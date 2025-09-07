Hockey Asia Cup: మనోళ్లు అదుర్స్.. చైనాను చిత్తుగా ఓడించి.. ఫైనల్ కు చేరిన భారత్..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hockey Asia Cup: భారత పురుషుల హాకీ జట్టు ఆసియా కప్ టైటిల్ ఒకే ఒక అడుగు దూరంలో ఉంది. చివరి సూపర్ 4 మ్యాచ్ లోనూ చైనాను చిత్తు చేసింది. దీంతో భారత జట్టు ఫైనల్ దూసుకెళ్లింది. శనివారం బీహార్ లో జరిగిన మ్యాచులో చైనాపై 0-7 తేడాతో ఏకపక్ష విజయాన్ని సాధించింది. ఆరంభం నుంచే భారతర్ మ్యాచును పూర్తిగా ఆధీనంలోకి తీసుకుని మూడవ నిమిషంలో లక్రా శిలానంద్ చేసిన గోల్ తో భారత్ జోరు షురూ అయ్యింది. ఆసియా కప్ లో టైటిల్ పోరుకు అర్హత సాధించడం భారత్ కు 9వ సారి అని చెప్పవచ్చు. ఈ టోర్నీలో భారత్ తిరుగులేని రికార్డును క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆదివారం ఫైనల్లో సౌత్ కొరియాతో తలపడనుంది భారత్. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 7, 2025, 12:08 AM IST

Hockey Asia Cup: ఆసియా కప్ పురుషుల హాకీ టోర్నమెంట్‌లో భారత్ అద్భుత ప్రదర్శనతో ఫైనల్‌కి చేరింది. శనివారం జరిగిన సూపర్-4 మ్యాచ్‌లో టీమ్ ఇండియా చైనాను 7-0 తేడాతో ఓడించి ఘన విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ విజయం తర్వాత భారత్ మొత్తం 7 పాయింట్లతో పట్టికలో అగ్రస్థానంలో నిలిచి, ఆదివారం జరిగే ఫైనల్‌లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ దక్షిణ కొరియాతో తలపడనుంది. ఈ టోర్నమెంట్‌లో విజయం సాధించే జట్టుకు వచ్చే ఏడాది బెల్జియం, నెదర్లాండ్స్ సంయుక్తంగా నిర్వహించే హాకీ వరల్డ్ కప్‌లో ఆడే అవకాశం లభించనుంది.

భారత్ మొదటి నుంచే ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించిందని చెప్పవచ్చు. మ్యాచ్ నాల్గో నిమిషంలో శిలానంద్ లక్రా తొలి గోల్ సాధించారు. ఆ వెంటనే ఏడవ నిమిషంలో దిల్‌ప్రీత్ సింగ్ రీబౌండ్‌ను గోల్‌గా మార్చాడు. ఆరంభంలోనే రెండు గోల్స్ నమోదు చేయడంతో భారత్ మంచి పట్టు ఏర్పరుచుకుందని చెప్పవచ్చు. రెండో క్వార్టర్‌లో కూడా అదే వేగాన్ని కొనసాగించింది. 18వ నిమిషంలో మన్దీప్ సింగ్ గోల్ కొట్టి స్కోరును 3-0కు తీసుకెళ్లాడు.

మూడో క్వార్టర్‌లో భారత్ మరింత దూకుడు ప్రదర్శించింది. 37వ నిమిషంలో రాజ్ కుమార్ పాల్, రెండు నిమిషాల వ్యవధిలోనే సుఖ్‌జీత్ సింగ్ గోల్స్ చేయడంతో భారత్ ఆధిక్యాన్ని 5-0కి పెంచుకుంది. చైనా కౌంటర్ దాడులు ప్రయత్నించినా, భారత రక్షణ గోడల ముందు అవన్నీ విఫలమయ్యాయనే చెప్పవచ్చు. చివరి క్వార్టర్‌లో భారత్ తన దాడిని మరింత వేగవంతం చేసింది. 46వ నిమిషంలో అభిషేక్ గోల్ సాధించగా, 50వ నిమిషంలో మరోసారి గోల్ చేసి తన ఖాతాలో రెండవ గోల్ నమోదు చేసుకున్నాడు. దీంతో భారత్ 7-0 తేడాతో విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. మొత్తం మ్యాచ్‌లో భారత్ పూర్తి ఆధిపత్యం చూపించి, చైనాకు ఎలాంటి ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు భారత్. 

ఈ విజయంతో భారత్ ఇప్పుడు ఫైనల్‌లో దక్షిణ కొరియాతో పోటీపడనుంది. దక్షిణ కొరియా నాలుగు పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. చైనా, మలేషియా జట్లు తలో మూడు పాయింట్లతో 3, 4వ స్థానాల్లో నిలిచాయి. ఈ ఫైనల్ అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఉండనుంది. ఎందుకంటే విజేత జట్టుకు ఆసియా కప్ ట్రోఫీతో పాటు వరల్డ్ కప్‌లో స్థానం ఖాయం అవుతుంది.  భారత ఆటగాళ్ల సమన్వయం, దూకుడు, కచ్చితమైన పాస్‌లు గమనార్హం. హర్మన్‌ప్రీత్ సింగ్ నేతృత్వంలోని జట్టు మొదటి విజిల్ నుంచి చివరి వరకు దూకుడుతో ఆడి ప్రత్యర్థిని పూర్తిగా వెనక్కి నెట్టింది. ఈ ప్రదర్శనతో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం మరింత పెరిగింది. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఫైనల్‌పై ఉంది.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Hockey India TeamHockey IndiaIndia vs China HockeyAsia Cup Hockey 2025India Hockey Final

