యూల్
సెప్టెంబర్ 9 - ఆఫ్ఘనిస్తాన్ vs హాంకాంగ్ - రాత్రి 7:30 ప్రత్యక్షప్రసారం
సెప్టెంబర్ 10 - ఇండియా vs యుఎఇ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 11 - బంగ్లాదేశ్ vs హాంకాంగ్ - రాత్రి 7:30

సెప్టెంబర్ 12 - పాకిస్తాన్ vs ఒమన్ - రాత్రి 7:30 
సెప్టెంబర్ 13 - బంగ్లాదేశ్ vs శ్రీలంక - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 14 - ఇండియా vs పాకిస్తాన్ - రాత్రి 7:30

సెప్టెంబర్ 15 - యుఎఇ vs ఒమన్ - సాయంత్రం 5:30
సెప్టెంబర్ 15 - శ్రీలంక vs హాంకాంగ్ - సాయంత్రం 7:30
సెప్టెంబర్ 16 - బంగ్లాదేశ్ vs హాంకాంగ్ - రాత్రి 7:30

సెప్టెంబర్ 17 - పాకిస్తాన్ vs యుఎఇ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 18 - శ్రీలంక vs ఆఫ్ఘనిస్తాన్ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 19 - ఇండియా vs ఒమన్ - రాత్రి 7:30
ఫైనల్ - సెప్టెంబర్ 28

ఏ టీవీలో ప్రసారం, ఆన్‌లైన్ స్ట్రీమింగ్
2025 ఆసియా కప్‌లోని అన్ని మ్యాచ్‌లను భారతదేశంలోని సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తుంది. డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో, అభిమానులు సోనీ లివ్ యాప్, వెబ్‌సైట్‌లో మ్యాచ్‌లను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయవచ్చు.

Also Read: Smriti Mandhana: కోహ్లీకి స్మృతి మంధాన ఏమి తక్కువ కాదు..ఎంత సంపాదిస్తుందంటే?

Also Read: Dead Rat Found: పనీర్ కూరలో చనిపోయిన ఎలుక! పాపం సగం కూర తినేశాడు అప్పటికే!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Asia Cup 2025Asia Cup 2025 scheduleAsia Cup 2025 squadsAsia Cup 2025 formatAsia cup live streaming

Trending News