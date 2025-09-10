English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Asia Cup 2025: ఆసియా కప్ లో యూఏఈతో భారత్ తొలి ట్వంటీ మ్యాచ్..

Asia Cup 2025: ఆసియా కప్‌ టీ20 టోర్నీలో భారత్‌ ఇవాళ తొలిమ్యాచ్‌ ఆడనుంది. పసికూన యూఏఈతో ఈ రోజు రాత్రి తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో సూర్యకుమార్‌ సేన విజయంపై ఎవరికీ సందేహాలు లేవు. తర్వాతి జరుగనున్న పాకిస్థాన్‌ మ్యాచ్‌కు ఇది  వార్మప్‌ లా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 10, 2025, 12:07 PM IST

Asia Cup 2025: వరల్డ్ కప్ తర్వాత అత్యంత కీలకమైన టోర్నీగా ఆసియా కప్ కు పేరుంది. నిన్న అట్టహాసంగా యూఏఈలో  టీ20 ప్రపంచ కప్ ప్రారంభమైంది. ఛాంపియన్‌ భారత్‌కు.. యూఏఈపై గెలవడం పెద్ద కష్టం కాకపోవచ్చు. కానీ టీ20ల్లో ఏ జట్టునూ మరీ తక్కువ అంచనా వేయడానికి వీల్లేదు. యూఏఈ ఇటీవల బంగ్లాదేశ్‌పై టీ20 సిరీస్‌ గెలిచింది. అయితే టీం సెలక్షన్స్‌ కోసం ఈ మ్యాచ్‌ ను భారత్‌ ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటోంది. శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ వన్డేలు, టెస్టుల్లో కీలక ఆటగాడిగా ఎదిగినా, టీ20ల్లో సుస్థిర స్థానం సంపాదించలేకపోయాడు. ప్రస్తుతం  టెస్టు కెప్టెన్‌గా నిరూపించుకున్న గిల్‌ కు ఇది ఓ అగ్ని పరీక్ష అని చెప్పాలి.  గిల్‌ ఓపెనింగ్‌ చేస్తాడు కాబట్టి ఇప్పటిదాకా అభిషేక్‌ శర్మతో కలిసి ఇన్నింగ్స్‌ను ఆరంభిస్తున్న సంజు శాంసన్‌ అక్కడి నుంచి కిందికి దిగాల్సి ఉంటుంది. టాప్‌ ఆర్డర్లో ఆడించేట్లయితేనే సంజు తుది జట్టులో ఉంటాడు. మిడిలార్డర్‌ బ్యాటరే కావాలనుకుంటే జితేశ్‌ మెరుగైన ప్రత్యామ్నాయం కావచ్చు. మరి ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు బరిలోకి దిగుతారో చూడాలి. 

దుబాయ్‌ పిచ్‌ స్పిన్‌కు అనుకూలమన్న అంచనాల నేపథ్యంలో ముగ్గురు స్పిన్నర్లు తుది జట్టులో ఉండే అవకాశముంది. ఆల్‌రౌండర్‌ అక్షర్‌ పటేల్‌తో పాటు కుల్‌దీప్‌ యాదవ్, వరుణ్‌ చక్రవర్తి ఆడడం పక్కా. హార్దిక్‌ పాండ్యతో కలిపితే ముగ్గురు పేసర్లు ఆడతారు. సీనియర్‌ పేసర్‌ బుమ్రాతో కలిసి కొత్త బంతిని పంచుకునేదెవరన్నది మిలియన్‌ డాలర్ల  ప్రశ్నగా మారింది. గత మ్యాచ్‌ల్లో అర్ష్‌దీప్‌ ఆడాడు. కానీ అతణ్ని పక్కన పెట్టి బ్యాటింగ్‌ కూడా చేయగల, ఇటీవల చక్కటి ఫామ్‌లో ఉన్న హర్షిత్‌ రాణాను ఆడించే అవకాశాలున్నాయి.  

యూఏఈ చిన్న జట్టే అయినా.. తరచుగా టీ20లు, టీ10లు ఆడుతూ పొట్టి క్రికెట్లో రాటుదేలిన ప్రమాదకర బ్యాటర్లు ఆ జట్టు సొంతం. ఇటీవల పాకిస్థాన్, అఫ్గానిస్థాన్‌లతో కలిసి ఆడిన ముక్కోణపు సిరీస్‌లో ఆ జట్టు బ్యాటర్లు సత్తా చాటారు. కెప్టెన్‌ మహ్మద్‌ వసీమ్‌తో పాటు షరాఫు, అసిఫ్‌ ఖాన్‌ ఆ సిరీస్‌లో మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడారు. హైదర్‌ అలీ, జునైద్‌ సిద్ధిఖ్, మహ్మద్‌ రోహిద్‌ల రూపంలో ఆ జట్టుకు ప్రతిభావంతులైన బౌలర్లు అందుబాటులో మనకు  ఉన్నారు. భారత్‌పై గెలవకపోయినా గట్టి పోటీ ఇవ్వడానికి యూఏఈ ప్రయత్నిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.

ఈ ఏడాది ఆరంభంలో ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ మ్యాచ్‌లకు ఆతిథ్యమిచ్చినపుడు దుబాయ్‌ పిచ్‌ మరీ నెమ్మదిగా ఉంది. పరుగులు చేయడం కష్టమైంది. కానీ ఆసియా కప్‌లో వికెట్‌ భిన్నంగా ఉంటుందని సమాచారం. . ఇక్కడ బాల్‌ స్పిన్‌కు తిరుగుంది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో పేసర్లు, స్పిన్నర్లు ప్రభావం చూపిస్తారు. అయితే రెండో ఇన్నింగ్స్‌ సమయానికి కొంత మంచు ప్రభావం వల్ల బంతిపై బౌలర్లకు పట్టు చిక్కకపోవచ్చు. టాస్‌ గెలిచిన జట్టు మొదట బౌలింగ్‌ చేసే అవకాశముంది. ఆసియా కప్ టోర్నీని మన దేశంలో సోనీ గ్రూప్ ఛానల్స్ టెలికాస్ట్ చేస్తున్నాయి. సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్1, సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్ 1 HD, సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్ 5, సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్ 5 HD టీవీ ఛానల్స్‌లో లైవ్ టెలికాస్ట్ కానున్నాయి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Asia CupAsia Cup 2025UAEUnited Arab EmiratesDubai

