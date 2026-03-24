  • SA-w vs IND-w: ద‌క్షిణాఫ్రికా ప‌ర్య‌ట‌న‌కు టీమిండియా మ‌హిళా జ‌ట్టు ఇదే..

SA-w vs IND-w: ద‌క్షిణాఫ్రికా ప‌ర్య‌ట‌న‌కు టీమిండియా మ‌హిళా జ‌ట్టు ఇదే..

SA-w vs IND-w: త్వ‌ర‌లో ద‌క్షిణాఫ్రికాలో భార‌త మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు ప‌ర్య‌టించ‌నుంది. ఈ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో ఆతిథ్య దక్షిణాఫ్రికాతో భార‌త మ‌హిళ‌లు 5 మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్ ఆడ‌నున్నారు. ఏప్రిల్ 17న ఈ సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. కాగా.. ఈ సిరీస్‌లో పాల్గొనే భార‌త మ‌హిళా జ‌ట్టును బీసీసీఐ ప్ర‌క‌టించింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 24, 2026, 05:57 PM IST

SA-w vs IND-w: ద‌క్షిణాఫ్రికా ప‌ర్య‌ట‌న‌కు టీమిండియా మ‌హిళా జ‌ట్టు ఇదే..

India Women's Squad: త్వ‌ర‌లో ద‌క్షిణాఫ్రికాలో భార‌త మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు ప‌ర్య‌టించ‌నుంది. ఈ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో ఆతిథ్య దక్షిణాఫ్రికాతో భార‌త మ‌హిళ‌లు 5 మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్ ఆడ‌నున్నారు. ఏప్రిల్ 17న ఈ సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. కాగా.. ఈ సిరీస్‌లో పాల్గొనే భార‌త మ‌హిళా జ‌ట్టును బీసీసీఐ ప్ర‌క‌టించింది.

ఇక 15 మంది స‌భ్యులు గ‌ల బృందానికి హ‌ర్మ‌న్ ప్రీత్ కౌర్ నాయ‌క‌త్వం వ‌హించ‌నుంది. వైస్ కెప్టెన్‌గా స్మృతి మంధాన వ్య‌హ‌రించ‌నుంది. ఆల్‌రౌండ‌ర్ అనుష్క శ‌ర్మ‌కు తొలిసారి జాతీయ జ‌ట్టులో చోటు ద‌క్కింది. అలాగే కాష్వీ గౌతమ్ టీ20 అరంగ్రేటానికి సిద్ధ‌మైంది. ఇటీవ‌ల ఆసీస్‌తో సిరీస్‌కు ఎంపికైన వైష్ణవి శర్మ, స్నేహ్ రాణా, జి.కమలినీ, అమన్‌జోత్ కౌర్‌ల‌కు ద‌క్షిణాఫ్రికాతో సిరీస్‌కు చోటు ద‌క్క‌లేదు.

ద‌క్షిణాఫ్రికాతో టీ20 సిరీస్‌కు టీమిండియా ఉమెన్స్ టీమ్ ఇదే..
హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్‌), స్మృతి మంధాన, షఫాలీ వర్మ, జెమిమా రోడ్రిగ్స్, దీప్తి శర్మ , రిచా ఘోష్, అరుంధతి రెడ్డి , రేణుకా ఠాకూర్, క్రాంతి గౌడ్, శ్రీ చరణి, శ్రేయాంక పాటిల్, కష్వీ గౌతమ్, భారతీ ఫుల్మాలి, ఉమా ఛెత్రి, అనుష్క శ‌ర్మ‌.

టీమిండియా, ద‌క్షిణాఫ్రికా మ‌హిళ‌ల టీ20 సిరీస్ షెడ్యూల్ ఇదే..

1. తొలి టీ20 మ్యాచ్ – ఏప్రిల్ 17న‌ (డ‌ర్బ‌న్‌)

2. రెండో టీ20 మ్యాచ్ – ఏప్రిల్ 19న (డ‌ర్బ‌న్‌)

3. మూడో టీ20 మ్యాచ్ – ఏప్రిల్ 22న (జోహ‌న్నెస్‌బ‌ర్గ్‌)

4. నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ – ఏప్రిల్ 25న (జోహ‌న్నెస్‌బ‌ర్గ్‌)

5. ఐదో టీ20 మ్యాచ్ – ఏప్రిల్ 27న (బెనోని)

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

