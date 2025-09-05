Asia Cup 2025 Ind Vs Pak Match Free Telecast: భారత్, ఇంగ్లాండ్ మధ్య టెస్ట్ సిరీస్ ఇటీవలే ముగిసింది. దీంతో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఆసియా కప్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆసియా కప్ 2025 ఈ నెల యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో ప్రారంభమవుతుంది. సెప్టెంబర్ 9 నుండి 28 వరకు జరిగే 17వ ఆసియా కప్ T20 ఫార్మాట్లో జరుగుతుంది. 2026 T20 ప్రపంచ కప్కు ప్రివ్యూగా ఉండే ఈ టోర్నమెంట్లో మొత్తం 8 జట్లు పాల్గొంటాయి.
ఆసియా కప్ ఎలా జరుగుతుంది?
ఈ టోర్నమెంట్ రెండు దశల్లో జరుగుతుంది. పాల్గొనే ఎనిమిది జట్లను నాలుగు జట్లు చొప్పున రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు. ప్రతి జట్టు తమ గ్రూప్లోని ఇతర జట్లతో ఒకసారి ఆడుతుంది. ప్రతి గ్రూప్లోని అగ్ర రెండు జట్లు సూపర్ ఫోర్ రౌండ్కు అర్హత సాధిస్తాయి. ఈ రౌండ్లో ప్రతి జట్టు మిగతా మూడు జట్లతో ఒకసారి ఆడుతుంది. సూపర్ ఫోర్ రౌండ్ ముగింపులో.. పాయింట్ల పట్టికలో అగ్ర రెండు జట్లు సెప్టెంబర్ 28న దుబాయ్లో జరిగే ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఆడతాయి.
ఏ గ్రూప్లో ఏ జట్టు ఉంది?
గ్రూప్ ఎ - ఇండియా, పాకిస్తాన్, యుఎఇ, ఒమన్.
గ్రూప్ బి - శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, హాంకాంగ్
ఆసియా కప్ షెడ్యూల్
సెప్టెంబర్ 9 - ఆఫ్ఘనిస్తాన్ vs హాంకాంగ్ - రాత్రి 7:30 ప్రత్యక్షప్రసారం
సెప్టెంబర్ 10 - ఇండియా vs యుఎఇ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 11 - బంగ్లాదేశ్ vs హాంకాంగ్ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 12 - పాకిస్తాన్ vs ఒమన్ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 13 - బంగ్లాదేశ్ vs శ్రీలంక - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 14 - ఇండియా vs పాకిస్తాన్ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 15 - యుఎఇ vs ఒమన్ - సాయంత్రం 5:30
సెప్టెంబర్ 15 - శ్రీలంక vs హాంకాంగ్ - సాయంత్రం 7:30
సెప్టెంబర్ 16 - బంగ్లాదేశ్ vs హాంకాంగ్ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 17 - పాకిస్తాన్ vs యుఎఇ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 18 - శ్రీలంక vs ఆఫ్ఘనిస్తాన్ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 19 - ఇండియా vs ఒమన్ - రాత్రి 7:30
ఫైనల్ - సెప్టెంబర్ 28
ఏ టీవీలో ప్రసారం, ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్
2025 ఆసియా కప్లోని అన్ని మ్యాచ్లను భారతదేశంలోని సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తుంది. డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో, అభిమానులు సోనీ లివ్ యాప్, వెబ్సైట్లో మ్యాచ్లను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయవచ్చు.
