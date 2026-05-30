Asian Games Cricket Team India: జపాన్ వేదికగా ఈ ఏడాది ప్రతిష్టాత్మక ఆసియా గేమ్స్ను అట్టహాసంగా ప్రారంభించబోతున్నారు. అందుకోసం 30 మంది ఆటగాళ్లతో భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) టీమ్ఇండియాను ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా బీసీసీఐ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మెగా టోర్నీ కోసం 30 మందిని ఎంపిక చేయగా..అందులో యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి కూడా చోటుదక్కింది. అయితే టీమ్ఇండియాకు టీ20 ప్రపంచకప్ను అందించిన సూర్యకుమార్ యాదవ్, స్టార్ ప్లేర్ శుభ్మన్ గిల్కు చోటు దక్కకపోవడం గమనార్హం.
జపాన్లోని ఐచి-నగోయా వేదికగా సెప్టెంబరు 19 నుంచి అక్టోబరు 4 వరకు ఆసియా క్రీడలు జరగనున్నాయి. అయితే అదే సమయంలో అనగా సెప్టెంబరు 27 నుంచి అక్టోబరు 17 వరకు స్వదేశంలో వెస్టిండీస్తో వన్డే, టీ20 సిరీస్ ఉన్న కారంణంగా బీసీసీఐ రెండు వేర్వేరు జట్లను బరిలో దించేందుకు సన్నద్ధమైంది.
ప్రస్తుత ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో 16 మ్యాచ్ల్లో ఏకంగా 776 పరుగులు సాధించి దుమ్మురేపిన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీని సెలెక్టర్లు ఈ ప్రతిష్టాత్మక జాబితాలో చేర్చారు. మరోవైపు వెస్టిండీస్ సిరీస్లో వన్డే జట్టుకు శుభ్మన్ గిల్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనుండటంతో అతనికి ఆసియా క్రీడల జాబితాలో చోటు దక్కలేదు. ఇక 2028 టీ20 ప్రపంచకప్, లాస్ ఏంజిల్స్ ఒలింపిక్స్ రేసులో సూర్యకుమార్ యాదవ్ లేకపోవడంతో, అతడిని ఆసియా క్రీడల జాబితా నుంచి మినహాయించడం గమనార్హం.
కెప్టెన్సీ రేసులో ముగ్గురు ఆటగాళ్లు..
టీ20ల్లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఆసియా క్రీడల్లో భారత జట్టుకు నాయకత్వం వహించే రేసులో ముగ్గురు ఆటగాళ్లు ముందంజలో ఉన్నారు. శ్రేయస్ అయ్యర్, సంజు శాంసన్, తిలక్ వర్మ వంటి వారు కెప్టెన్సీ రేసులో పోటీ పడుతున్నారు.
గతంలో గాయపడిన పేసర్ హర్షిత్ రాణా పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధిస్తాడనే నమ్మకంతో అతడిని అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణలతో పాటు జాబితాలోకి తీసుకున్నారు. జస్ప్రీత్ బుమ్రా పేరు ఈ 30 మందిలో ఉన్నప్పటికీ, వచ్చే ఏడాది జరిగే వన్డే ప్రపంచకప్ దృష్ట్యా అతనికి విశ్రాంతినిచ్చే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
అలాగే స్పిన్ విభాగంలో కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, హర్ష్ దుబే వంటి వారిలో కేవలం ఇద్దరు మాత్రమే ఆసియా క్రీడల్లో ఎంపికవుతారు. మిగిలిన ఇద్దర్ని వెస్టిండీస్ సిరీస్ కోసం ఎంపిక చేసే అవకాశం ఉంది.
ఆసియా క్రీడల కోసం బీసీసీఐ రిలీజ్ చేసిన భారత జట్టు జాబితా ఇదే..
యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), శ్రేయాస్ అయ్యర్, రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), హార్దిక్ పాండ్యా, రింకు సింగ్, తిలక్ వర్మ, అర్ష్దీప్ సింగ్, జస్ప్రిత్ బుమ్రా, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, వరుణ్ చక్రవర్తి, అనుకూల్ రాయ్, ఆయుష్ బదోని, హర్ష్ దూబే, ధ్రువ్ జురెల్, ఖలీల్ అహ్మద్, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, రవి బిష్ణోయ్, షాబాజ్ అహ్మద్, శివం దూబే, విప్రజ్ నిగమ్, హర్షిత్ రాణా, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్.
