Asia Cup Telecast 2025: ఆసియా కప్ టోర్నీ మొదలైంది..ఉచితంగా లైవ్ టెలికాస్ట్ ఇందులోనే!

Asia Cup Live Telecast Channel: ఆసియాలోని క్రికెట్ టీమ్స్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకునే ఆసియా కప్ 2025 అట్టహాసంగా ఆరంభమయ్యేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న టోర్నీలోని తొలి మ్యాచ్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ vs హాంకాంగ్ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. సెప్టెంబరు 9 నుంచి ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 28తో ముగించేందుకు ప్రణాళికలు చేస్తున్నారు. ఈ టోర్నీ లైవ్ టెలికాస్ట్ రాత్రి 7.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది.
లైవ్ టెలికాస్ట్ ఈ ఛానల్లోనే..
ఆసియా కప్ టోర్నీని ఇండియాలో సోనీ గ్రూప్ ఛానల్స్ టెలికాస్ట్ చేస్తున్నాయి. సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్1, సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్ 1 HD, సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్ 5, సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్ 5 HD టీవీ ఛానల్స్లో ప్రత్యక్ష్యప్రసారం కానున్నాయి. అదే విధంగా ప్రాంతీయ భాషల్లో మ్యాచ్ లు చూడాలనుకునే వారు.. సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్ 3 (హిందీ), సోనీ స్పోర్ట్స్ 3 HD (హిందీ), సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్ 4 (తమిళం, తెలుగు) చూడొచ్చు.
యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) వేదికగా ఈ టోర్నమెంట్ జరుగుతుందని ఇప్పటికే నిర్వాహకులు వెల్లడించారు. దుబాయ్, అబుదాబి నగరాల్లో ఆటగాళ్లకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నారు. అయితే ఈ సారి ఆసియా కప్ నిర్వహణ బాధ్యత భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ)దే అయినప్పటికీ తటస్థ వేదికల్లో నిర్వహించేందుకు బీసీసీఐ అంగీకారం తెలిపింది. పాకిస్థాన్ దేశంలో రాజకీయంగా, వీసాల పరంగా కొన్ని ఆంక్షలున్న నేపథ్యంలో ఈ టోర్నీని యూఏఈలో నిర్వహించేందుకు రంగం సిద్ధం చేశారు.
ఆసియా కప్ టోర్నీలో మొత్తం 8 దేశాల జట్లు పాల్గొంటాయి. వాటిలో భారత్, పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్ఘానిస్థాన్, యూఏఈ, హాంకాంగ్, ఓమన్ జట్లు ఈ టోర్నీలో తలపడనున్నాయి. ఇందులోని మ్యాచ్లన్నీ టీ-20 ఫార్మాట్లో జరుగుతాయి. ఒకవేళ ఒకే గ్రూప్లో ఉంటే లీగ్ దశలో ఒక మ్యాచ్.. సూపర్-4లో మరోసారి ఇరుజట్లు తలపడే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు ఇరు జట్లు ఫైనల్కు అర్హత సాధించవచ్చు.
ఏ గ్రూప్లో ఏ జట్టు ఉంది?
గ్రూప్ ఎ - ఇండియా, పాకిస్తాన్, యుఎఇ, ఒమన్.
గ్రూప్ బి - శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, హాంకాంగ్
ఆసియా కప్ షెడ్యూల్
సెప్టెంబర్ 9 - ఆఫ్ఘనిస్తాన్ vs హాంకాంగ్ - రాత్రి 7:30 ప్రత్యక్షప్రసారం
సెప్టెంబర్ 10 - ఇండియా vs యుఎఇ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 11 - బంగ్లాదేశ్ vs హాంకాంగ్ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 12 - పాకిస్తాన్ vs ఒమన్ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 13 - బంగ్లాదేశ్ vs శ్రీలంక - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 14 - ఇండియా vs పాకిస్తాన్ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 15 - యుఎఇ vs ఒమన్ - సాయంత్రం 5:30
సెప్టెంబర్ 15 - శ్రీలంక vs హాంకాంగ్ - సాయంత్రం 7:30
సెప్టెంబర్ 16 - బంగ్లాదేశ్ vs హాంకాంగ్ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 17 - పాకిస్తాన్ vs యుఎఇ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 18 - శ్రీలంక vs ఆఫ్ఘనిస్తాన్ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 19 - ఇండియా vs ఒమన్ - రాత్రి 7:30
ఫైనల్ - సెప్టెంబర్ 28
Also Read: Snake Video: మనిషి ముఖాన్ని దారుణంగా కొరికేసిన నల్లత్రాచు పాము..ముఖం నిండుగా పాము గాట్లు!
Also Read: OnePlus Y1S: కేవలం 999 రూపాయలకే రూ.22,000 విలువైన స్మార్ట్ టీవీ..బంపర్ ఆఫర్!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook