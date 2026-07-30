Ajinkya Rahane Net Worth And Assets: భారత స్టార్ ఓపెనర్గా ఎన్నో ఘనతలు పొందిన సీనియర్ క్రికెటర్ అంజిక్యా రహానే ఆటకు వీడ్కోలు పలికాడు. జూనియర్లు రాటుదేలుతున్న ఈ సమయంలో క్రికెట్ ఆడేందుకు ఆసక్తి ఉన్నా తీవ్ర పోటీ కారణంగా అవకాశాలు లభించడం లేదు. మూడేళ్లుగా అవకాశం కోసం చూడగా రాకపోవడంతో 38 ఏళ్ల అజింక్యా రహానే ఎట్టకేలకు క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. భారత ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ అజింక్య రహానే అంతర్జాతీయ క్రికెట్తో పాటు అన్ని ఫార్మాట్లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తూ వీడియో విడుదల చేశాడు. అతడి క్రికెట్ ఘనతలు పక్కనపెడితే రహానే వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఒకసారి తొంగి చూద్దాం. అతడి ఆస్తిపాస్తులు ఎంత ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
బ్యాట్తో రికార్డులు సృష్టించిన రహానే ఆస్తులు, సంపాదనలో కూడా అదేస్థాయిలో వెనకేసుకున్నాడు. క్రికెట్ ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో పాటు పలు వ్యాపారాలు, వ్యాపార ప్రకటనలు చేస్తూ భారీగా రహానే సంపాదించాడు. కొన్ని కోట్లకు పడగలెత్తాడు. భారత జట్టుతోపాటు ఐపీఎల్లో రహానే ఆడిన విషయం తెలిసిందే. కొన్ని నివేదికల సమాచారం ప్రకారం అజింక్య రహానే మొత్తం ఆస్తి సుమారు రూ.80 కోట్లుగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ఈ సంపాదనలో సగానికి క్రికెట్ నుంచే వచ్చింది. ఐపీఎల్ ద్వారా భారీ ధరలకు రహానేను ప్రాంచైజీలు కొనుగోలు చేయడంతో ఈ లీగ్తో భారీగా సంపాదించారు.
జీతం, బ్రాండ్లకు ప్రచారం
భారత జట్టు తరఫున ఆడుతున్న సమయంలో రహానే బీసీసీఐ బి-గ్రేడ్ కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నాడు. దీనిద్వారా ఏడాదికి రూ.3 కోట్ల జీతం రహానేకు లభించేది. ఐపీఎల్ విషయానికి వస్తే చివరి సీజన్లో రహానేను కలకత్తా నైట్రైడర్స్ తరఫున ఆడగా అతడిని రూ.1.5 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. 2016-17, 2017-18 ఐపీఎల్ సీజన్లలో రహానే అత్యధికంగా రూ.8 కోట్ల నుంచి రూ.9.5 కోట్ల వరకు వేలంలో ధర పలికాడు. క్రికెట్ నుంచే కాకుండా అనేక వాణిజ్య బ్రాండ్లకు అంబాసిడర్గా వ్యవహరించాడు. నైక్, సియాట్, బూస్ట్, ఎస్లా కార్ప్, ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంకు తదితర ప్రకటనలలో రహానే మెరిశాడు. బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఒక్కో ప్రకటనకు సుమారు రూ.కోటి వరకు తీసుకునేవారని తెలుస్తోంది.
ఆస్తులు కాకుండా రహానే గ్యారేజ్లో అత్యంత విలాసవంతమైన కార్లు ఉన్నారు. మెర్సిడెస్-మేబాచ్ జీఎల్ఎస్ 600 ఎస్యూవీ, బీఎమ్డబ్ల్యూ 6 సిరీస్ జీటీ, ఆడి క్యూ5, టయోటా తదితర కార్లు రహానేకు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా అత్యంత విలాసవంతమైన ఇల్లు, కొన్ని స్థలాలు రహానేకు ఉన్నాయి. వాటి విలువ రూ.30 కోట్ల వరకు ఉంటాయని సమాచారం. ముంబైలో ఆయనకు ఒక విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉంది. దీని విలువ సుమారు రూ.20 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. ఇవన్నీ ఆస్తులు అతడి వ్యక్తిగతంగా ఉన్నాయి. మరి కుటుంబపరంగా చూస్తే మరో రూ.25 కోట్లకు పైగా అదనంగా ఉన్నాయి. అతడి భార్య పేరిట కొన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయి.