/Rohit Sharma: రోహిత్ శర్మ దెబ్బ.. అజిత్ అగార్కర్ పోస్ట్ ఊస్టింగ్..?

Team India Controversy: టీమిండియా క్రికెట్లో ఏదో ముసలం జరుగుతోంది. కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్పై సీనియర్ ఆటగాళ్లు అనధికారికంగా బీసీసీఐకి ఫిర్యాదు చేశారని ప్రచారం జరుగుతున్న వేళ మరో వార్త తెరపైకి వచ్చింది. చీఫ్ సెలెక్టర్గా వ్యవహరిస్తున్న అజిత్ అగార్కర్ పదవి ప్రమాదంలో పడినట్లు సమాచారం. రోహిత్ శర్మ వన్డే భవిష్యత్, రిటైర్మెంట్కు సంబంధించిన సున్నితమైన విషయాలు మీడియాకు లీక్ కావడం, సెలెక్షన్ కమిటీ నిర్ణయాలు వివాదాస్పదమవడంతో బీసీసీఐ గుర్రుగా ఉన్నట్లు సమాచారం. అగార్కర్ స్థానంలో నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీ (ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్) హెడ్గా ఉన్న భారత మాజీ దిగ్గజ బ్యాటర్ వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ను చీఫ్ సెలెక్టర్గా నియమించాలని భావిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. వాస్తవానికి అగార్కర్ ఒప్పందం జూన్ 2026లో ముగియాల్సి ఉండగా.. మేనేజ్మెంట్ సెప్టెంబర్ 2026 వరకు మూడు నెలల పొడిగింపు ఇచ్చింది. 2027 వన్డే అంతర్జాతీయ ప్రపంచ కప్ వరకు అగార్కర్ను కొనసాగించే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్ తర్వాత రోహిత్ శర్మను వన్డే జట్టు నుంచి తప్పించాలని అగార్కర్ నేతృత్వంలోని సెలెక్షన్ కమిటీ, హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్లు భావిస్తున్నట్లు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. లార్డ్స్ వేదికగా జరిగిన మూడో వన్డేనే రోహిత్కు చివరి మ్యాచ్ కానుందనే లీకులు కూడా బయటకు వచ్చాయి. అయితే తీవ్ర ఒత్తిడి మధ్య లార్డ్స్ వన్డేలో రోహిత్ శర్మ అద్భుతమైన సెంచరీ (138 పరుగులు) సాధించి విమర్శకుల నోళ్లు మూయించాడు. తాను రిటైర్ అయ్యే ప్రసక్తి లేదంటూ బ్యాట్తో గట్టిగా రిప్లై ఇచ్చాడు.
రోహిత్ రిటైర్మెంట్ వార్తలపై BCCI కార్యదర్శి దేవాజిత్ సైకియా స్వయంగా బహిరంగ ప్రకటన చేయాల్సి వచ్చింది.. రోహిత్ శర్మ గురించి ఎలాంటి చర్చలు జరగలేదని.. రిటైర్మెంట్ వార్తలను ఖండించారు. "రోహిత్ శర్మ వన్డే జట్టులో రెగ్యులర్ టీమ్ మెంటర్. అతను జట్టులో ఉన్నంత కాలం దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూనే ఉంటాడు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే.. లార్డ్స్తో జరిగే వన్డే అతని చివరి మ్యాచ్ కాదు" అని సైకియా మీడియాతో అన్నారు. అయితే సైకియా బహిరంగంగా చెప్పినా.. దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా జరిగే 2027 ప్రపంచ కప్కు రోహిత్ను జట్టులోకి తీసుకోవడంపై టీమ్ యాజమాన్యంలోని కీలక వ్యక్తులు సంకోచిస్తున్నారని లీక్లు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో సెలెక్టర్లు, బోర్డు అధికారులు, ఆటగాళ్ల బృందం మధ్య కోల్డ్ వార్ నడుస్తోంది.
లార్డ్స్ వన్డేలో రోహిత్ శర్మ 110 బంతుల్లో 17 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లతో 138 పరుగులు చేశాడు. ఈ వేదికపై వన్డే అంతర్జాతీయ సెంచరీ నమోదు చేసిన తొలి భారత బ్యాటర్గా 'హిట్మ్యాన్' నిలిచాడు. రోహిత్కు వన్డే ఫార్మాట్లో 34వ సెంచరీ. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ ఓడిపోయినా.. ఫ్యాన్స్ మాత్రం రోహిత్ సెంచరీ చేయడంతో సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఈ ఇన్నింగ్స్తో 2027 ప్రపంచ కప్ ఎంపికపై వస్తున్న విమర్శలకు తెరదించాడు.