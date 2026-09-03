Asia Games 2026 VVS Laxman: జపాన్లోని ఐచి-నాగోయా వేదికగా జరగనున్న ఆసియా గేమ్స్ 2026 కోసం భారత పురుషుల క్రికెట్ జట్టు హెడ్ కోచ్ పేరును అధికారికంగా ఖరారు చేశారు. ప్రస్తుతం టీమిండియా ప్రధాన కోచ్గా ఉన్న గౌతమ్ గంభీర్ ఈ టోర్నీకి దూరంగా ఉండటంతో, భారత మాజీ దిగ్గజ బ్యాటర్ వీవీఎస్ లక్ష్మణ్కు ఈ జపాన్ పర్యటన బాధ్యతలను బీసీసీఐ కట్టబెట్టింది. ప్రస్తుతం నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీ లేదా సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (సీఓఈ) అధిపతిగా ఉన్న లక్ష్మణ్, శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథ్యంలోని భారత శ్రేయస్ సేనకు ప్రధాన వ్యూహకర్తగా వ్యవహరించనున్నారు. కేంద్ర క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదించిన ప్రతినిధుల అధికారిక జాబితాలో లక్ష్మణ్ పేరును ప్రతిపాదించారు.
సాధారణంగా అంతర్జాతీయ ద్వైపాక్షిక సిరీస్లలో భారత క్రికెట్ జట్టుతో పాటు భారీ స్థాయిలో సహాయక సిబ్బంది (సపోర్ట్ స్టాఫ్) పయనిస్తుంటారు. అయితే ఆసియా గేమ్స్ నిబంధనలు దీనికి పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ సిబ్బంది పరిమితి చాలా కఠినంగా ఉంది. భారత్ తరఫున పురుషుల, మహిళల జట్లకు కలిపి కేవలం 20 మంది సపోర్ట్ స్టాఫ్కు మాత్రమే అధికారికంగా అనుమతి లభించింది. ఈ పరిమిత సిబ్బందితోనే పకడ్బందీ ప్రణాళికలు రచించి, భారత జట్టుకు పతకం అందించాల్సిన పెద్ద బాధ్యత ఇప్పుడు లక్ష్మణ్ బృందం భుజస్కంధాలపై పడింది.
భారత జట్టుకు హెడ్ కోచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టడం లక్ష్మణ్కు ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో జింబాబ్వే పర్యటనలో కూడా శ్రేయస్ అయ్యర్ నేతృత్వంలోని టీ20 జట్టుకు ఆయనే ప్రధాన కోచ్గా మార్గదర్శనం చేశారు. అంతేకాకుండా, 2023లో చైనాలో జరిగిన ఆసియా క్రీడల్లో రుతురాజ్ గైక్వాడ్ సారథ్యంలోని భారత జట్టును విజేతగా నిలిపి, దేశానికి స్వర్ణ పతకాన్ని అందించిన గొప్ప ఘనత కూడా లక్ష్మణ్దే. ఆ అపారమైన అనుభవం జపాన్ పర్యటనలో ఉన్న భారత జట్టుకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారనుందని బీసీసీఐ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
అయితే, ఈ జపాన్ పర్యటనలో భారత జట్టుకు కేవలం మైదానంలోనే కాకుండా వెలుపల కూడా పలు రకాల విచిత్రమైన సమస్యలు, వసతుల లేమి ఎదురుకానున్నాయి. ఇక్కడ క్రికెట్ మ్యాచ్లు నిర్వహించే మైదానం ఒకప్పుడు బేస్బాల్ క్రీడా ప్రాంగణం కావడం గమనార్హం. దానిని తాత్కాలికంగా డ్రాప్-ఇన్ పిచ్లను ఏర్పాటు చేసి క్రికెట్ మైదానంగా మార్చారు. ఇక్కడ క్రీడాకారులకు నివాస, డ్రెస్సింగ్ రూమ్ వసతులు అంతగా బాగోలేవని వార్తలు వస్తున్నాయి.
హోటల్ గదులలో ఇద్దరు ఆటగాళ్లు కలిసి ఉంటే, వారి కిట్ బ్యాగులు పెట్టుకోవడానికి కూడా సరైన స్థలం లేని పరిస్థితి నెలకొంది. డ్రెస్సింగ్ రూమ్ నుండి వాష్ రూమ్ వందల మీటర్ల దూరంలో ఉందనే కథనాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఇటువంటి విచిత్రమైన పరిస్థితులు, అరకొర వసతుల మధ్య కూడా శ్రేయస్ అయ్యర్ సేన పతకమే లక్ష్యంగా ముందడుగు వేయాల్సి ఉంటుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook