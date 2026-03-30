English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  Ball Tampering PSL: మరోసారి చెత్తబుద్ధి బయటపెట్టిన పాకిస్థాన్..నిన్న జరిగిన మ్యాచ్‌లో బాల్ ట్యాంపరింగ్..గెలుపు కోసం తప్పుడు పని!

PSL Ball Tampering News: పాకిస్తాన్ సూపర్ లీగ్ మరో చెత్త కారణంతో నిరంతరం వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది. ఈ లీగ్ ప్రారంభానికి ముందే పలువురు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్లు టోర్నీ వైదొలగడంతో ఇప్పటికే పాక్ సూపర్ లీగ్‌ పరువు పోయింది. ఆ తర్వాత ఇటీవలే ప్రారంభమైన తొలి మ్యాచ్‌లో బంతి వింతగా ఎర్రగా మారడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. ఇప్పుడు బాల్ ట్యాంపరింగ్‌కు పాల్పడినందుకు లాహోర్ ఖలందర్స్‌పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 30, 2026, 10:24 AM IST

Trending Photos

Add Zee News as a Preferred Source

ఆదివారం అనగా మార్చి 29 రాత్రి కరాచీ కింగ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌‌లో 20వ ఓవర్ ప్రారంభానికి కొద్దిసేపటి ముందు షహీన్ అఫ్రిది , ఫఖర్ జమాన్, హారిస్ రౌఫ్‌లతో పాటు లాహోర్ ఖలందర్స్ టీమ్‌కు చెందిన పలువురు ఆటగాళ్లు గ్రౌండ్‌లో గుమిగూడారు. మైదానంలోని అంపైర్ నిశిత పర్యవేక్షణలోనే, వారిలో ప్రతి ఒక్కరూ బంతిని చేతితో తాకినట్లు కనిపించారు. జమాన్ బంతిని రౌఫ్‌కు అందించిన తర్వాత అంపైర్ జోక్యం చేసుకుని.. ఆ బంతిని తనకే ఇవ్వమని కోరాడు. బంతిపై ఏదో ప్రయోగించారని గమనించిన నాలుగో అంపైర్ మరో బంతిని ప్రవేశపెట్టాల్సి వచ్చింది.

బాల్ ట్యాంపరింగ్ జరిగే సమయంలో కరాచీ కింగ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో లాహోర్ ఖలందర్స్ చివరి ఓవర్‌లో 14 పరుగులను కాపాడుకోవాల్సి వచ్చింది. అప్పటికే 5 వికెట్లు పడిపోవడం వల్ల వారు నియంత్రణలో ఉన్నట్లు కనిపించారు. అయితే, ఐదు పరుగుల పెనాల్టీ కారణంగా చివరి ఓవర్‌లో లక్ష్యం కేవలం 9 పరుగులకు తగ్గింది. దీంతో ఛేజింగ్ జట్టుపై ఒత్తిడి తగ్గింది.

రౌఫ్ తొలి బంతికే ఖుష్దిల్ షాను అవుట్ చేసినా.. ఆ తర్వాతి నుంచే ఆటపై పట్టు కోల్పోయాడు. వైడ్‌తో సహా తర్వాతి రెండు బంతుల్లోనే 11 పరుగులు ఇచ్చేయడంతో, అబ్బాస్ అఫ్రిది ఒక ఫోర్, ఒక సిక్స్ కొట్టి కరాచీ కింగ్స్‌కు నాలుగు వికెట్ల తేడాతో విజయాన్ని అందించాడు.

షహీన్ అఫ్రిది ఏమి చెప్పారు?
ఈ మ్యాచ్ అనంతరం మాట్లాడిన లాహోర్ ఖలందర్ కెప్టెన్ షహీన్ అఫ్రిది.. ఆ సంఘటన గురించి తనకు తెలియదని, ఏ నిర్ధారణకు వచ్చే ముందు తన టీమ్ ఓ సారి ఫుటేజీని సమీక్షిస్తుందని చెప్పాడు. "నాకు దీని గురించి తెలియదు. మేము ఫుటేజీని పరిశీలించి, దాని గురించి చర్చిస్తాము. ఐదు పరుగుల పెనాల్టీ ఇప్పటికే విధించారు. దాని గురించి మేము ఏమీ చేయలేము" అని షహీన్ అఫ్రిది అన్నాడు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

PSL 2026 controversyBall Tampering PSLPakistanKarachi Kings vs Lahore QalandarsShaheen Shah Afridi

Trending News