BAN vs PAK Highlights: గట్టి దెబ్బే కొట్టారు.. పాకిస్థాన్ పరువు దారుణంగా తీసిన బంగ్లాదేశ్..!

BAN vs PAK Highlights: టీ20 వరల్డ్ కప్లో సెమీస్ చేరకుండా ఇంటిముఖం పట్టిన పాకిస్థాన్ టీమ్.. ఈ సారి బంగ్లాదేశ్ చేతిలో దారుణంగా పరువు పోగొట్టుకుంది. మూడు వన్డేల సిరీస్లో భాగంగా ఆతిథ్య బంగ్లాదేశ్ అదిరిపోయే బోణీ కొట్టింది. బుధవారం షేర్-ఎ-బంగ్లా స్టేడియంలో జరిగిన మొదటి వన్డేలో 8 వికెట్ల తేడాతో పాకిస్థాన్ను చిత్తు చిత్తుగా ఓడించింది. బంగ్లా బౌలర్ నహీద్ రానా నిప్పులు చెరిగే బౌలింగ్తో పాక్ బ్యాటింగ్ నడ్డి విరవగా.. బ్యాటింగ్లో తాంజిద్ హసన్ మెరుపు హాఫ్ సెంచరీతో జట్టును గెలిపించాడు.
మొదట టాస్ గెలిచిన బంగ్లాదేశ్ కెప్టెన్ మెహిదీ హసన్ మిరాజ్.. బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. కెప్టెన్ నిర్ణయాన్ని బౌలర్లు సరైనదని నిరూపిస్తూ బంగ్లా బౌలర్లు రెచ్చిపోయారు. టీ20 వరల్డ్ కప్ ఆడలేదనే కసిని మొత్తం తీర్చుకున్నట్లు అనిపించింది. ముఖ్యంగా యువ పేసర్ నహీద్ రానా.. అద్భుత స్పెల్తో పాక్ బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టాడు. పాకిస్థాన్ 30.4 ఓవర్లలో కేవలం 114 పరుగులకే కుప్పకూలింది. పాక్ జట్టులో ఫహీమ్ అష్రఫ్ (37), ఓపెనర్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (27) మినహా ఎవరూ రెండంకెల స్కోరును దాటలేకపోయారు. స్టార్ బ్యాటర్లు మహమ్మద్ రిజ్వాన్ (10), సల్మాన్ అఘా (5) వంటి కీలక ఆటగాళ్లు విఫలం అయ్యారు. నహీద్ రానా 7 ఓవర్లలో 24 పరుగులే ఇచ్చి 5 కీలక వికెట్లు పడగొట్టగా.. కెప్టెన్ మిరాజ్ 3 వికెట్లు తీశాడు. తస్కిన్ అహ్మద్, ముస్తఫిజుర్ రెహ్మన్ చెరో వికెట్ తీశారు.
అనంతరం 115 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన బంగ్లాదేశ్.. కేవలం 15.1 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయి విజయాన్ని అందుకుంది. ఓపెనర్ తాంజిద్ హసన్ కేవలం 42 బంతుల్లోనే 5 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్ల సాయంతో 67 పరుగులతో జట్టును గెలిపించాడు. వన్డౌన్ బ్యాట్స్మెన్ నజ్ముల్ హొస్సేన్ శాంటో 27 పరుగులు చేశాడు. పాక్ బౌలర్లలో షాహీన్ అఫ్రిది, మహమ్మద్ వసీంలకు తలో వికెట్ దక్కింది. సూపర్ బౌలింగ్తో ఆకట్టుకున్న నహీద్ రానాకు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు దక్కింది. ఈ గెలుపుతో మూడు వన్డేల సిరీస్లో బంగ్లాదేశ్ 1-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. ఇరు జట్ల మధ్య రెండో వన్డే శుక్రవారం (మార్చి 13) ఇదే మైదానంలో జరగనుంది.
