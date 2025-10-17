English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Ajit Agarkar: "ఫామ్ లేకపోతే కోహ్లీ, రోహిత్ జట్టులో ఉండే సమస్యే లేదు"..సెలెక్టర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Ajit Agarkar: "ఫామ్ లేకపోతే కోహ్లీ, రోహిత్ జట్టులో ఉండే సమస్యే లేదు"..సెలెక్టర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Ajit Agarkar on Kohli, Rohit Selection: ఆస్ట్రేలియా వన్డే సిరీస్ కోసం విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ ప్రదర్శన బట్టి వారి భవిష్యత్ ఆధారపడి ఉండదని బీసీసీఐ చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ అన్నారు. వారిద్దరికి అసమానమైన రికార్డులు ఉన్నాయని ఆయన కొనియాడారు. అయితే ప్రపంచకప్ జట్టులో వారిని చేర్చుకునే దానికి ఇంకా సమయం ఉందని ఆగార్కర్ స్పష్టం చేశారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 17, 2025, 10:27 PM IST

Trending Photos

School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
5
School Holiday
School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
Oppo K13X 5G Price: దీపావళి ఆఫర్స్‌ రావాలి బాబు రావాలి.. రూ.3 వేలకే Oppo K13X మొబైల్..
6
Oppo K13X 5G Price: దీపావళి ఆఫర్స్‌ రావాలి బాబు రావాలి.. రూ.3 వేలకే Oppo K13X మొబైల్..
EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?
6
EPS Pension
EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
6
pension hike
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
Ajit Agarkar: "ఫామ్ లేకపోతే కోహ్లీ, రోహిత్ జట్టులో ఉండే సమస్యే లేదు"..సెలెక్టర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Ajit Agarkar on Kohli, Rohit Selection: ఆస్ట్రేలియా వన్డే సిరీస్ కోసం విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ ప్రదర్శన బట్టి వారి భవిష్యత్ ఆధారపడి ఉండదని బీసీసీఐ చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ అన్నారు. వారిద్దరికి అసమానమైన రికార్డులు ఉన్నాయని ఆయన కొనియాడారు. అయితే ప్రపంచకప్ జట్టులో వారిని చేర్చుకునే దానికి ఇంకా సమయం ఉందని ఆగార్కర్ స్పష్టం చేశారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఆస్ట్రేలియాతో జరగనున్న వన్డే సిరీస్ కోసం విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ జట్టులోకి తీసుకోవడంపై భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) ప్రధాన సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ స్పందించారు. వాళ్ల ఇద్దరి ఫామ్ పై ఎలాంటి సందేహం లేదని ఆయన అన్నారు. అయితే ఆసీస్ సిరీస్ ఒక్కదానితో వారి భవిష్యత్తును నిర్ణయించలేమని అగార్కర్ తెలిపారు. అదే విధంగా వారి ప్రదర్శన పట్ల తమకు ఎలాంటి ఆందోళన లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 

ఒక మ్యాచ్ లేదా సిరీస్ ఆధారంగా ప్రతిష్టాత్మక టోర్నమెంట్‌కు తన అవకాశాలను అంచనా వేయడం అవివేకమని అజిత్ అగార్కర్ అన్నారు.  ఎందుకంటే వారిద్దరి రికార్డ్స్ ఆకట్టుకునే విధంగా ఉన్నాయని.. కానీ వారిద్దర్ని భర్తీ చేయలేమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

'ఇతర యువ ఆటగాళ్ళు కూడా ఉండాలి...'
"విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు జట్టులో భాగం. వారు చాలా కాలంగా అద్భుతమైన ఆటగాళ్లు. ఇది ఏ ఒక్క ఆటగాడిపైనా దృష్టి పెట్టడానికి వేదిక కాదు. మీరు జట్టుపై, అది ఏమి సాధించాలనుకుంటుందో దానిపై దృష్టి పెట్టాలి. రెండేళ్ల తర్వాత, పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో మాకు తెలియదు. కాబట్టి ఆ ఇద్దరు మాత్రమే ఎందుకు? టీమ్‌లోని ఇతర ఆటగాళ్లకు కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది" అని ఓ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అజిత్ అగార్కర్ పేర్కొన్నాడు.

"విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ పేలవమైన ఫామ్‌లో లేరు. వారు సాధించాలనుకున్నదంతా సాధించారు. ట్రోఫీల పరంగానే కాదు, పరుగుల పరంగా కూడా. కానీ, జట్టుకు ఏది అవసరమో మేము అదే చేస్తాం. ఈ సిరీస్‌లో వారిద్దరూ పరుగులు చేయకపోతే, వారు జట్టులో కొనసాగడం అసాధ్యం. ప్రపంచకప్ 2027కి ఇంకా చాలా సమయం ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం" బీసీసీఐ చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ అన్నాడు. 

రిటైర్మెంట్‌పై చర్చ 
కోహ్లీ, రోహిత్ ఇప్పుడు వన్డేలు మాత్రమే ఆడుతున్నారని అందరికి తెలిసిన విషయమే. 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ నాటికి రోహిత్ వయసు 40, కోహ్లీ వయసు 39 అవుతుంది. వారి భవిష్యత్తు గురించి చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ తర్వాత రోహిత్, విరాట్ వన్డేల నుంచి రిటైర్ అవుతారని చెబుతున్నారు.

Also Read: Esther Anil: వెంకటేష్ రీల్ కూతురు షాకింగ్ కామెంట్స్.."ఆ ఊర్లో అందరూ ఛాతి చూసి మాట్లాడేవాళ్లు..!"

Also Read: Health Insurance: పేదల కోసం ఈ సంజీవిని పథకం..కేవలం రూ.755 చెల్లించి రూ.15 లక్షలు పొందండి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Virat KohliRohit KohliVirat Kohli Rohit Sharma ODI futureAjit Agarkar chief selector statement2027 Cricket World Cup team selection

Trending News