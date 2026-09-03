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Mumbai Indians New Captain: ముంబై ఇండియన్స్‌లో కీలక మార్పులు.. ఫ్రాంచైజీ నుంచి క్లియర్ సిగ్నల్..!

Mumbai Indians Retention 2027: ఐపీఎల్ 2027 సీజన్‌కు ముందు ఐదుసార్లు ఛాంపియన్ ముంబై ఇండియన్స్‌లో భారీ మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది. గత సీజన్ వైఫల్యాల నేపథ్యంలో కెప్టెన్సీ నుంచి హార్దిక్ పాండ్యాను తప్పించి.. జట్టు పగ్గాలను సరికొత్త సారథికి అప్పగించేందుకు ఫ్రాంచైజీ కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 03, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:34 PM IST
Mumbai Indians New Captain: ముంబై ఇండియన్స్‌లో కీలక మార్పులు.. ఫ్రాంచైజీ నుంచి క్లియర్ సిగ్నల్..!
Image Credit: Mumbai Indians New Captain (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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