PSL Ball Tampering News: పాకిస్తాన్ సూపర్ లీగ్ మరో చెత్త కారణంతో నిరంతరం వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది. ఈ లీగ్ ప్రారంభానికి ముందే పలువురు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్లు టోర్నీ వైదొలగడంతో ఇప్పటికే పాక్ సూపర్ లీగ్ పరువు పోయింది. ఆ తర్వాత ఇటీవలే ప్రారంభమైన తొలి మ్యాచ్లో బంతి వింతగా ఎర్రగా మారడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. ఇప్పుడు బాల్ ట్యాంపరింగ్కు పాల్పడినందుకు లాహోర్ ఖలందర్స్పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
ఆదివారం అనగా మార్చి 29 రాత్రి కరాచీ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 20వ ఓవర్ ప్రారంభానికి కొద్దిసేపటి ముందు షహీన్ అఫ్రిది , ఫఖర్ జమాన్, హారిస్ రౌఫ్లతో పాటు లాహోర్ ఖలందర్స్ టీమ్కు చెందిన పలువురు ఆటగాళ్లు గ్రౌండ్లో గుమిగూడారు. మైదానంలోని అంపైర్ నిశిత పర్యవేక్షణలోనే, వారిలో ప్రతి ఒక్కరూ బంతిని చేతితో తాకినట్లు కనిపించారు. జమాన్ బంతిని రౌఫ్కు అందించిన తర్వాత అంపైర్ జోక్యం చేసుకుని.. ఆ బంతిని తనకే ఇవ్వమని కోరాడు. బంతిపై ఏదో ప్రయోగించారని గమనించిన నాలుగో అంపైర్ మరో బంతిని ప్రవేశపెట్టాల్సి వచ్చింది.
బాల్ ట్యాంపరింగ్ జరిగే సమయంలో కరాచీ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో లాహోర్ ఖలందర్స్ చివరి ఓవర్లో 14 పరుగులను కాపాడుకోవాల్సి వచ్చింది. అప్పటికే 5 వికెట్లు పడిపోవడం వల్ల వారు నియంత్రణలో ఉన్నట్లు కనిపించారు. అయితే, ఐదు పరుగుల పెనాల్టీ కారణంగా చివరి ఓవర్లో లక్ష్యం కేవలం 9 పరుగులకు తగ్గింది. దీంతో ఛేజింగ్ జట్టుపై ఒత్తిడి తగ్గింది.
రౌఫ్ తొలి బంతికే ఖుష్దిల్ షాను అవుట్ చేసినా.. ఆ తర్వాతి నుంచే ఆటపై పట్టు కోల్పోయాడు. వైడ్తో సహా తర్వాతి రెండు బంతుల్లోనే 11 పరుగులు ఇచ్చేయడంతో, అబ్బాస్ అఫ్రిది ఒక ఫోర్, ఒక సిక్స్ కొట్టి కరాచీ కింగ్స్కు నాలుగు వికెట్ల తేడాతో విజయాన్ని అందించాడు.
షహీన్ అఫ్రిది ఏమి చెప్పారు?
ఈ మ్యాచ్ అనంతరం మాట్లాడిన లాహోర్ ఖలందర్ కెప్టెన్ షహీన్ అఫ్రిది.. ఆ సంఘటన గురించి తనకు తెలియదని, ఏ నిర్ధారణకు వచ్చే ముందు తన టీమ్ ఓ సారి ఫుటేజీని సమీక్షిస్తుందని చెప్పాడు. "నాకు దీని గురించి తెలియదు. మేము ఫుటేజీని పరిశీలించి, దాని గురించి చర్చిస్తాము. ఐదు పరుగుల పెనాల్టీ ఇప్పటికే విధించారు. దాని గురించి మేము ఏమీ చేయలేము" అని షహీన్ అఫ్రిది అన్నాడు.
