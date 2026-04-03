English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
CSK vs PBKS: చెన్నై వరుసగా రెండో ఓటమి.. అద్భుత ప్రదర్శనతో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ రెండో విజయం

CSK vs PBKS Highlights: ఐపీఎల్‌ 2026లోనూ చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ పేలవ ప్రదర్శన కొనసాగుతోంది. పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ చేతిలో ఓటమి చెంది రెండో పరాభవాన్ని ఎదుర్కొంది. ఆల్‌ రౌండ్‌ ప్రదర్శన కనబర్చిన పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ రెండో విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 3, 2026, 11:48 PM IST

PBKS Beat CSK By 5 Wickets: ఆటగాళ్లు మారారు.. వ్యూహం మారింది.. ఇక సత్తా చాటుతుందనుకుంటే మళ్లీ చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ జట్టు అదే పేలవ ప్రదర్శన కొనసాగిస్తోంది. సొంత గడ్డపైనే మరో పరాజయాన్ని చవిచూసింది. పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ అద్భుతంగా ఆడి మరో విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకుంది. విజయం కోసం పోరాడినా కూడా పరాజయం నుంచి చెన్నై తప్పించుకోలేకపోయింది. 5 వికెట్ల తేడాతో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకుని ఈ సీజన్‌లో ముందడుగు వేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 5 వికెట్లు కోల్పోయి 209 పరుగులు చేసింది. సంజూ శామ్‌సన్‌ 7 పరుగులతో మళ్లీ నిరాశపర్చగా.. కెప్టెన్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ 28 పరుగులతో పర్వాలేదనిపించాడు. యువ బ్యాటర్‌ ఆయుశ్‌ మాత్రే బ్యాట్‌తో దుమ్మురేపాడు. 43 బంతుల్లో 73 పరుగులు చేసి సంచలన ప్రదర్శన కనబర్చాడు. 6 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లతో చెలరేగి ఆడాడు. శివమ్‌ దూబే 27 బంతుల్లో 45 పరుగులు (నాటౌట్‌) చేసి కొద్దిలో అర్ధ సెంచరీ కోల్పోయాడు. కార్తీక్‌ శర్మ ఒక పరుగే చేయగా.. సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ 32 పరుగులతో రాణించాడు. పంజాబ్‌ బౌలర్లు పరుగులను నియంత్రిస్తూనే వికెట్లు తీశారు. విజయ్‌ కుమార్‌ వైశాఖ్‌ 2 వికెట్లు తీయగా.. బార్ట్‌లెట్‌, మార్కో జేన్సన్‌, యుజువేంద్ర చాహల్‌ తలా ఒక్కో వికెట్‌ పడగొట్టారు.

చెన్నై విధించిన లక్ష్యాన్ని 18.4 ఓవర్లకు 5 వికెట్లు కోల్పోయి పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ ఛేదించింది. కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ 29 బంతుల్లో అర్ధ సెంచరీ నమోదు చేయగా.. ఇంపాక్ట్‌ ప్లేయర్‌గా వచ్చిన ప్రియాన్ష్‌ ఆర్య 11 బంతుల్లో 39 పరుగులు చేసి తుఫాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. 34 బంతుల్లో 43 పరుగులు చేసి దూకుడుగా ఉన్న సమయంలో ప్రభుసిమ్రాన్‌ సింగ్‌ రనౌటయ్యాడు. తొటి బ్యాటర్‌తో సమన్వయం లేక రనౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు. గత మ్యాచ్‌లో అదరగొట్టిన కూపర్‌ కన్నోల్లీ 36 పరుగులతో రాణించగా.. నేహాల్‌ వదేరా 10 పరుగులు చేశాడు. శశాంక్‌ సింగ్‌ 14 పరుగులు నమోదు చేయగా.. మార్కస్‌ స్టోయినీస్‌ 9 పరుగులు చేసి విజయంతో ముగించాడు. గెలుపు కోసం చెన్నై బౌలర్లు ఏమాత్రం శ్రమించలేకపోయారు. తొలి ఓవర్‌ నుంచి బ్యాటర్లను నిలువరించలేకపోయారు. మ్యాట్‌ హెన్రీ, అన్షుల్‌ కంబోజ్‌ రెండేసి వికెట్లు తీయగా మిగతా బౌలర్లు ఏమాత్రం ప్రభావం చూపలేకపోయారు.

టాప్‌కు.. డౌన్‌కు
ఈ మ్యాచ్‌ ఫలితం ఐపీఎల్‌ పాయింట్‌లలో భారీ మార్పులు వచ్చాయి. రెండో విజయంతో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ పాయింట్ల పట్టికలో తొలి స్థానానికి దూసుకెళ్లగా.. రెండో ఓటమితో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ పాయింట్ల పట్టికలో ఆఖరు స్థానానికి పడిపోయింది. పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ విజయంపై కాకుండా చెన్నై ఓటమిపై మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకప్పటి గొప్ప జట్టు గత సీజన్‌తోపాటు తాజా సీజన్‌లో ఇంతటి పేలవ ప్రదర్శన చేయడం చెన్నై అభిమానులను నిరాశకు గురి చేస్తోంది. అయితే ధోనీ నాయకత్వం లేకపోవడంతో చెన్నై వరుసగా ఓటమిపాలవుతోందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

CSK vs PBKS HighlightsIPL 2026Shreyas IyerSanju Samsoncricket

Trending News