Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /Ajinkya Rahane: క్రికెట్‌కు అజింక్యా రహానే గుడ్‌బై.. అతడి ఆస్తిపాస్తులు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసా?

Ajinkya Rahane: క్రికెట్‌కు అజింక్యా రహానే గుడ్‌బై.. అతడి ఆస్తిపాస్తులు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసా?

Know Ajinkya Rahane Net Worth And Assets: దిగ్గజ ఆటగాడు అజింక్యా రహానే క్రికెట్‌కు శాశ్వత వీడ్కోలు పలికాడు. ధోని, కోహ్లీ సరసన గుర్తింపు పొందిన ఈ మాజీ కెప్టెన్‌ రిటర్మైంట్‌తో షాకిచ్చాడు. అయితే అతడి ఆస్తిపాస్తులు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 30, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:43 PM IST
Ajinkya Rahane: క్రికెట్‌కు అజింక్యా రహానే గుడ్‌బై.. అతడి ఆస్తిపాస్తులు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసా?
Image Credit: Ajinkya Rahane

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
kerala Drug Rocket: కేరళలో ముగ్గురు టీచర్ల డ్రగ్స్ దందా..!. స్టూడెంట్స్‌కు ఈఎంఐకూడా.. వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.!.
Kerala1 min ago
2
IMD weather alert5 min ago
3
Ajinkya Rahane9 min ago
4
Heavy Rains34 min ago
5
Sircilla News42 min ago