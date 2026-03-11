English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • BAN vs PAK Highlights: గట్టి దెబ్బే కొట్టారు.. పాకిస్థాన్ పరువు దారుణంగా తీసిన బంగ్లాదేశ్..!

BAN vs PAK Highlights: గట్టి దెబ్బే కొట్టారు.. పాకిస్థాన్ పరువు దారుణంగా తీసిన బంగ్లాదేశ్..!

BAN vs PAK Highlights: తొలి వన్డేలో పాకిస్థాన్‌పై బంగ్లాదేశ్ సూపర్ విక్టరీ సాధించింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన పాక్.. 114 పరుగులకే కుప్పకూలగా అనంతరం బంగ్లా కేవలం రెండు వికెట్లు కోల్పోయి 15.1 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Mar 11, 2026, 06:21 PM IST

Trending Photos

School Holiday: 14 రోజులపాటు స్కూల్‌లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ..!
6
Pakistan Fuel Crisis
School Holiday: 14 రోజులపాటు స్కూల్‌లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ..!
Apple iPhone 16పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బంపర్‌ ఆఫర్‌.. ఊహించని తగ్గింపుతో మీ సొంతం!
5
iPhone 16
Apple iPhone 16పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బంపర్‌ ఆఫర్‌.. ఊహించని తగ్గింపుతో మీ సొంతం!
Hansika Motwani Divorce: విడాకులు తీసుకున్న హన్సిక మోత్వాని.. నాలుగేళ్ల వివాహ జీవితానికి ముగింపు!
5
Hansika Motwani divorce
Hansika Motwani Divorce: విడాకులు తీసుకున్న హన్సిక మోత్వాని.. నాలుగేళ్ల వివాహ జీవితానికి ముగింపు!
Natural Hair Dye: ఇంట్లోనే సహజంగా హెయిర్ కలర్.. ఈ రెండు పదార్థాలతో ఇక తెల్ల జుట్టు నల్లగా..!
5
natural hair dye
Natural Hair Dye: ఇంట్లోనే సహజంగా హెయిర్ కలర్.. ఈ రెండు పదార్థాలతో ఇక తెల్ల జుట్టు నల్లగా..!
BAN vs PAK Highlights: గట్టి దెబ్బే కొట్టారు.. పాకిస్థాన్ పరువు దారుణంగా తీసిన బంగ్లాదేశ్..!

BAN vs PAK Highlights: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో సెమీస్ చేరకుండా ఇంటిముఖం పట్టిన పాకిస్థాన్ టీమ్.. ఈ సారి బంగ్లాదేశ్ చేతిలో దారుణంగా పరువు పోగొట్టుకుంది. మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో భాగంగా ఆతిథ్య బంగ్లాదేశ్ అదిరిపోయే బోణీ కొట్టింది. బుధవారం షేర్-ఎ-బంగ్లా స్టేడియంలో జరిగిన మొదటి వన్డేలో 8 వికెట్ల తేడాతో పాకిస్థాన్‌ను చిత్తు చిత్తుగా ఓడించింది. బంగ్లా బౌలర్ నహీద్ రానా నిప్పులు చెరిగే బౌలింగ్‌తో పాక్ బ్యాటింగ్ నడ్డి విరవగా.. బ్యాటింగ్‌లో తాంజిద్ హసన్ మెరుపు హాఫ్ సెంచరీతో జట్టును గెలిపించాడు. 

Add Zee News as a Preferred Source

మొదట టాస్ గెలిచిన బంగ్లాదేశ్ కెప్టెన్ మెహిదీ హసన్ మిరాజ్.. బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. కెప్టెన్ నిర్ణయాన్ని బౌలర్లు సరైనదని నిరూపిస్తూ బంగ్లా బౌలర్లు రెచ్చిపోయారు. టీ20 వరల్డ్ కప్ ఆడలేదనే కసిని మొత్తం తీర్చుకున్నట్లు అనిపించింది. ముఖ్యంగా యువ పేసర్ నహీద్ రానా.. అద్భుత స్పెల్‌తో పాక్ బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టాడు. పాకిస్థాన్ 30.4 ఓవర్లలో కేవలం 114 పరుగులకే కుప్పకూలింది. పాక్ జట్టులో ఫహీమ్ అష్రఫ్ (37), ఓపెనర్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (27) మినహా ఎవరూ రెండంకెల స్కోరును దాటలేకపోయారు. స్టార్ బ్యాటర్లు మహమ్మద్ రిజ్వాన్ (10), సల్మాన్ అఘా (5) వంటి కీలక ఆటగాళ్లు విఫలం అయ్యారు. నహీద్ రానా 7 ఓవర్లలో 24 పరుగులే ఇచ్చి 5 కీలక వికెట్లు పడగొట్టగా.. కెప్టెన్ మిరాజ్ 3 వికెట్లు తీశాడు. తస్కిన్ అహ్మద్, ముస్తఫిజుర్ రెహ్మన్‌ చెరో వికెట్ తీశారు.

అనంతరం 115 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన బంగ్లాదేశ్.. కేవలం 15.1 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయి విజయాన్ని అందుకుంది. ఓపెనర్ తాంజిద్ హసన్ కేవలం 42 బంతుల్లోనే 5 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్ల సాయంతో 67 పరుగులతో జట్టును గెలిపించాడు. వన్‌డౌన్ బ్యాట్స్‌మెన్ నజ్ముల్ హొస్సేన్ శాంటో 27 పరుగులు చేశాడు. పాక్ బౌలర్లలో షాహీన్ అఫ్రిది, మహమ్మద్ వసీంలకు తలో వికెట్ దక్కింది. సూపర్ బౌలింగ్‌తో ఆకట్టుకున్న నహీద్ రానాకు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు దక్కింది. ఈ గెలుపుతో మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో బంగ్లాదేశ్ 1-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. ఇరు జట్ల మధ్య రెండో వన్డే శుక్రవారం (మార్చి 13) ఇదే మైదానంలో జరగనుంది.

Also Read: Sanju Samson: వరల్డ్ కప్‌ గెలుపు తరువాత బిగ్ ఛేంజ్..! టీ20 టీమ్‌ కెప్టెన్‌గా సంజూ శాంసన్..?

Also Read: Kuldeep Yadav: ఈ మార్చి 14న టీమిండియా స్టార్ స్పిన్న‌ర్ కుల్దీప్ యాద‌వ్ పెళ్లి.. వధువు ఎవరంటే..?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

BAN vs PAK HighlightsBan Vs Pak UpdatesBangladesh vs PakistanBAN vs PAK 1st ODIPakistan

Trending News