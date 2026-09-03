Mumbai Indians Retention 2027: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2027 సీజన్ ముందు ముంబై ఇండియన్స్ టీమ్ గురించి చర్చలు ఓ రేంజ్లో సాగుతున్నాయి. జట్టులో కీలక మార్పులకు కసరత్తు జరుగుతుందంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది. ఓవైపు జట్టు పునర్నిర్మాణంపై దృష్టి పెడుతునే.. కోచింగ్ విభాగం మాత్రం కొనసాగింపునకే మేనేజ్మెంట్ మొగ్గు చూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. హెడ్ కోచ్గా శ్రీలంక దిగ్గజం మహేళ జయవర్ధనే వచ్చే సీజన్లోనూ కొనసాగించాలని ఫ్రాంచైజీ నిర్ణయించింది. గత సీజన్లో కేవలం నాలుగు విజయాలతో జట్టు 9వ స్థానానికి పడిపోయినా.. కోచింగ్ స్టాఫ్ మొత్తాన్ని మార్చడానికి బదులుగా కెప్టెన్సీలో మార్పు చేయాలని భావిస్తోంది. కొత్త కెప్టెన్ పేరును వచ్చే నెలలో ప్రకటించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
ప్రస్తుత కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యాను ట్రేడ్ చేసుకునేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నా.. ఆ చర్చలు మాత్రం ఇంకా ముందుకు సాగడంలేదు. పాండ్యాను ట్రేడ్ చేయకపోయినా.. కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి తప్పించి కేవలం ఆటగాడిగా మాత్రమే కొనసాగించే అంశంపై ముంబై మేనేజ్మెంట్ చర్చిస్తోంది. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్తో జరిగిన చర్చల్లో ఆసీస్ ఆల్రౌండర్ కామెరున్ గ్రీన్ పేరు తెరపైకి వచ్చినా.. అతని అంతర్జాతీయ టెస్ట్ షెడ్యూల్, వర్క్లోడ్ దృష్ట్యా ముంబై ఆచితూచి అడుగులు వేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే పాండ్యా ట్రేడ్ చర్చలు ఇప్పట్లో ముగిసే అవకాశం లేదు.
ఇక కొత్త కెప్టెన్ ఎంపికలో హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ కీరోల్ ప్లే చేస్తున్నట్లు సమాచారం. రోహిత్నే తిరిగి కెప్టెన్సీ పగ్గాలు చేపట్టాలని మేనేజ్మెంట్ కోరగా.. అందుకు నిరాకరించినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో కొత్త కెప్టెన్ ఎంపిక బాధ్యతను హిట్మ్యాన్కు అప్పగించింది. కొత్త కెప్టెన్ రేసులో తెలుగు కుర్రాడు తిలక్ వర్మతో పాటు స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా పేర్లు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాయి. బుమ్రా ఫిట్నెస్, వర్క్లోడ్ దృష్ట్యా ప్రస్తుతం తిలక్ వర్మనే ముందంజలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
మరో స్టార్ బ్యాటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ సైతం జట్టులోనే కొనసాగనున్నాడు. 2026 సీజన్లో సూర్య ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేదు. ఒక్క సీజన్ ఆధారంగా ఆటగాళ్లను తప్పించడం ముంబై సంస్కృతి కాదని ఫ్రాంచైజీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ముంబై ఇండియన్స్ ఎల్లప్పుడూ ‘వన్ ఫ్యామిలీ’ సిద్ధాంతానికే కట్టుబడి ఉంటుందని స్పష్టం చేశాయి. 2025లో ప్లేఆఫ్స్ చేరిన ముంబై ఇండియన్స్.. 2026లో ఆటగాళ్ల గాయాలు, అంతర్గత విభేదాల కారణంగా ప్లే ఆఫ్స్కు చేరకుండానే ఇంటి ముఖం పట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే సీజన్కు పాత కోచింగ్ బృందాన్ని కొనసాగిస్తూ.. సరికొత్త సారిథి నాయకత్వంలో 2027 సీజన్ను సరికొత్తగా ఆరంభించేందుకు ప్లాన్లు వేస్తోంది ముంబై ఫ్రాంచైజీ.