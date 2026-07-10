Gautam Gambhir BCCI Review: వరుసగా రెండు టీ20 వరల్డ్ కప్లు, 16 టీ20 సిరీస్లు సాధించిన టీమిండియాకు ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ జట్ల చేతిలో ఊహించని పరాజయాలు ఎదురయ్యాయి. ఐర్లాండ్ చేతిలో రెండు మ్యచ్లో ఓడిన భారత్.. ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లో మూడింట ఓటమిపాలైంది. ఒక మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దయింది. శ్రేయాస్ అయ్యర్ నాయకత్వంలో ఆడిన ఐదు మ్యాచ్ల్లో ఒక్క విజయం కూడా లేకపోవడం ఫ్యాన్స్ను తీవ్ర నిరుత్సాహానికి గురి చేస్తోంది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్లో దారుణంగా విఫలమవ్వడం కలవరానికి గురి చేస్తోంది. ఐపీఎల్లో అదరగొట్టిన బ్యాట్స్మెన్లు.. విదేశీ పిచ్లపై అసలు బ్యాటింగే రాదన్నట్లు ఆడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ బౌలర్ల షార్ట్ పిచ్ బంతుల వ్యూహంలో చిక్కి వికెట్లు సమర్పించుకుంటున్నారు.
వరుస టీ20 సిరీస్ పరాజయాలు నేపథ్యంలో బీసీసీఐ వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపుతున్నాయి. ప్రస్తుత హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ పదవీకాలం, పనితీరుపై రివ్యూ చేయాలని BCCI డిసైడయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంగ్లాండ్తో సిరీస్ పూర్తయ్యాక సమీక్ష ఉంటుందని BCCI వర్గాలు చెప్పినట్లు సమాచారం. ఓటములకు ట్రాన్సిషన్ను కారణంగా చెప్పడం సరికాదని బోర్డు భావిస్తున్నట్లు క్రీడా వర్గాలు పేర్కొన్నాంటున్నాయి. మరోవైపు పరుగులు చేయడంలో విఫలమవుతున్న వైస్ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మపైనా సెలక్టర్లు దృష్టి పెట్టినట్లు సమాచారం.
జట్టు ఓటములకు కేవలం ఆటగాళ్ల ఫామ్ మాత్రమే కాకుండా.. హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ అనుసరించిన ప్రణాళికలు, టీమ్ సెలెక్షన్, విదేశీ పిచ్లపై అనుసరించిన గేమ్ ప్లాన్ కూడా విఫలమైందనే కోణంలో విశ్లేషణలు జరుగుతున్నాయి. ఈ వరుస ఓటములను బీసీసీఐ తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నట్లు సమాచారం. గంభీర్ పదవికి ప్రస్తుతానికి ముప్పు లేకపోయినా.. ఆయన కాంట్రాక్ట్ నిబంధనలు, భవిష్యత్తు ప్రణాళికలపై బోర్డు పెద్దలు సమీక్ష నిర్వహించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. రానున్న ఐసీసీ మెగా టోర్నమెంట్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని.. టీమిండియా ప్రదర్శనను మెరుగుపరచడానికి కోచింగ్ స్టాఫ్లో లేదా వ్యూహాలలో మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఉందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. భారత జట్టును మళ్లీ విజయాల బాట పట్టించడం, ఆటగాళ్లలో పునరుత్తేజం నింపడం కోచ్ గంభీర్ ముందున్న అతిపెద్ద సవాలుగా మారింది.
ఇంగ్లాండ్తో సిరీస్లో అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయాస్ అయ్యర్ కాస్త మెరుపులు మెరిపించినా.. ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ వరుసగా మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ తేలిపోయాడు. ఐపీఎల్లో సిక్సర్ల వర్షం కురిపించి బేబీ బాస్గా పేరు తెచ్చుకున్న వైభవ్.. ఇంగ్లాండ్పై కూడా చెలరేగుతాడని ఫ్యాన్స్ ఆశించారు. అయితే ఐపీఎల్లో రాజస్థాన్ తరుఫున ఆడిన ఇంగ్లాండ్ బౌలర్ జోఫ్రా ఆర్చర్.. వైభవ్ వీక్నెస్ను కనిపెట్టేశాడు. వరుసగా రెండు మ్యాచ్ల్లోనే ప్లాన్ చేసి ఔట్ చేశాడు. షార్ట్ బంతులు వేసి వైభవ్ను షాట్ ఆడేలా ఊరించి వికెట్ తీశాడు. ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో 3-0 తేడాతో సిరీస్ కోల్పోయిన భారత్.. చివరి మ్యాచ్లో అయినా విజయం సాధించి పరువు కాపాడుకుంటుందో లేదో చూడాలి మరి.