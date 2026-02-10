BCCI: బీ గ్రేడ్ కు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ.. స్టార్ట్ క్రికెటర్స్ స్థాయి తగ్గిస్తూ బీసీసీఐ కీలక నిర్ణయం..

Rohit Kohi Downgraded: పొట్టి ప్రపంచ కప్ ముంగిట బీసీసీఐ స్టార్ ఆటగాళ్లకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది.అంతేకాదు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మల స్థాయిని తగ్గిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇటీవల దక్షిణాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్లతో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీలు అద్భుతంగా రాణించారు. చాలాకాలం తరువాత ఫామ్లోకి వచ్చిన వారిద్దరి ఆటతీరుపై తీవ్రంగా చర్చ నడిచింది. ఇద్దరూ మంచి ఫామ్లో ఉండటంతో రాబోయే వన్డే వరల్డ్ కప్లో వీరిద్దరి భాగస్వామ్యంతో టీమిండియా మరిన్ని విజయాలు సాధిస్తుందని నమ్మకం ఏర్పడింది.
కానీ తాజాగా బీసీసీఐ తీసుకున్న నిర్ణయంతో వీరిద్దరి కొనసాగింపుపై అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే టీ20, టెస్ట్ క్రికెట్ ఫార్మాట్లకు రోహిత్ , విరాట్లు వీడ్కోలు పలికారు. వీరిద్దరూ ప్రస్తుతం వన్డే ఫార్మాట్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్నారు. కాంట్రాక్టు ప్రకారం వారిద్దరూ ఏ+ కేటగిరీలో ఉంటూ.. బీసీసీఐ నుంచి ఏడాదికి రూ. 7 కోట్ల వార్షిక వేతనం అందుకుంటున్నారు.
గ్రేడ్-ఏ ప్లేయర్లు రూ. 5 కోట్లు, గ్రేడ్-బి ఆటగాళ్లు రూ. 3 కోట్లు, గ్రేడ్-సి ప్లేయర్లు రూ. 1 కోటి మేర అందుకుంటున్నారు. ఏ+ కేటగిరీని పూర్తిగా బీసీసీఐ తొలగించేసింది. అందుకే ఏ+ కేటగిరి తీసివేసి అందులో ఉన్న ఆటగాళ్లను నేరుగా 'ఏ' గ్రేడ్లో ఉంచింది.
గతేడాది మొత్తం 34 మంది ఆటగాళ్లను సెంట్రల్ కాంట్రాక్టుల్లో ఉండగా... ఈ ఏడాది 30 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. యువ బ్యాటర్ సాయి సుదర్శన్ తాజాగా ఈ జాబితాలో చేరగా.. ముగ్గురు ఆటగాళ్లు గ్రేడ్-ఏలో ఉన్నారు. వారితో పాటు 11 మంది గ్రేడ్-బిలో, 16 మంది గ్రేడ్-సిలో చోటు దక్కించుకున్నారు. ఈ ఒప్పందం 2025 అక్టోబర్ 1 నుంచి 2026 సెప్టెంబర్ 30 వరకు ఉండనుంది.
