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ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే భారీ ట్రేడింగ్.. ఢిల్లీకి రిషభ్ పంత్.. లక్నో టీమ్‌లోకి కుల్దీప్ యాదవ్..!

Rishabh Pant Delhi Capitals Return: ఐపీఎల్‌లో బిగ్గెస్ట్ ట్రేడ్ డీల్ పూర్తయింది. రిషభ్‌ పంత్ మళ్లీ తన పాత టీమ్‌ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌లోకి వచ్చేశాడు. ఢిల్లీ నుంచి కుల్దీప్ యాదవ్‌ను లక్నో టీమ్ తీసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన వచ్చేసింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 23, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:28 PM IST
ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే భారీ ట్రేడింగ్.. ఢిల్లీకి రిషభ్ పంత్.. లక్నో టీమ్‌లోకి కుల్దీప్ యాదవ్..!
Image Credit: Rishabh Pant Delhi Capitals Return (Source: IANS)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే భారీ ట్రేడింగ్.. ఢిల్లీకి రిషభ్ పంత్.. లక్నో టీమ్‌లోకి కుల్దీప్
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