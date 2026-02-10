English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  BCCI: టీమ్ ఇండియా ఒక్కో ఆటగాడికి బీసీసీఐ నుంచి ఎంత ఆదాయం లభిస్తుంది? కోహ్లీ, రోహిత్ లేటెస్ట్ శాలరీ డిటైల్స్!

BCCI: టీమ్ ఇండియా ఒక్కో ఆటగాడికి బీసీసీఐ నుంచి ఎంత ఆదాయం లభిస్తుంది? కోహ్లీ, రోహిత్ లేటెస్ట్ శాలరీ డిటైల్స్!

BCCI Contract Indian Players Salary Details: బీసీసీఐ తాజాగా ఇండియన్ ప్లేయర్స్ కాంట్రాక్టు జాబితా విడుదల చేసింది. ఇప్పటివరకు ఉన్న ఏ ప్లస్ కేటగిరీని బీసీసీఐ ఎత్తివేసి, గ్రేడ్ ఏ, గ్రేడ్ బీ, గ్రేడ్ సీ ఆటగాళ్ల జాబితా విడుదల చేసింది.  2025- 26 సీజన్ భారత ఇండియన్ క్రికెటర్స్ ,ఉమెన్ క్రికెటర్స్ వారి వార్షిక ఒప్పందాలను బీసీసీఐ సోమవారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో విరాట్ కోహ్లీ రోహిత్ లతో పాటు ఇతర ఆటగాళ్ల వార్షిక శాలరీ ప్యాకేజ్ ఎంత ఉంటుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 10, 2026, 08:16 AM IST

BCCI: టీమ్ ఇండియా ఒక్కో ఆటగాడికి బీసీసీఐ నుంచి ఎంత ఆదాయం లభిస్తుంది? కోహ్లీ, రోహిత్ లేటెస్ట్ శాలరీ డిటైల్స్!

BCCI Contract Indian Players Salary Details: టీమిండియా సీనియర్ పురుషులు, మహిళల జట్లకు సంబంధించిన వార్షిక ప్యాకేజీని బీసీసీ నిన్న ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. మొత్తంగా మూడు గ్రేడ్ల వారీగా వారిని విభజించింది. ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. అయితే ఎప్పటిలాగా ఉన్న ఈ గ్రేడ్ ఏ ప్లస్ తొలగించి, ఆస్థానంలో మూడు గ్రేడ్లను ప్రకటించింది. అందులో విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మలకు గ్రేట్ Bలో చేర్చింది. అయితే ఈ సీనియర్ ఆటగాళ్లు గతంలో A+ కేటగిరీలో ఉండటం గమనార్హం. 

ప్రస్తుతం రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీలు కేవలం వన్డే ఫార్మాట్‌లో మాత్రమే ఆడుతున్నారు. వీరిద్దరూ టెస్టులు, T20 లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో బీసీసీఐ వారిని బి గ్రేడ్ లో చేర్చిందని సమాచారం. అదేవిధంగా టీ20 కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్‌ను కూడా బీ గ్రేడ్ లో చేర్చారు. అయితే ఏ ప్లస్ కేటగిరిలో కేవలం ముగ్గురు ఆటగాళ్లకు మాత్రమే చోటు దక్కింది. అందులో సీనియర్ ఆల్‌రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా, జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా, శుభ్‌మన్‌ గిల్‌. 

 ఇక రోహిత్ కోహ్లీలు ఏ ప్లస్ కేటగిరీ నుంచి గ్రేడ్ బీ కి డిమోట్ కాగా, శుభమన్‌గిల్‌ గ్రేట్ బీ నుంచి A కు ప్రమోట్ అయ్యారు. ఇక యథావిధిగా రవీంద్ర జడేజా, బుమ్రాలు వారి గ్రేట్ కాంట్రాక్టులను నిలుపుకున్నారు. అయితే మహమ్మద్ షమీని మాత్రం బీసీసీఐ వార్షిక కాంట్రాక్టు జాబితా నుంచి తొలగించింది. గాయం వల్ల జట్టుకు దూరం అయి, రీఎంట్రీ కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఈ ఆటగాడికి పెద్ద షాకే అని చెప్పొచ్చు. బీసీసీఐ కాంట్రాక్టులో ఆయనకు చోటు దక్కలేదు. కొంతకాలంగా దేశవాళీ ఆడుతున్నప్పటికీ జట్టులోకి మాత్రం తీసుకోకపోవడంతో పలువురు తీవ్ర విమర్శలు కూడా గుప్పిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.  ఇక బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్ లిస్టులో కూడా పేరు లేకపోవడంతో షమీని పూర్తిగా పక్కన పెట్టేసినట్టుగా చర్చ జరుగుతుంది.

 

 

 ఇక గ్రేట్ A లో ఉన్న ఆటగాళ్లకు రూ.7 కోట్లు శాలరీ ప్యాకేజీ లభించనుంది. ఇందులో శుభమంగళ రవీంద్ర జడేజాలు ఉన్నారు .

 ఒక గ్రేట్ B లో ఉన్న ఆటగాళ్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, మహమ్మద్ సిరాజ్, హార్దిక్ పాండ్యా, కేఎల్ రాహుల్, కులదీప్ యాదవ్, యశస్వీ జైస్వాల్, సూర్య కుమార్ యాదవ్, శ్రేయస్ అయ్యార్, వాషింగ్టన్ సుందర్ వార్షిక ఆదాయం రూ.5 కోట్లు

 చివరిగా గ్రేడ్ C లో ఉన్నవాళ్లు రూ.3 కోట్లు అందుకుంటారు. ఈ కేటగిరీలో అక్షర్ పటేల్, తిలక్ వర్మ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, శివమ్ దుబే, సంజు శాంసన్‌, అర్షదీప్‌ సింగ్, ధృవ్‌ జురేల్‌, హర్షిత్ రానా, అభిషేక్ శర్మ, సాయి సుదర్శన్, రవి బిష్ణోయ్‌, నితీష్‌ కుమార్ రెడ్డి 

 ఇక మహిళల కేటగిరీ విషయానికి వస్తే గ్రేడ్ Aలో కేవలం కెప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్, వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన, జెమీమా రొడ్రీగ్స్‌ మాత్రమే ఉన్నారు. ఇక గ్రేట్ బి విషయానికి వస్తే దీప్తి శర్మ రేణుక ఠాగూర్ షఫలీ శర్మ, రీచాగోష్ ఉన్నారు.

 గ్రేట్ సీ క్యాటగిరీలో యాస్టికా భాటియా, హర్లిన్ డియోల్, కాశ్వి గౌతమ్ ఇతర ప్లేయర్‌లందరూ గ్రేట్ C లో ఉన్నారు. మొత్తంగా మన మహిళల జట్టులో బీసీసీఐ జాబితాలో 21 మంది క్రీడాకారులు చేర్చారు. అయితే ఈ ఆటగాళ్లు కేవలం ఈ కాంట్రాక్టు నుంచి మాత్రమే కాకుండా ఇతర బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, యాడ్స్ ద్వారా కూడా వార్షిక ఆదాయం పొందుతారు. దీంతోపాటు ఐపీఎల్ వేలంలో కూడా ఈ ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేస్తారు.

ఇదీ చదవండి: మహిళా ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 విన్నర్‌కు కోట్ల జాక్‌పాట్.. పూర్తి ప్రైజ్ మనీ లిస్ట్ ఇదే!

ఇదీ చదవండి:  Video: గెలుపు జోష్ అంటే ఇదే! డ్రెస్సింగ్‌ రూమ్‌లో వైభవ్‌ సూర్యవంశీ కిల్లర్‌ డ్యాన్స్‌, ఫ్యాన్స్‌కు ఫుల్‌ ట్రీట్‌..!

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BCCI contract salaryTeam India players salaryVirat Kohli BCCI salaryRohit Sharma BCCI incomeIndian cricketers annual salary

