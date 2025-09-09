Asia Cup Telecast 2025: ఆసియా కప్ టోర్నీ మొదలైంది..ఉచితంగా లైవ్ టెలికాస్ట్ ఇందులోనే!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Asia Cup Live Telecast Channel: ఆసియాలోని క్రికెట్ టీమ్స్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకునే ఆసియా కప్ 2025 అట్టహాసంగా ఆరంభమయ్యేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న టోర్నీలోని తొలి మ్యాచ్‌లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ vs హాంకాంగ్ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. సెప్టెంబరు 9 నుంచి ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 28తో ముగించేందుకు ప్రణాళికలు చేస్తున్నారు. ఈ టోర్నీ లైవ్ టెలికాస్ట్ రాత్రి 7.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 9, 2025, 06:13 PM IST

Asia Cup Live Telecast Channel: ఆసియాలోని క్రికెట్ టీమ్స్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకునే ఆసియా కప్ 2025 అట్టహాసంగా ఆరంభమయ్యేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న టోర్నీలోని తొలి మ్యాచ్‌లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ vs హాంకాంగ్ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. సెప్టెంబరు 9 నుంచి ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 28తో ముగించేందుకు ప్రణాళికలు చేస్తున్నారు. ఈ టోర్నీ లైవ్ టెలికాస్ట్ రాత్రి 7.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. 

లైవ్ టెలికాస్ట్ ఈ ఛానల్‌లోనే.. 
ఆసియా కప్ టోర్నీని ఇండియాలో సోనీ గ్రూప్ ఛానల్స్ టెలికాస్ట్ చేస్తున్నాయి. సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్1, సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్ 1 HD, సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్ 5, సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్ 5 HD టీవీ ఛానల్స్‌లో ప్రత్యక్ష్యప్రసారం కానున్నాయి. అదే విధంగా ప్రాంతీయ భాషల్లో మ్యాచ్ లు చూడాలనుకునే వారు.. సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్ 3 (హిందీ), సోనీ స్పోర్ట్స్ 3 HD (హిందీ), సోనీ స్పోర్ట్స్ టెన్ 4 (తమిళం, తెలుగు) చూడొచ్చు. 

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) వేదికగా ఈ టోర్నమెంట్ జరుగుతుందని ఇప్పటికే నిర్వాహకులు వెల్లడించారు. దుబాయ్, అబుదాబి నగరాల్లో ఆటగాళ్లకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నారు. అయితే ఈ సారి ఆసియా కప్ నిర్వహణ బాధ్యత భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ)దే అయినప్పటికీ తటస్థ వేదికల్లో నిర్వహించేందుకు బీసీసీఐ అంగీకారం తెలిపింది. పాకిస్థాన్ దేశంలో రాజకీయంగా, వీసాల పరంగా కొన్ని ఆంక్షలున్న నేపథ్యంలో ఈ టోర్నీని యూఏఈలో నిర్వహించేందుకు రంగం సిద్ధం చేశారు.

ఆసియా కప్‌ టోర్నీలో మొత్తం 8 దేశాల జట్లు పాల్గొంటాయి. వాటిలో భారత్, పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్ఘానిస్థాన్, యూఏఈ, హాంకాంగ్, ఓమన్ జట్లు ఈ టోర్నీలో తలపడనున్నాయి. ఇందులోని మ్యాచ్‌లన్నీ టీ-20 ఫార్మాట్‌లో జరుగుతాయి. ఒకవేళ ఒకే గ్రూప్‌లో ఉంటే లీగ్ దశలో ఒక మ్యాచ్.. సూపర్-4లో మరోసారి ఇరుజట్లు తలపడే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు ఇరు జట్లు ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించవచ్చు.

ఏ గ్రూప్‌లో ఏ జట్టు ఉంది? 
గ్రూప్ ఎ - ఇండియా, పాకిస్తాన్, యుఎఇ, ఒమన్.
గ్రూప్ బి - శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, హాంకాంగ్

ఆసియా కప్ షెడ్యూల్
సెప్టెంబర్ 9 - ఆఫ్ఘనిస్తాన్ vs హాంకాంగ్ - రాత్రి 7:30 ప్రత్యక్షప్రసారం
సెప్టెంబర్ 10 - ఇండియా vs యుఎఇ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 11 - బంగ్లాదేశ్ vs హాంకాంగ్ - రాత్రి 7:30

సెప్టెంబర్ 12 - పాకిస్తాన్ vs ఒమన్ - రాత్రి 7:30 
సెప్టెంబర్ 13 - బంగ్లాదేశ్ vs శ్రీలంక - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 14 - ఇండియా vs పాకిస్తాన్ - రాత్రి 7:30

సెప్టెంబర్ 15 - యుఎఇ vs ఒమన్ - సాయంత్రం 5:30
సెప్టెంబర్ 15 - శ్రీలంక vs హాంకాంగ్ - సాయంత్రం 7:30
సెప్టెంబర్ 16 - బంగ్లాదేశ్ vs హాంకాంగ్ - రాత్రి 7:30

సెప్టెంబర్ 17 - పాకిస్తాన్ vs యుఎఇ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 18 - శ్రీలంక vs ఆఫ్ఘనిస్తాన్ - రాత్రి 7:30
సెప్టెంబర్ 19 - ఇండియా vs ఒమన్ - రాత్రి 7:30
ఫైనల్ - సెప్టెంబర్ 28

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Asia CupAsia Cup 2025UAEUnited Arab EmiratesDubai

