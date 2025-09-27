IND vs PAK Final: ఆ ముగ్గురు లేకపోయే టీమ్ఇండియా ఓడిపోయినట్టే..పాకిస్థాన్ చావుదెబ్బ కొడుతుంది!

IND Vs PAK Final Asia Cup 2025: ఆసియా కప్ చివరి దశకు చేరుకుంది. భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య ఈ టోర్నీ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆదివారం జరగనుంది. ఈ క్రమంలో ఈ ముగ్గురు ఆటగాళ్లు బాగా ఆడితేనే పాకిస్థాన్ పై జరిగే ఆసియా కప్ ఫైనల్ లో భారత్ గెలుస్తుందని చెబుతారు. ఇంతకీ ఆ ముగ్గురు ఆటగాళ్లు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆసియా కప్ 2025 సిరీస్ చివరి దశకు చేరుకుంది. సెప్టెంబర్ 9న ప్రారంభమైన ఆసియా కప్ రేపు (సెప్టెంబర్ 28)తో ముగుస్తుంది. భారత్, పాకిస్థాన్ జట్లు ఫైనల్కు చేరిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటి వరకు జరిగిన లీగ్ మ్యాచ్ల్లో పాకిస్థాన్ జట్టును రెండుసార్లు టీమ్ఇండియా మట్టికరిపించింది. బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక టీమ్స్ ఇప్పటికే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాయి. ఆదివారం జరగనున్న ఫైనల్ మ్యాచ్ లో పాకిస్థాన్తో టీమ్ఇండియా తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ ఆదివారం (సెప్టెంబరు 28) రాత్రి 8 గంటలకు ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానుంది.
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఆసియా కప్లో భారత్, పాకిస్థాన్ రెండుసార్లు తలపడ్డాయి. రెండు సార్లు, భారతదేశం రెండవ స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేసి ఎటువంటి ఒత్తిడి లేకుండా సులభంగా గెలిచింది. ఈ విషయంలో భారతదేశం వరుసగా మూడవ ఆదివారం పాకిస్తాన్తో తలపడనుంది. ఈ సిరీస్లో పాకిస్తాన్ చాలా సాధారణ ప్రదర్శన కనబరిచినప్పటికీ, T20 మ్యాచ్లలో ఏదైనా జరగవచ్చు కాబట్టి ఫైనల్పై అంచనాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
ఈ 3 ఆటగాళ్ళు చాలా కీలకం..
ఆ విషయంలో భారత జట్టు గతంలో ఆడిన రెండు మ్యాచ్ల మాదిరిగా ఇది అంత సులభం కాదని చాలా మంది అంటున్నారు. అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా గాయపడినట్లు వార్తలు వస్తున్నందున , ఎవరు ఆడతారనేది పెద్ద ప్రశ్న. అలాంటప్పుడు, రేపటి ఫైనల్లో భారత జట్టు విజయానికి ఈ ముగ్గురు ఆటగాళ్ళు కీలకం అవుతారు. ఆ ముగ్గురు బాగా ఆడకపోతే, భారతదేశం ఓడిపోయే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
భారత్ vs పాకిస్థాన్ ఫైనల్..
ఓపెనింగ్ పొజిషన్లో ఆడుతున్న సంజూ శామ్సన్, ఈ సిరీస్లో నంబర్ 5 ఆటగాడిగా కొత్త స్థానంలో ఆడనున్నాడు. శ్రీలంకతో జరిగిన గత మ్యాచ్లో తన సాధారణ దూకుడు ఆటను ఆడిన తర్వాత అతని ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది. భారత జట్టు మిడిల్ ఆర్డర్ పరుగులు చేస్తేనే పాకిస్థాన్పై పెద్ద స్కోరు సాధించగలదు. ఛేజింగ్తో పాటు, పాకిస్థాన్ను నియంత్రించగల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించడం మిడిల్ ఆర్డర్ డ్యూటీ కూడా. కాబట్టి, రేపటి మ్యాచ్లో సంజు సామ్సన్ పెద్ద పరుగులు సాధించాల్సి ఉంటుంది.
సూర్యకుమార్ యాదవ్
కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ గత కొన్ని సిరీస్లలో స్థిరంగా ఆటను కనబరచడం లేదు. సమస్య ఏమిటంటే అతను తనకు సాధారణంగా ఉండే షాట్లను కొట్టలేకపోయాడు. అసాధారణ ఆటగాడిగా పేరుగాంచిన సూర్యకుమార్ ప్రస్తుతానికి ఆ షాట్లను కొట్టడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు చూడటం కష్టం. టాప్ ఆర్డర్లో అభిషేక్, శుభ్మాన్ విఫలమైతే పరుగులు సాధించాల్సి వస్తుంది. సూర్యకుమార్ కూడా నిరంతరం విఫలమైతే, అది పాకిస్థాన్కు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
వరుణ్ చక్రవర్తి
రేపటి మ్యాచ్లో బుమ్రా ఖచ్చితంగా ఆడతాడు. కానీ అర్ష్దీప్ సింగ్ ఆడటం సందేహాస్పదంగా ఉంది. భారత జట్టు ఆల్ రౌండర్ను వదులుకుంటేనే అర్ష్దీప్ సింగ్ను ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో చేర్చవచ్చు. అర్ష్దీప్ లేకుండా బుమ్రా మాత్రమే ఆడుతున్నట్లయితే, పవర్ప్లేలో బుమ్రా 3 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసే అవకాశం ఉంది. హార్దిక్ 1, అక్షర్ 1, బుమ్రా 3, వరుణ్ 1 కలయికతో భారత జట్టు పవర్ప్లేలో బౌలింగ్ చేస్తోంది.
ఇందులో హార్దిక్ 2 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేయగలడు. అదే సమయంలో, వారు శ్రీలంక మ్యాచ్లో పవర్ప్లేలో బౌలింగ్ చేయని వరుణ్ చక్రవర్తిని పవర్ప్లేలో బౌలింగ్ చేస్తారు. రేపు పవర్ప్లేలో వరుణ్ చక్రవర్తి బౌలింగ్ చేసినా చేయకపోయినా, అతను నిలకడగా పరుగులు ఇచ్చి 2-3 మిడిల్ ఆర్డర్ వికెట్లు తీస్తే, భారత జట్టు గెలవడం ఖాయం.
