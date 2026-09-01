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India vs Afghanistan: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో సిరీస్‌కు భారత జట్టు ప్రకటన.. స్టార్ ప్లేయర్లు రీఎంట్రీ..!

India Squad for Afghanistan T20: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో ఢిల్లీ వేదికగా మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్ కోసం బీసీసీఐ టీమిండియాను అధికారికంగా ప్రకటించింది. యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీతో పాటు పలువురు యంగ్ ప్లేయర్లకు జట్టులో చోటు దక్కింది. సెప్టెంబర్ 13 నుంచి సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 01, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:09 PM IST
India vs Afghanistan: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో సిరీస్‌కు భారత జట్టు ప్రకటన.. స్టార్ ప్లేయర్లు రీఎంట్రీ..!
Image Credit: India vs Afghanistan (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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India vs Afghanistan: ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో సిరీస్‌కు భారత జట్టు ప్రకటన.. స్టార్ ప్లేయర్లు రీఎంట్రీ..!
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