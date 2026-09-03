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Asia Games 2026: గౌతమ్ గంభీర్‌కు చెక్ పెట్టనున్న బీసీసీఐ..ఆసియా గేమ్స్‌లో టీమ్ఇండియా హెడ్‌ కోచ్‌గా వీవీఎస్ లక్ష్మణ్!

Asia Games 2026 VVS Laxman: జపాన్‌లో జరగనున్న ప్రతిష్టాత్మక ఆసియా క్రీడలు 2026కు భారత పురుషుల క్రికెట్ జట్టు ప్రధాన కోచ్‌గా మాజీ క్రికెట్ దిగ్గజం వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ ఎంపికయ్యారు. ప్రస్తుత ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ఈ టోర్నమెంట్‌కు దూరంగా ఉండటంతో బీసీసీఐ ఈ బాధ్యతలను లక్ష్మణ్‌కు అప్పగించింది. శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథ్యంలోని టీమిండియా, జపాన్‌లోని కఠిన నిబంధనలు, అరకొర వసతుల సవాళ్లను అధిగమించి పతకం సాధించడమే లక్ష్యంగా లక్ష్మణ్ మార్గదర్శకత్వంలో బరిలోకి దిగుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 03, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:55 PM IST
Asia Games 2026: గౌతమ్ గంభీర్‌కు చెక్ పెట్టనున్న బీసీసీఐ..ఆసియా గేమ్స్‌లో టీమ్ఇండియా హెడ్‌ కోచ్‌గా వీవీఎస్ లక్ష్మణ్!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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