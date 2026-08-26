Asian Games 2026 Cricket Schedule: ఆసియా ఖండంలోని దేశాల మధ్య క్రీడా సంబరం జరగనుంది. క్రీడాభిమానులను ఉర్రూతలూగించేందుకు మరో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ నిర్వహణకు చకచకా ఏర్పాట్లు జరుగుతుండగా.. తాజాగా దానికి సంబంధించిన తేదీలు వచ్చేశాయి. ఆసియా క్రీడల్లో క్రికెట్కు సంబంధించిన షెడ్యూల్ విడుదలైంది. ఈ షెడ్యూల్లో భారత పురుషుల జట్టుతోపాటు మహిళల జట్లు బరిలో నిల్చున్నాయి. మరి ఆసియా క్రీడల్లో భారత జట్ల మ్యాచ్లు ఎప్పుడెప్పుడు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
2026 ఆసియా క్రీడల్లో క్రికెట్ పోటీలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ను విడుదల చేశారు. గత సీజన్లో విజేతలుగా నిలిచిన భారత జట్లు డిఫెండింగ్ చాంపియన్గా మరోసారి బరిలోకి దిగుతున్నాయి. ఆసియా క్రీడల్లో భారత్కు చెందిన పురుషులు, మహిళల జట్లు ఆల్టైమ్ ఫేవరేట్గా నిలుస్తాయి. ఈ మ్యాచ్లపై క్రీడాభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొనడంతో భారత్ ఈసారి కూడా చాంపియన్గా నిలుస్తుందా? లేదా అనేది ఆసక్తి నెలకొంది. ఈసారి కూడా చాంపియన్ కావాలనే పట్టుదలతో ఆసియా క్రీడల్లో భారత క్రికెట్ జట్లు బరిలోకి దిగుతున్నాయి.
ఆసియా క్రీడల్లో పురుషుల జట్టు షెడ్యూల్
ఆసియా క్రీడల్లో క్రికెట్లో భారత పురుషుల జట్టు అగ్రశ్రేణి జట్టు కావడంతో నేరుగా క్వార్టర్ ఫైనల్ ఆడనుంది. భారత్తోపాటు సమీప ప్రత్యర్థులు పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్ కూడా నేరుగా క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు అర్హత సాధించాయి. పురుషుల టోర్నమెంట్లో గ్రూప్-ఏలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్, జపాన్, నేపాల్ ఉండగా, గ్రూప్-బీలో హాంకాంగ్-చైనా, మలేషియా, ఒమన్ జట్లు ఉన్నాయి. పురుషుల క్రికెట్ జట్ల అన్ని మ్యాచ్లు కొరోగి అథ్లెటిక్ పార్క్ మైదానంలో నిర్వహించనున్నారు.
సెప్టెంబర్ 24, 2026
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ vs జపాన్ (గ్రూప్ A)
హాంకాంగ్-చైనా vs మలేషియా (గ్రూప్ B)
సెప్టెంబర్ 25, 2026
హాంకాంగ్-చైనా vs ఒమన్ (గ్రూప్ B)
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ vs నేపాల్ (గ్రూప్ A)
సెప్టెంబర్ 26, 2026:
జపాన్ vs నేపాల్ (గ్రూప్ A)
మలేషియా vs ఒమన్ (గ్రూప్ B)
సెప్టెంబర్ 28, 2026 (క్వార్టర్ ఫైనల్స్)
పాకిస్తాన్ vs గ్రూప్ బీలో రెండో స్థానంలో నిలిచిన జట్టు
భారత్ vs గ్రూప్ ఏలో రెండో స్థానంలో నిలిచిన జట్టు
సెప్టెంబర్ 29, 2026 (క్వార్టర్ ఫైనల్స్)
శ్రీలంక vs గ్రూప్ ఏ విజేత జట్టు
బంగ్లాదేశ్ vs గ్రూప్ బీ విజేత జట్టు
అక్టోబర్ 1, 2026: సెమీ ఫైనల్స్
అక్టోబర్ 3, 2026: కాంస్య పతక మ్యాచ్, ఫైనల్ (గోల్డ్ మెడల్ మ్యాచ్)
మహిళల విభాగం షెడ్యూల్
మహిళల విభాగంలో మొత్తం 8 జట్లు తలపడుతున్నాయి. భారత్, జపాన్, బంగ్లాదేశ్, చైనా, శ్రీలంక, మలేషియా, పాకిస్తాన్, థాయిలాండ్ చాంపియన్గా నిలిచేందుకు పోటీపడుతున్నాయి.
సెప్టెంబర్ 17, 2026
బంగ్లాదేశ్ vs చైనా (నాకౌట్)
పాకిస్తాన్ vs థాయిలాండ్ (నాకౌట్)
సెప్టెంబర్ 18, 2026
శ్రీలంక vs మలేషియా (నాకౌట్)
భారత్ vs జపాన్ (నాకౌట్)
సెప్టెంబర్ 20, 2026: సెమీ ఫైనల్స్
సెప్టెంబర్ 22, 2026: కాంస్య పతక మ్యాచ్, ఫైనల్ పోరు