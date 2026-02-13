English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Zimbabwe Vs Australia Match T20 World Cup: 2026 టీ20 ప్రపంచకప్‌లో పెను సంచలనం నమోదైంది. పసికూన జింబాబ్వే పవర్‌హౌస్ ఆస్ట్రేలియాను 23 పరుగుల తేడాతో మట్టికరిపించి క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచింది. శ్రీలంకలోని ఆర్.ప్రేమదాస స్టేడియం వేదికగా జరిగిన గ్రూప్-బి పోరులో జింబాబ్వే అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 13, 2026, 03:08 PM IST

టీ20 ప్రపంచకప్‌ల చరిత్రలో ఆస్ట్రేలియాపై జింబాబ్వేకు ఇది రెండో విజయం. గతంలో 2007 తొలి ప్రపంచకప్‌లో ఆస్ట్రేలియాను ఓడించిన ఆఫ్రికా జట్టు, మళ్ళీ ఇన్నేళ్ల తర్వాత అదే మ్యాజిక్‌ను రిపీట్ చేసింది.

జింబాబ్వే బ్యాటింగ్ - బెన్నెట్ మెరుపులు
టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న జింబాబ్వేకు బ్రియాన్ బెన్నెట్ వెన్నెముకగా నిలిచాడు. 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 169 పరుగులు రాబట్టారు. బెన్నెట్ 64 పరుగులతో అజేయంగా నిలవగా, కెప్టెన్ సికందర్ రజా కేవలం 13 బంతుల్లో 25 పరుగులు చేసి జట్టు స్కోరును పెంచాడు.

ఆసీస్ కుప్పకూలిన వేళ
170 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఆస్ట్రేలియాకు ఆదిలోనే షాక్ తగిలింది. పవర్‌ప్లే ముగిసేసరికి 38 పరుగులకే 4 వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. ట్రావిస్ హెడ్ (17), జోష్ ఇంగ్లిస్ (8) త్వరగానే పెవిలియన్ చేరగా.. కామెరాన్ గ్రీన్, టిమ్ డేవిడ్ ఖాతా తెరవకుండానే ఔటయ్యారు.

బ్లెస్సింగ్ ముజరబాని (4 వికెట్లు) తన వేగంతో ఆసీస్ బ్యాటర్లను వణికించగా, బ్రాడ్ ఎవాన్స్ 3 వికెట్లు తీసి అతనికి సహకరించాడు. ముజరబాని 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్'గా ఎంపికయ్యాడు.

గ్రూప్-బి పాయింట్ల పట్టిక
ఈ విజయంతో జింబాబ్వే సూపర్-8 రేసులో ముందంజ వేసింది. ప్రస్తుతం పాయింట్ల పట్టిక ఇలా ఉంది. ఆడిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లో శ్రీలంక రెండు మ్యాచ్‌లను నెగ్గి గ్రూప్-బి పాయింట్ల పట్టికలో తొలిస్థానంలో నిలిచింది. ఆ తర్వాతి రెండో స్థానంలో జింబాబ్వే (2 విజయాలు), ఆస్ట్రేలియా మూడో స్థానంలో, ఐర్లాండ్ నాలుగో స్థానం (2 ఓటములు), ఒమన్ ఐదో స్థానం(2 ఓటములు)లో కొనసాగుతున్నాయి.

ఆస్ట్రేలియా పరిస్థితి ఏంటి?
ఈ షాకింగ్ ఓటమితో ఆస్ట్రేలియా సూపర్-8 చేరాలంటే ఒమన్, శ్రీలంకతో జరిగే మిగిలిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లో కచ్చితంగా గెలవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. నెట్ రన్ రేట్ సానుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, ఒత్తిడిని అధిగమించడం ఆసీస్‌కు ఇప్పుడు సవాలుగా మారింది.

ఫ్లాష్ బ్యాక్: 2007 నాటి షాక్
2007 ప్రపంచకప్‌లో కూడా బ్రెండన్ టేలర్ (60 నాటౌట్) వీరోచిత పోరాటంతో జింబాబ్వే ఆస్ట్రేలియాను ఓడించింది. అప్పట్లో రికీ పాంటింగ్, ఆడమ్ గిల్‌క్రిస్ట్ వంటి దిగ్గజాలు ఉన్న జట్టును ఓడించి సంచలనం సృష్టించారు. ఇప్పుడు 2026లో మరోసారి అదే స్థాయిలో సత్తా చాటారు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

