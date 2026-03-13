CSK Jailer Jersey: చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌కు మరో షాక్..ఐపీఎల్ టీమ్‌పై కేసు పెట్టిన 'జైలర్' నిర్మాత..రూ.కోటి పరిహారం కోసం డిమాండ్!

Chennai Super Kings Vs Sun TV: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026 ప్రారంభానికి ముందే సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌ జట్టుపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తం అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు మరో ఐపీఎల్ టీమ్ అయిన చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్ జట్టుకు మద్రాస్ హైకోర్టు షాక్ ఇచ్చింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 13, 2026, 10:02 PM IST

Chennai Super Kings Vs Sun TV: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026 ప్రారంభానికి ముందే సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌ జట్టుపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తం అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. 'ది హండ్రెడ్' లీగ్ కోసం వేలంలో పాక్ ఆటగాడ్ని సన్‌రైజర్స్ లీడ్స్ (కావ్యామారన్ యజమాని) కొనుగోలు చేయడం వల్ల SRH టీమ్‌పై భారత్‌లో తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది. ఈ క్రమంలో రాబోయే ఐపీఎల్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుకి సంబంధించిన మ్యాచ్‌లను బ్యాన్ చేయాలని సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. 

ఇప్పుడీ గందరగోళం నడుమ మద్రాస్ హైకోర్టు మరో ఐపీఎల్ టీమ్‌కు షాకింగ్ న్యూస్ ఇచ్చింది. తమకు సంబంధించిన సినిమా సాంగ్‌ను చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు అనుమతి లేకుండా వినియోగించిందంటూ సన్ నెట్‌వర్క్ కోర్టును ఆశ్రయించింది. రజినీకాంత్ హీరోగా నటించిన 'జైలర్', 'జైలర్ 2', 'కూలీ' సినిమాలకు సంబంధించిన కొన్ని మ్యూజిక్ బిట్లను చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్ జట్టు వినియోగించినట్లు ఫిర్యాదులో ఆరోపించింది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు జెర్సీ ఆవిష్కరించిన వీడియోలో సోషల్ మీడియాలో వ్యాప్తంగా ఈ మ్యూజిక్‌ను వినియోగించినట్లు కోర్టుకు సన్ నెట్‌వర్క్ విన్నవించుకుంది.

అయితే దీనిపై ప్రతిస్పందనగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరఫున న్యాయవాది.. మార్చి 1న కాపీరైట్ ఇష్యూ చేసిన మెటీరియల్‌ను సీఎస్కే టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్ తొలగించిందని ఆయన కోర్టుకు తెలిపారు. అయితే దాన్ని అనుమతి లేకుండా వినియోగించడం వల్ల అది కాపీరైట్ యాక్ట్ కిందికి వస్తుందని సన్ టీవీ తరఫున వారు వాదించారు. భవిష్యత్తులోనూ తమకు సంబంధించిన మ్యాజిక్ ఆల్బమ్స్‌ను వినియోగించకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ సన్ నెట్‌వర్క్ కోరింది. అయితే ప్రస్తుతం అలాంటి వాటిని తొలగించామని.. భవిష్యత్తులో అవసరమైతే ముందస్తు అనుమతి తీసుకుంటామని సీఎస్కే కోర్టుకు విన్నవించింది. 

అయితే చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్ జట్టు వినియోగించిన వివాదాస్పదమైన మ్యూజిక్‌ను 'జైలర్', 'జైలర్ 2', 'కూలీ' సినిమాల నుంచి సేకరించింది. రజినీ కాంత్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ మూడు సినిమాలను సన్‌ టీవీ నెట్‌వర్క్ యాజమాన్యం నిర్మించింది. ఈ సినిమాలుకు సంగీతాన్ని అనిరుథ్ రవిచందర్ అందించారు. అయితే ఈ మ్యూజిక్ హక్కులన్నీ ప్రస్తుతం సన్ నెట్‌వర్క్ వద్ద ఉన్నాయి. 

అయితే తమకు సంబంధించిన మ్యూజిక్ కాపీరైట్ ఇష్యూ జరగడం వల్ల..చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు దాని వినియోగించి ఎంత మేర సంపాదించిందో సన్ నెట్‌వర్క్ వివరణ కోరింది. అందుకు నష్టపరిహారంగా రూ.కోటి పరిహారంగా ఇవ్వాలని కోర్టును కోరింది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

