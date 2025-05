MI Qualify IPL 2025 Playoffs: బరిలో ఉండాలంటే తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ దుమ్మురేపింది. తనపై గెలిచి ప్లేఆఫ్స్‌లోకి వెళ్లాలని చూస్తున్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ఆశలను చిత్తుచేసింది. ఇతరులపై ఆధారపడకుండా సొంతంగా ప్లేఆఫ్స్‌లోకి చేరాలని కసితో ఆడిన ముంబై ఇండియన్స్‌ ఎట్టకేలకు లక్ష్యం సాధించి ఆరో ఐపీఎల్‌ ట్రోఫీ సాధించేందుకు కీలక అడుగు వేసింది. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌పై పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి 59 పరుగుల భారీ తేడాతో ముంబై విజయం సాధించడం విశేషం. ఈ విజయంతో సొంత మైదానం వాంఖడేలో సంబరాలు మిన్నంటాయి.

వాంఖడే స్టేడియంలో టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ముంబై ఇండియన్స్‌ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 180 పరుగులు సాధించింది. తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో ముంబై కొంత శ్రమించి తక్కువ స్కోర్‌ చేసింది. ఓపెనర్లలో 25 పరుగులతో రియాన్‌ రికల్టన్‌ పర్వాలేదనిపించగా.. సీనియర్‌ ఆటగాడు రోహిత్‌ శర్మ (5) మరోసారి తీవ్ర నిరాశపర్చాడు. విల్‌ జాక్స్‌ 21 స్కోర్‌ చేయగా.. స్టార్‌ బ్యాటర్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ తుఫాన్‌ సృష్టించాడు. 43 బంతుల్లో 73 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. 7 ఫోర్లతోపాటు 4 సిక్స్‌లు బాది దుమ్మురేపాడు. హైదరాబాదీ తిలక్‌ వర్మ 27 పరుగులు చేయగా.. కెప్టెన్‌ హార్దిక్‌ పాండ్యా 3 పరుగులే చేశాడు. నమన్‌ ధిర్‌ 24 స్కోర్‌ చేశాడు. ప్లేఆఫ్స్‌లోకి వెళ్లాలంటే తప్పక నెగ్గాల్సిన మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ బౌలర్లు ముంబైని కొంత అడ్డుకట్ట వేశారు. భారీ స్కోర్‌ చేయకుండా విజయవంతంగా నియంత్రించారు. ముకేశ్‌ కుమార్‌ 2 వికెట్లు తీయగా.. దుష్మంత చమీరా, ముస్తవిజర్‌ రహమాన్‌, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ తలా ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు.

ప్లేఆఫ్స్‌లోకి చేరాలంటే గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ బ్యాటర్లు చేతులెత్తేశారు. బౌలర్లు చక్కగా తక్కువ స్కోర్‌కు నియంత్రించినా కూడా ఆ లక్ష్యాన్ని ఢిల్లీ బ్యాటర్లు చేధించలేకపోయారు. 18.2 ఓవర్లకు 121 పరుగులు మాత్రమే చేసి ఆలౌట్‌తో మ్యాచ్‌ను ముంబైకి అప్పగించేశారు. ఎక్కడా కూడా పోరాడకపోవడం గమనార్హం. సమీర్‌ రిజ్వీ చేసిన మోస్తరు పరుగులే అత్యధిక స్కోర్‌ కావడం విశేషం. టాపార్డర్‌ మొదలుకుని చివరి బ్యాటర్‌ వరకు ఎవరూ అంతగా పరుగులు రాబట్టలేదు. కేఎల్‌ రాహుల్‌ 11 పరుగులతో తీవ్ర నిరాశపర్చగా.. కెప్టెన్‌ ఫాఫ్‌ డుప్లెసిస్‌ (6), అభిషేక్‌ పరేల్‌ (6) అదే స్థాయిలో నిరాశపర్చారు. సమీర్‌ రిజ్వీ 35 బంతుల్లో 39 పరుగులు చేసి ఓటమి అంతరాన్ని తగ్గించాడు. విప్రజ్‌ నిగమ్‌ 20 పరుగులతో పర్వాలేదనిపించగా.. త్రిస్టన్‌ స్టబ్స్‌ రెండింటికే ఔటవగా.. అశుతోష్‌ శర్మ (18), కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ (7) తలా కొన్ని పరుగులు చేసి ఓటమి మధ్య తేడాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేయగా.. ముస్తఫిజుర్‌ రహ్మన్‌ గోల్డెన్‌ డకౌట్‌ అయ్యాడు.

