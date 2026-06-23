Rishabh Pant Delhi Capitals Return: అందరూ ఊహించిందే జరిగింది. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL)లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన.. భారీ ప్లేయర్ ట్రేడింగ్ చోటుచేసుకుంది. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ముగిసిన వెంటనే లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ కెప్టెన్సీ పదవికి గుడ్ బై చెప్పిన రిషభ్ పంత్.. తాజాగా జట్టును కూడా వీడాడు. ఎల్ఎస్జీని వీడి.. తన పాత టీమ్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్లోకి వెళ్లబోతున్నాడు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ టీమ్లో ఉన్న కుల్దీప్ యాదవ్ లక్నో టీమ్లోకి వెళ్లనున్నాడు. ఈ మేరకు ఢిల్లీ, లక్నో జట్ల మధ్య స్వాప్ డీల్ జరిగింది. ఇందుకు సంబంధించి ఐపీఎల్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ మంగళవారం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
రిషభ్ పంత్ 2016 నుంచి 2024 వరకు వరుసగా 9 సీజన్ల పాటు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ఆ జట్టు తరఫున అత్యధికంగా 111 మ్యాచ్లు ఆడిన రికార్డు పంత్ పేరిటే ఉంది. అంతేకాకుండా.. 2021 నుంచి 2024 వరకు నాలుగు సీజన్లలో 43 మ్యాచ్లకు ఢిల్లీ టీమ్కు నాయకత్వం వహించాడు. ఐపీఎల్ 2025 మెగా వేలానికి ముందు పంత్ ఢిల్లీ టీమ్ను వీడాడు. మెగా వేలంలో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్టు ఏకంగా రూ.27 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఇది ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యధిక వేలం ధర కావడం విశేషం.
రెండు సీజన్లపాటు లక్నోకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన పంత్.. అటు కెప్టెన్గా.. ఇటు ప్లేయర్గా విఫలమయ్యాడు. భారీ ధర దక్కించుకుని.. అందుకు తగ్గ న్యాయం చేయలేదనే విమర్శలు ఎదుర్కొన్నాడు. అయితే ప్రస్తుత ట్రేడింగ్ ఒప్పందం ప్రకారం.. పంత్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కు రూ.15 కోట్ల సవరించిన ధరకు మారనున్నాడు. మిగిలిన అమౌంట్ లక్నో టీమ్ పర్స్లో ఉంటుంది. ఈ డబ్బును వేలంలో వినియోగించుకోవచ్చు. ఢిల్లీ టీమ్కు కెప్టెన్ కూడా మారతాడని ప్రచారం జరుగుతోంది. అక్షర్ పటేల్ స్థానంలో కేఎల్ రాహుల్కు నాయకత్వ బాధ్యతలు అప్పగిస్తారని అంటున్నారు. రాహుల్ వికెట్ కీపింగ్ చేస్తుండగా.. రిషబ్ పంత్ ఆ బాధ్యతలు తీసుకుంటాడు.
మరోవైపు.. ఢిల్లీకి పంత్ను పంపించిన లక్నో.. ఆ టీమ్ నుంచి స్టార్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ రిస్ట్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ తమ జట్టులోకి తీసుకుంది. తన పాత ధర రూ.13.50 కోట్లకే కుల్దీప్ యాదవ్ లక్నో జట్టులో చేరనున్నాడు. గత ఐదు సీజన్లుగా ఢిల్లీ జట్టులో కీలక సభ్యుడిగా ఉన్న కుల్దీప్.. 2022 నుంచి ఆ జట్టు తరఫున 65 మ్యాచ్ల్లో 72 వికెట్లు పడగొట్టాడు. టీమిండియా పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్లో స్టార్ బౌలర్లలో ఒకరైన కుల్దీప్ యాదవ్.. లక్నో తరుఫున ఎలా రాణిస్తాడో చూడాలి. ఈ భారీ ట్రేడింగ్తో రాబోయే ఐపీఎల్ సీజన్పై ఇరు జట్ల అంచనాలు, వ్యూహాలు మరింత ఆసక్తికరంగా మారాయి.