BCCI Bans Smart Sunglasses: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్ చివరి దశ ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతున్న వేళ.. భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) అవినీతి నిరోధక విభాగం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మ్యాచ్లు జరిగే సమయంలో ఆటగాళ్లు, అధికారులు ఉపయోగించే గ్యాడ్జెట్స్పై మరిన్ని కఠిన నిబంధనలను అమల్లోకి తెచ్చింది. ఇందులో భాగంగా.. పిచ్, డగౌట్ పరిసరాల్లో 'స్మార్ట్ సన్గ్లాసెస్' వాడకంపై పూర్తిగా నిషేధం విధించింది.
కొత్త నిబంధనలు, వాటి కారణాలు..
స్మార్ట్ సన్గ్లాసెస్పై నిషేధానికి కారణం ఏమిటంటే..ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకి వస్తున్న ఆధునిక స్మార్ట్ కళ్లద్దాలలో మొబైల్ డేటా లేదా వై-ఫై నెట్వర్క్ సహాయంతో పనిచేసే ఎన్నో అధునాతన ఫీచర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.ఈ అద్దాల ద్వారా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయడం, టెక్స్ట్ మెసేజ్లు పంపడం/స్వీకరించడం, ఆడియో, వీడియో కాల్స్ మాట్లాడటం వంటివి సులభంగా చేయవచ్చు.
కొన్ని కంపెనీలు ఈ స్మార్ట్ గ్లాసెస్ను ఐపీఎల్ ప్లేయర్స్, సపోర్ట్ స్టాఫ్కు మార్కెటింగ్ చేస్తున్న విషయాన్ని బీసీసీఐ గుర్తించింది. ఇవి 'ఆడియో/వీడియో రికార్డింగ్, కమ్యూనికేషన్ పరికరాలు'గా వర్గీకరించబడటం వల్ల.. మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్, బెట్టింగ్ వంటి అవినీతి చర్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉందని బోర్డు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
PMOA రూల్స్ ఇకపై మరింత కఠినం
ఐపీఎల్ నిబంధనల ప్రకారం.. ప్లేయర్స్ అండ్ మ్యాచ్ అఫీషియల్స్ ఏరియా (PMOA) అంటే ప్లేయర్స్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్స్, డగౌట్స్, మ్యాచ్ జరిగే మైదానంలోకి ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ సాధనాలను అనుమతించరు.
మ్యాచ్ జరిగే రోజుల్లో PMOAలోకి ప్రవేశించే ముందు ఆటగాళ్లు, సహాయక సిబ్బంది తమ మొబైల్ ఫోన్లు, స్మార్ట్వాచ్లతో పాటు ఈ 'స్మార్ట్ గాగుల్స్'ను కూడా సెక్యూరిటీ లైజన్ ఆఫీసర్ (SLO) వద్ద ఖచ్చితంగా డిపాజిట్ చేయాలి. ఒకవేళ ఈ పరికరాలను డిపాజిట్ చేయకుండా దాచి ఉంచితే, దానిని పీఎంఓఏ ప్రోటోకాల్స్ ఉల్లంఘనగా పరిగణిస్తారు. ఐపీఎల్ 2026 నిబంధనావళి ప్రకారం భారీ జరిమానాలతో పాటు క్రమశిక్షణా చర్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని ఐపీఎల్ నిర్వాహకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ప్రస్తుత సీజన్లోనే ఒక మ్యాచ్ సందర్భంగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు చెందిన రోమి భిందర్ టీమ్ డగౌట్లో మొబైల్ ఫోన్ వాడుతూ కెమెరాకు చిక్కారు. దీనిని నిబంధనల ఉల్లంఘనగా భావించిన బీసీసీఐ.. అతనికి రూ.1 లక్ష జరిమానా విధించడంతో పాటు గట్టి హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
హనీట్రాపింగ్ భయం..కొత్త ఆంక్షలు!
ఈ ఏడాది ఐపీఎల్లో ప్రవర్తనా నియమావళి (కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్) ఉల్లంఘనలు ఎక్కువవుతుండటంతో బీసీసీఐ మరికొన్ని కఠినమైన రూల్స్ తీసుకొచ్చింది. భద్రతా సిబ్బంది ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ఆటగాళ్లు రాత్రి సమయాల్లో బయటకు వెళ్లకూడదు. హనీట్రాపింగ్ ముప్పు, ఇతర భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా, ఆటగాళ్లు లేదా సహాయక సిబ్బంది బస చేసే హోటల్ గదుల్లోకి వెలుపలి వ్యక్తులను లేదా అతిథులను అనుమతించకూడదని బోర్డు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook