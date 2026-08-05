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Rohit Sharma: రోహిత్ శర్మ దెబ్బ.. అజిత్ అగార్కర్ పోస్ట్ ఊస్టింగ్..?

Team India Controversy: బీసీసీఐ చీఫ్‌ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ పోస్ట్‌కు ఎసరు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. భారత్ జట్టు వరుస ఓటములు, రోహిత్ శర్మ రిటైర్‌మెంట్ లీకుల నేపథ్యంలో బీసీసీఐ పెద్దలు గుర్రుగా ఉన్నట్లు సమాచారం. అగార్కర్ స్థానంలో వీవీఎస్ లక్ష్మణ్‌ను చీఫ్ సెలెక్టర్‌గా ఎంపిక చేస్తారని ప్రచారం జరుగుతోంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 05, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:52 PM IST
Rohit Sharma: రోహిత్ శర్మ దెబ్బ.. అజిత్ అగార్కర్ పోస్ట్ ఊస్టింగ్..?
Image Credit: Team India Controversy (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Rohit Sharma: రోహిత్ శర్మ దెబ్బ.. అజిత్ అగార్కర్ పోస్ట్ ఊస్టింగ్..?
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