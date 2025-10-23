English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ind vs Aus: ఆస్ట్రేలియా చేతిలో రెండో భంగపాటు.. టీమిండియాకు ఏమైంది..? అందరి కళ్లు కోహ్లీపైనే?

Ind vs Aus: ఆస్ట్రేలియా చేతిలో రెండో భంగపాటు.. టీమిండియాకు ఏమైంది..? అందరి కళ్లు కోహ్లీపైనే?

Australia Defeats India 2nd ODI In Adelaide: విదేశీ గడ్డపై భారత్‌కు పరాభవం ఎదురవుతోంది. తొలి మ్యాచ్‌ మాదిరే రెండోది కూడా టీమిండియా కోల్పోయింది. రోహిత్‌ శర్మ, అక్షర్‌ పటేల్‌ మెరిసినా.. విరాట్‌ కోహ్లీ డకౌట్‌తో ఆతిథ్య జట్టు ఆస్ట్రేలియా అదరగొట్టింది. రెండో మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకుంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 23, 2025, 05:48 PM IST

Ind vs Aus: ఆస్ట్రేలియా చేతిలో రెండో భంగపాటు.. టీమిండియాకు ఏమైంది..? అందరి కళ్లు కోహ్లీపైనే?

Australia Beats India: ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో భారత జట్టుకు దెబ్బ మీద దెబ్బ తగులుతోంది. వరుసగా రెండో మ్యాచ్‌లోనూ పూర్తిగా తేలిపోయి మ్యాచ్‌ను చేజార్చుకుంది. కోహ్లీ ఘోర వైఫల్యం.. కోహ్లీ శర్మతో కలిసి అక్షర్‌ పటేల్‌ చేసిన మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ టీమిండియాను గట్టెక్కించలేకపోయింది. అన్ని విభాగాల్లో పూర్తి నిరాశపర్చిన భారత్‌ తొలి మ్యాచ్‌ మాదిరి రెండోది కూడా ఆస్ట్రేలియాకు అప్పగించేసింది. మోస్తరు స్కోర్‌ చేసినా.. ఆ స్కోర్‌ను బౌలర్లు కాపాడడంలో విఫలమయ్యారు.

Also Read: Ind vs Aus: ఆసీస్‌ టూర్‌లో భారత్‌కు బిగ్‌షాక్‌.. రీఎంట్రీలో కోహ్లీ, రోహిత్‌ ఘోర వైఫల్యం

సిరీస్‌ ఆస్ట్రేలియా సొంతం
ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై మూడు వన్డేల సిరీస్‌ కోసం వెళ్లిన టీమిండియా పెర్త్‌లో తొలి మ్యాచ్‌ను చేజార్చుకోగా.. ఆడిలైడ్‌లో రెండో మ్యాచ్‌లో తలపడింది. టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భారత జట్టు నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 264 పరుగులు చేసింది. ప్రత్యర్థి లక్ష్యాన్ని ఆస్ట్రేలియా 46.2 ఓవర్లలోనే 265 పరుగులు చేసి మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకుంది. రెండో విజయంతో మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌ను ఆస్ట్రేలియా సొంతం చేసుకుంది. ఈనెల 25వ తేదీ ఆఖరి వన్డే మ్యాచ్‌ జరగనుంది.

Also Read: Salaries Hike: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. 9 శాతం పెరగనున్న జీతాలు

రోహిత్‌ అద్భుతంగా రాణించి
తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భారత జట్టు అతి కష్టంగా 264 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్‌ శుభమన్‌ గిల్‌ 9 పరుగులతో మరోసారి నిరాశపర్చగా.. అనంతరం విరాట్‌ కోహ్లీ డకౌట్‌ కావడం అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. వరుసగా రెండు మ్యాచ్‌లో కూడా స్కోర్‌ సున్నా చేయడంతో కోహ్లీ ఫిట్‌నెస్‌పై చర్చ మొదలైంది. హిట్‌మ్యాన్‌ రోహిత్‌ శర్మ అద్భుతంగా రాణించి తన కెరీర్‌లో 49వ వన్డే అర్ధ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. 97 బంతుల్లో 23 పరుగులు చేయగా.. వాటిలో 7 ఫోర్లు, రెండు సిక్స్‌లు ఉన్నాయి. రోహిత్‌కు జోడీగా వచ్చిన శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ అద్భుతంగా ఆడి 77 బంతుల్లో 61 పరుగులు చేశాడు. అక్షర్‌ పటేల్‌ 44 పరుగులతో కీలకమైన ఇన్నింగ్స్‌ ఆడగా.. కేఎల్‌ రాహుల్‌ (11), వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ (12), నితీశ్‌ కుమార్‌ (8) కొన్ని పరుగులు చేశారు. ఆఖరులో హర్షిత్‌ రాణా 24 పరుగులు, అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌ 13 రన్స్‌ తీసి జట్టుకు గౌరవ స్కోర్‌ అందించారు.

Also Read: Schools Holiday: విద్యార్థులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌..! రేపు అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు

టీమిండియా చాలా ఇబ్బంది
ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లు అదరగొట్టి భారత బ్యాటర్లను భయపెట్టారు. స్కోర్‌ తీయడానికి టీమిండియా చాలా ఇబ్బంది పడింది. టెస్టు మ్యాచ్‌ మాదిరి పరుగులు వచ్చాయంటే ప్రత్యర్థి బౌలర్లు ఎలా బౌలింగ్‌ వేశారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆడమ్‌ జంపా నాలుగు వికెట్లు తీసి భారత్‌ను భారీ దెబ్బకొట్టగా.. క్సేవియర్‌ బార్ట్‌లెట్‌ మూడు వికెట్లతో చెలరేగాడు. మిచెల్‌ స్టార్క్‌ రెండు తీశాడు. దీంతో భారత్‌ మోస్తరు స్కోర్‌కు పరిమితమైంది.

Also Read: DA Revised GO: ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం వరం.. అధికారిక ఉత్తర్వులు విడుదల

చెలరేగి ఆడారు
ఛేదనకు దిగిన ఆస్ట్రేలియా బ్యాటర్లు చెలరేగి ఆడారు. కెప్టెన్‌ మిచెల్‌ మార్ష్‌ 11 పరుగులకే పరిమితమవగా.. ట్రావిస్‌ హెడ్‌ 28 రన్స్‌తో పరవాలేదనిపించాడు. మాట్‌ షార్ట్‌ 78 బంతుల్లో 74 పరుగులు చేసి అద్భుతంగా ఆడాడు. మాట్‌ రెన్‌షా 30 పరుగులతో రాణించగా.. అలెక్స్‌ కారే (9), క్సేవియర్‌ (3), స్టార్క్‌ (4) తక్కువ స్కోర్‌ నమోదుచేశారు. కీలకమైన సమయంలో క్రీజులోకి దిగిన కూపర్‌ కనోలీ 53 బంతుల్లో 61 పరుగులు చేసి అర్ధ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. అతడికి మిచెల్‌ ఓవెన్‌ 36 పరుగులు తీసి సహకారం అందించాడు.

కసి ఏ కోశాన?
రెండో మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకోవాలనే కసి భారత బౌలర్లలో ఏ కోశాన కనిపించలేదు. ప్రారంభం నుంచి బ్యాటర్లను నియంత్రించలేకపోయారు. ఆఖరులో సత్తా చాటినా కానీ అప్పటికే పరిస్థితి చేయిదాటిపోయింది. అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌, హర్షిత్‌ రానా, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ తలా రెండేసి వికెట్లు తీయగా.. తెలంగాణ పోరడు మహ్మద్‌ సిరాజ్‌, అక్షర్‌ పటేల్‌ ఒక్కో వికెట్‌ పడగొట్టారు. మ్యాచ్‌ను కోల్పోయిన భారత్‌ను సిరీస్‌ను కూడా చేజార్చుకుంది. ఎల్లుండి జరగనున్న మూడో వన్డేలో విజయం సాధిస్తే పరువు నిలబెట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది. మరి టీమిండయా ఏం చేస్తుందో వేచి చూడాలి.

