Asia Cup Ind vs Pak Match Result: ఆసియా కప్లో టీమ్ఇండియా అదరగొట్టింది. తమ చిరకాల ప్రత్యర్థి అయిన పాకిస్థాన్ను 7 వికెట్ల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించింది. ఆదివారం దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన ఆసియా కప్ మ్యాచ్లో భారత్..వరుసగా రెండోసారి విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. దీంతో సూపర్-4 కు చేరుకునేందుకు టీమ్ఇండియాకు మార్గం సుగమం అయ్యింది.
తొలుత టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్.. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు నష్టపోయి.. 127 పరుగులు చేసింది. భారత బౌలర్లు కుల్దీప్ యాదవ్ (3 వికెట్లు / 18 రన్స్), అక్షర్ పటేల్ (2/18), జస్ప్రీత్ బుమ్రా (28/2) పాక్ టీమ్ను కట్టుదిట్టం చేయడంలో విజయం సాధించారు.
ఆ తర్వాత బరిలో దిగిన భారత జట్టు ఆరంభంలోనే అదరగొట్టింది. 128 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కేవలం 3 వికెట్లు కోల్పోయి 15.5 ఓవర్లలో ఛేదించింది. ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ 13 బంతుల్లో 31 రన్స్ చేసి జట్టుకు శుభారంభాన్ని ఇచ్చాడు. ఇందులో 4 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. క్రీజ్ లో అభిషేక్ శర్మ ఉన్నంత సేపు పాక్ ఆటగాళ్లకు చెమటలు పట్టాయి. అయితే అభిషేక్ శర్మ వెనుదిరిగిన వెంటనే భారత్ ఇన్నింగ్స్ స్కోర్ కొద్దిగా నెమ్మదించింది.
ఆ తర్వాత బరిలో దిగిన తిలక్ వర్మ 31 బంతుల్లో 31 పరుగులతో పర్వాలేదనిపించాడు. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ మాత్రం చివరి వరకు బ్యాటింగ్ చేసి జట్టుకు విజయాన్ని అందించడంలో కీలకపాత్ర పోషించాడు. టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ 37 బంతులు ఆడి 47 పరుగులు రాబట్టి నాటౌట్గా నిలిచాడు. ఇందులో 5 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్ ఉన్నాయి.
