Sanju Samson Century: సంజూ శామ్ సన్ రికార్డు సెంచరీ.. IPL 2026లో చెన్నై బోణి కొట్టిందోచ్!

Chennai Super Kings Beat By 23 Runs To Delhi Capitals: హ్యాట్రిక్ ఓటములతో సతమతమవుతున్న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అద్భుతం చేసి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్పై ఊహించని విజయం సాధించింది. ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శన కనబర్చిన చెన్నై జట్టు ఢిల్లీపై 23 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి బోణి కొట్టింది. సంజూ శామ్సన్ అజేయ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. మోస్తరు లక్ష్యమైనా కూడా ఢిల్లీ చేధించలేకపోవడం గమనార్హం. అత్యంత ఆసక్తికర మ్యాచ్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
చెన్నైలోని చిదంబరం స్టేడియంలో జరిగిన రెండో మ్యాచ్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తలపడ్డాయి. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన చెన్నై జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 2 వికెట్లు కోల్పోయి 212 పరుగులు చేసింది. టీ20 ప్రపంచకప్ సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన సంజూ శామ్సన్ బ్యాట్తో విధ్వంసం సృష్టించాడు. 56 బంతుల్లో 115 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. వరుస ఓటములు ఎదుర్కొంటున్న నేపథ్యంలో విజయం కోసం పరితపిస్తున్న సమయంలో సంజూ శతకం బాదాడం చెన్నై అభిమానులకు వినోదం అందించింది. ఈ సీజన్లో సంజూకు ఇది తొలిసారి. 15 ఫోర్లతో బౌండరీల వర్షం కురిపించగా.. 4 సిక్సర్లు బాదాడు. కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ 15 పరుగులకు పరిమితమవగా.. యువ ఆటగాడు ఆయుశ్ మాత్రే 36 బంతుల్లో 59 పరుగులు చేసి అర్ధ సెంచరీ నమోదు చేసి రిటైన్ అయ్యాడు. అనంతరం శివమ్ దూబే 20 పరుగులతో మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ బౌలర్లు వికెట్లు తీయడంలో ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. పొదుపుగా బౌలింగ్ చేసినా వికెట్లు తీయకపోవడం గమనార్హం. కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ తీసిన వికెట్ ఒకటే కావడం విశేషం.
మోస్తరు లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి దిగిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఓవర్లు పూర్తి చేసి 189 పరుగులకు పరిమితమైంది. బ్యాటర్లందరూ చేతులెత్తేయడంతో ఆలౌటైంది. పథూమ్ నిస్సాంక 41 పరుగులతో రాణించగా.. కేఎల్ రాహుల్ (18) భారీ పరుగులు రాణించడంలో విఫలమయ్యాడు. సమీర్ రిజ్వీ (6), కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ (1), డేవిడ్ మిల్లర్ (17) అతి తక్కువ పరుగులు చేశారు. ఓటమి ఖరారు చేసుకున్న క్లిష్ట సమయంలో త్రిస్టన్ స్టబ్స్ అద్భుతంగా రాణించి 38 బంతుల్లో 60 పరుగులు చేసి జట్టుకు గెలుపు ఆశలు రేకెత్తించాడు. అశుతోష్ శర్మ 19 పరుగులతో రాణించగా.. అనంతరం వచ్చిన బ్యాటర్లందరూ ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. ఆకిబ్ నబీ (4), కుల్దీప్ యాదవ్ (4), లుంగీ ఎంగిడి (3), నటరాజన్ (1) చాలా తక్కువ పరుగులు చేసి జట్టును ఓటమి వైపు మళ్లించారు. ఈ మ్యాచ్ విజయం సాధించాలనే కసితో చెన్నై బౌలర్లు బౌలింగ్ వేశారు. తక్కువ పరుగులు ఇస్తూనే వరుస వికెట్లు తీసి ప్రత్యర్థిని దెబ్బకొట్టారు. జేమీ ఓవర్టన్ కీలక వికెట్లు తీసి ఢిల్లీ నడ్డి విరిచాడు. అతి తక్కువగా 18 పరుగులు ఇచ్చి 4 వికెట్లు తీశాడు. అన్షుల్ కంబోజ్ 3 వికెట్లు తీసి రాణించగా.. ఖలీల్ అహ్మద్, గుర్జాప్నిత్ సింగ్, నూర్ అహ్మద్ తలా ఒక్కో వికెట్ తీసి జట్టుకు విజయాన్ని అందించారు.
మూడు ఓటముల అనంతరం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ గొప్పగా పుంజుకుని ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శన చేసింది. సంజూ శామ్సన్ భారీ సెంచరీతో వినోదం అందించగా.. బ్యాటర్లు, బౌలర్లు సమష్టి కృషి చేయడంతో జట్టుకు తొలి విజయం దక్కింది. ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లో మూడు ఓటములు, ఒక విజయం సాధించిన చెన్నై జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో తన ర్యాంకును మెరుగుపర్చుకుంది. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఈ ఓటమిని ఊహించలేకపోయింది. నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడి విజయాలు, ఓటమలు రెండేసి చొప్పున ఉన్న ఢిల్లీ నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. రేపు లక్నో, గుజరాత్ మధ్య తొలి మ్యాచ్ జరగనుండగా.. రెండో మ్యాచ్ ముంబై, బెంగళూరు మధ్య జరగనుంది.
