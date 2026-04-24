IPL 2026 CSK vs MI: సొంత గడ్డపై ముంబై ఇండియన్స్ ఘోరంగా విఫలమవగా.. ప్రత్యర్థిగా బరిలో దిగిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ దుమ్మురేపింది. ప్రత్యర్థి అడ్డాలో చెలరేగి ఆడి భారీ షాక్ ఇవ్వగా.. ఫలితం 104 పరుగుల తేడాతో చెన్నై జట్టు మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకుని ర్యాంకింగ్ పాయింట్లలో భారీ నెట్రన్ రేటుతో ముందుడుగు వేసింది. సంజూ శామ్సన్ అజేయ సెంచరీతో మరో విజయాన్ని చెన్నై జట్టు సొతం చేసుకుంది. 103 పరుగుల తేడాతో భారీ విజయాన్ని అందుకుది.
దిగ్గజ జట్లుగా ఉన్న చెన్నై, ముంబై ఇండియన్స్ ముంబైలో తలపడ్డాయి. టాస్ మొదట బ్యాటింగ్కు దిగిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ పరుగుల సునామీ సృష్టించింది. ఓపెనర్గా దిగిన సంజూ 54 బంతుల్లో 101 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. వాటిలో పది ఫోర్లు బాదగా.. 6 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఈ సీజన్లో రెండో సెంచరీ రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఐపీఎల్లో అత్యధిక స్కోర్ చేసిన బ్యాటర్గా ఘనత సొంతం చేసుకున్నాడు. కెప్టెన్ రుత్రాజ్ (22), సర్ఫరాజ్ ఖాన్ (14) పర్వాలేదనిపించారు. ముంబై బౌలర్లలో అల్లా గజన్ఫర్, అశ్వనీ కుమార్ తలా రెండేసి వికెట్లు తీయగా.. మిచెల్ శాంట్నర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.
ఛేదనకు దిగిన ముంబై ఇండియన్స్ అత్యంత పేలవ ప్రదర్శన కనబర్చడంతో 103 వికెట్ల తేడాతో భారీ నష్టాన్ని చవిచూసింది. ఏ ఒక్క బ్యాటర్ కూడా పోరాడలేకపోయాడు. డానిష్ మలెవర్, నమన్ ధిర్, రూథర్ఫర్డ్ ఇలా ముగ్గురు డకౌట్లు అయ్యారు. సూర్య కుమార్ యాదవ్ 36 పరుగులతో గొప్పగా పోరాడినా కానీ మిగతా బ్యాటర్లు సహకారం అందించలేకపోయారు. కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా ఒక్క పరుగులకే ఔటయ్యాడు. శార్దూల్ ఠాకూర్ (6), క్రిష్ భగత్ (7), అశ్వనీ కుమార్ (1) కొన్ని పరుగులు చేశారు. బ్యాటర్లు నిలిపిన భారీ స్కోర్ను కాపాడడమే కాక వరుస వికెట్లు తీసి పలు రికార్డులు నమోదుచేశారు. తిలక్ వర్మ కూడా పోరాటం వృథా అయ్యింది. అకీల్ హుస్సేన్ నాలుగు వికెట్లు తీసి నిప్పులు చెరగ్గా.. నూర్ అహ్మద్ రెండేసి వికెట్లు తీశాడు.
103 పరుగుల భారీ విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తన నెట్రన్ రేటును భారీగా మెరుగుపర్చుకుని టాప్ 5లోకి దూసుకొచ్చింది. ఏడు మ్యాచ్లు ఆడి రెండు విజయాలు.. ఐదు ఓటములతో ముంబై ఇండియన్స్ మరింత గడ్డు పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటుంది.
