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కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్‌కు షాక్.. బీసీసీఐ సీరియస్ నిర్ణయం..?

Gautam Gambhir BCCI Review: ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్‌ జట్లపై భారత్ వరుస టీ20 సిరీస్‌లు ఓడిపోవడంతో హెడ్ కోచ్ గంభీర్ పనితీరుపై రివ్యూ చేయాలని బీసీసీఐ రివ్యూ చేయాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ ముగిసిన వెంటనే సమీక్ష ఉంటుందని సమాచారం.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 10, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:21 PM IST
కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్‌కు షాక్.. బీసీసీఐ సీరియస్ నిర్ణయం..?
Image Credit: BCCI (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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