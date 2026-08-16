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AUS Vs BAN Test: పిల్లకూన బంగ్లాదే‌శ్‌పై ఆస్ట్రేలియా ఘోర ఓటమి..ఆసీస్‌ గడ్డపై బంగ్లా జట్టు తొలి విజయం ఇదే!

AUS Vs BAN 1st Test: ఆస్ట్రేలియా, బంగ్లాదేశ్ జట్ల మధ్య జరిగిన తొలి టెస్టులో బంగ్లా జట్టు ఘన విజయం సాధించింది. దాదాపుగా 23 ఏళ్ల తర్వాత ఆస్ట్రేలియా జట్టును తమ సొంత గడ్డపై ఓడించడం బంగ్లాదేశ్‌ తొలి ఘనతగా నమోదైంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 16, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:32 PM IST
AUS Vs BAN Test: పిల్లకూన బంగ్లాదే‌శ్‌పై ఆస్ట్రేలియా ఘోర ఓటమి..ఆసీస్‌ గడ్డపై బంగ్లా జట్టు తొలి విజయం ఇదే!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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