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Team India: నేడే టీ20 జ‌ట్టు ప్ర‌క‌ట‌న‌.. 15 ఏళ్ల బేబీ బాస్‌ వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీకి టీమ్‌లో చోటు ద‌క్కేనా?

IND vs ENG T20 Squad 2026: నేడు టీ20 జ‌ట్టును ఐర్లాండ్‌, ఇంగ్లాండ్ ప‌ర్య‌ట‌న‌ల‌ కోసం సెలెక్ట్ చేయనున్నారు. శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్ టీమిండియా టీ20 జ‌ట్టు కొత్త కెప్టెన్‌గా ఎంపిక అవ్వ‌నున్నట్లు సమాచారం. ఇక తెలుగు కుర్రాడు, మిడిల్ ఆర్డ‌ర్ ఆట‌గాడు తిల‌క్ వ‌ర్మ‌కు వైస్ కెప్టెన్సీ బాధ్య‌త‌ల‌ను అప్ప‌గించే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయి.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 06, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:20 AM IST
Team India: నేడే టీ20 జ‌ట్టు ప్ర‌క‌ట‌న‌.. 15 ఏళ్ల బేబీ బాస్‌ వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీకి టీమ్‌లో చోటు ద‌క్కేనా?
Image Credit: BCCI Set To Be Today Announce India Squads For The Upcoming T20i Series And The Asian Games (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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