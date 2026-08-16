AUS Vs BAN 1st Test: ఆస్ట్రేలియా, బంగ్లాదేశ్ మధ్య టెస్టు సిరీస్లోని మొదటి మ్యాచ్ కంగారూల జట్టు ఘోర పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది. ఆస్ట్రేలియాలోని డార్విన్లోని మరారా క్రికెట్ గ్రౌండ్ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టులో ఆసీస్పై 9 వికెట్ల తేడాతో గెలిచి బంగ్లాదేశ్ చరిత్ర సృష్టించింది. గెలవడానికి 57 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించగా, నాలుగో రోజు రెండో సెషన్లోనే బంగ్లాదేశ్ ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది. బంగ్లాదేశ్ విజయంలో ఫాస్ట్ బౌలర్ హసన్ మహమూద్, ఆల్రౌండర్ మెహిదీ హసన్ మిరాజ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ మ్యాచ్లో మహమూద్ మొత్తం 9 వికెట్లు తీయగా, మిరాజ్ 65 పరుగులు చేసి ఐదు వికెట్లు పడగొట్టాడు.
స్వదేశంలో ఆస్ట్రేలియాను ఓడించడం బంగ్లాదేశ్కు ఇదే తొలి టెస్టు విజయం. బంగ్లాదేశ్ గతంలో ఆస్ట్రేలియాలో రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్లలో ఓడిపోయింది. ఆ రెండు మ్యాచ్లు బంగ్లాదేశ్ 2003 పర్యటనలో జరిగాయి. ఆస్ట్రేలియాపై బంగ్లాదేశ్కు ఇది రెండవ టెస్ట్ విజయం.
గత టెస్ట్ విజయం 2017 ఆగస్టులో మీర్పూర్లో ఆస్ట్రేలియాను 20 పరుగుల తేడాతో ఓడించడం ద్వారా లభించింది. బంగ్లాదేశ్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య ఇప్పటివరకు ఏడు టెస్ట్ మ్యాచ్లు జరిగాయి. వీటిలో ఆస్ట్రేలియా ఐదింటిలో గెలుపొందగా, బంగ్లాదేశ్ రెండింటిలో విజయం సాధించింది. ఈ సిరీస్లోని రెండవ టెస్ట్ ఆగస్టు 22 నుంచి మక్కేలో జరగనుంది.
నాలుగో రోజు ఆట సాగిందిలా..
మ్యాచ్ నాలుగో రోజున, ఆస్ట్రేలియా 161/4 స్కోరుతో తమ రెండవ ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించింది. తొలి సెషన్లో మెహిదీ హసన్ మిరాజ్, అలెక్స్ క్యారీ (30 పరుగులు), బ్యూ వెబ్స్టర్ (5 పరుగులు), పాట్ కమిన్స్ (8 పరుగులు)లను అవుట్ చేసి ఆస్ట్రేలియాను క్లిష్ట పరిస్థితిలోకి నెట్టాడు. అయినప్పటికీ, వికెట్లు పడుతున్నా కామెరాన్ గ్రీన్ క్రీజులో నిలిచాడు. గ్రీన్ 201 బంతుల్లో నాలుగు ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్తో సహా 104 పరుగులు చేశాడు. ఇది గ్రీన్కు మూడవ టెస్ట్ సెంచరీ.
మరోవైపు మిచెల్ స్టార్క్ (18 పరుగులు) కూడా క్రీజులో నిలదొక్కుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు, కానీ టాస్కిన్ అహ్మద్ అతని ఇన్నింగ్స్ను ముగించాడు. అవుటైన తొమ్మిదవ వికెట్ కామెరాన్ గ్రీన్. హసన్ మహమూద్ బౌలింగ్లో గ్రీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత నాథన్ లియాన్ (15 పరుగులు) మెహదీ హసన్ మిరాజ్ బౌలింగ్లో ఎల్బీడబ్ల్యూగా అవుటయ్యాడు, దీంతో కంగారూ ఇన్నింగ్స్ 284 పరుగుల వద్ద ముగిసింది. రెండవ ఇన్నింగ్స్లో మిరాజ్ ఐదు వికెట్లు తీయగా, మహమూద్ మూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. టాస్కిన్ అహ్మద్, తైజుల్ ఇస్లాం చెరో వికెట్ తీసుకున్నారు.
టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా, తమ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో కేవలం 198 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. స్టీవ్ స్మిత్ అత్యధికంగా 71 పరుగులు చేశాడు. బంగ్లాదేశ్ తరఫున హసన్ మహమూద్ ఆరు వికెట్లు తీయగా, ఇబాదత్ హుస్సేన్, టాస్కిన్ అహ్మద్ చెరో రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు.
దీనికి ప్రతిగా, బంగ్లాదేశ్ తమ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 426 పరుగులు చేసింది. తొలి ఇన్నింగ్స్ ఆధారంగా బంగ్లాదేశ్ 228 పరుగుల భారీ ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. ఓపెనర్ తంజిద్ హసన్ తమీమ్ అద్భుతమైన 101 పరుగులు చేశాడు. కెప్టెన్ నజ్ముల్ హొస్సేన్ శాంటో (84), మెహిదీ హసన్ మిరాజ్ (65) కూడా బ్యాటింగ్లో ఉపయోగకరమైన సహకారం అందించారు. ఆస్ట్రేలియా తరఫున జోష్ హేజిల్వుడ్ ఆరు వికెట్లు తీయగా, మిచెల్ స్టార్క్ రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు.
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