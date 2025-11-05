English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Asia Cup 2025: ఆసియా కప్‌లో 'ఆపరేషన్ సింధూర్'..పాక్ బౌలర్ సస్పెన్షన్..టీమ్ఇండియా కెప్టెన్‌కు భారీ జరిమానా!

Asia Cup 2025: ఆసియా కప్‌లో 'ఆపరేషన్ సింధూర్'..పాక్ బౌలర్ సస్పెన్షన్..టీమ్ఇండియా కెప్టెన్‌కు భారీ జరిమానా!

Asia Cup Operation Sindoor: 2025 ఆసియా కప్‌లో భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ మధ్య జరిగిన క్రికెట్ మ్యాచ్ వివాదం తర్వాత ఇంటర్నేషన్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) కీలక నిర్ణయం జారీ చేసింది. ఐదుగురు ఆటగాళ్లపై చర్యలు తీసుకున్నారు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ మ్యాచ్ ఫీజులో 30% జరిమానా విధించారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 5, 2025, 07:00 AM IST

Asia Cup 2025: ఆసియా కప్‌లో 'ఆపరేషన్ సింధూర్'..పాక్ బౌలర్ సస్పెన్షన్..టీమ్ఇండియా కెప్టెన్‌కు భారీ జరిమానా!

Asia Cup Operation Sindoor: 2025 ఆసియా కప్‌లో భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ మధ్య జరిగిన క్రికెట్ మ్యాచ్ వివాదం తర్వాత ఇంటర్నేషన్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) కీలక నిర్ణయం జారీ చేసింది. ఐదుగురు ఆటగాళ్లపై చర్యలు తీసుకున్నారు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ మ్యాచ్ ఫీజులో 30% జరిమానా విధించారు.

2025 ఆసియా కప్ సందర్భంగా జరిగిన వివాదాలపై దుబాయ్‌లో జరిగిన అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) సమావేశం కఠినమైన వైఖరిని తీసుకుంది. భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్‌ల సమయంలో ఆటగాళ్ళు ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లంఘించారని ఐసీసీ పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో వారిపై చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఇండియన్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ప్రకటించింది. 

భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్‌కు అతని మ్యాచ్ ఫీజులో 30% జరిమానా విధించగా, పాకిస్తాన్ ఫాస్ట్ బౌలర్ హారిస్ రౌఫ్‌కు రెండు వన్డేల సస్పెన్షన్ విధించింది. అంతేకాకుండా బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్ వంటి ఆటగాళ్లపై కూడా వివిధ క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకున్నారు.

సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ మ్యాచ్‌తో వివాదం ప్రారంభమైంది..
2025 ఆసియా కప్‌లో భారత్-పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగిన తొలి మ్యాచ్ సందర్భంగా ఆటగాళ్ల మధ్య జరిగిన వాగ్వాదం వివాదానికి దారితీసింది. మ్యాచ్ రిఫరీ రిచీ రిచర్డ్‌సన్ నిర్వహించిన విచారణలో, సూర్యకుమార్ యాదవ్ ICC ప్రవర్తనా నియమావళిలోని ఆర్టికల్ 2.21 కింద దోషిగా తేలింది. ఇది ఆటకు చెడ్డపేరు తెచ్చే ప్రవర్తనకు సంబంధించినది. అతనికి మ్యాచ్ ఫీజులో 30% జరిమానా విధించడం సహా రెండు డీమెరిట్ పాయింట్లు ఇచ్చారు. పాకిస్తాన్‌కు చెందిన సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్‌కు హెచ్చరిక, ఒక డీమెరిట్ పాయింట్ లభించింది. హరిస్ రౌఫ్‌కు కూడా జరిమానా విధించారు. అదే ఆర్టికల్ కింద రెండు డీమెరిట్ పాయింట్లు లభించాయి.

ఫైనల్‌లో కూడా అదే తప్పు పునరావృతమైంది.
సెప్టెంబర్ 21, 28 తేదీల్లో జరిగిన మ్యాచ్‌లలో వాతావరణం ఉద్రిక్తంగా ఉంది. ఫైనల్‌లో జస్‌ప్రీత్ బుమ్రాపై ICC ఆర్టికల్ 2.21 కింద అభియోగం మోపింది. ఒక హెచ్చరిక, ఒక డీమెరిట్ పాయింట్ ఇచ్చింది. హరిస్ రౌఫ్ కూడా అదే నేరానికి పాల్పడినట్లు తేలింది. రిచీ రిచర్డ్‌సన్ అధ్యక్షతన జరిగిన విచారణలో, అతనికి మళ్ళీ 30 శాతం జరిమానా విధించారు. రెండు అదనపు డీమెరిట్ పాయింట్లు విధించగా.. దీంతో రవూఫ్ మొత్తం నాలుగు డీమెరిట్ పాయింట్స్ చేరుకుంది.

హరిస్ రవూఫ్ రెండు మ్యాచ్‌ల సస్పెన్షన్
ఐసీసీ క్రమశిక్షణా చట్టం ప్రకారం.. ఒక ఆటగాడికి 24 నెలల కాలంలో నాలుగు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ డీమెరిట్ పాయింట్లు వస్తే, వాటిని సస్పెన్షన్ పాయింట్లుగా మారుస్తారు. రెండు సస్పెన్షన్ పాయింట్లు అంటే ఒక టెస్ట్ లేదా రెండు వన్డే/టి20 మ్యాచ్‌ల నిషేధం. ఈ నియమం ప్రకారం.. నవంబర్ 4, 6 తేదీల్లో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగే రెండు వన్డేల నుంచి హరిస్ రవూఫ్‌ను సస్పెండ్ చేశారు. ఆట గౌరవం, క్రమశిక్షణను కాపాడుకోవడానికి ఈ చర్య అవసరమని ఐసీసీ స్పష్టం చేసింది.

Asia Cup 2025Asia Cup Operation SindoorAsia Cup 2025 code of conduct breachICC on India Pakistan matchHaris Rauf two-match suspension

