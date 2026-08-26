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Asian Games 2026: ఆసియా గేమ్స్‌ షెడ్యూల్‌ విడుదల.. భారత్‌ మ్యాచ్‌లు ఎప్పుడంటే?

Asian Games 2026 Cricket Schedule Released: క్రికెట్‌ అభిమానులకు మరో అంతర్జాతీయ క్రీడా టోర్నమెంట్‌ అలరించనుంది. వచ్చే నెల నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఆసియా క్రీడల్లో క్రికెట్‌కు సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ విడుదలైంది. గత సీజన్‌లో భారత పురుషులు, మహిళల జట్లు విజేతలుగా నిలవగా.. ఈసారి అదే ఊపుతో మరోసారి చాంపియన్లుగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 26, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:32 PM IST
Asian Games 2026: ఆసియా గేమ్స్‌ షెడ్యూల్‌ విడుదల.. భారత్‌ మ్యాచ్‌లు ఎప్పుడంటే?
Image Credit: Asian Games 2026 Cricket Schedule

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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