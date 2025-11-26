Cheteshwar Pujara: ఛతేశ్వర్ పుజారా బావమరిది ఆత్మహత్య.. పెళ్లికి ముందు యువతిపై అత్యాచారం..?

Cheteshwar Pujara Brother in Law Death News: రాజ్కోట్లో టీమిండియా మాజీ స్టార్ క్రికెట్ ప్లేయర్ ఛతేశ్వర్ పుజారా బావమరిది జీత్ రసిక్భాయ్ పబారి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. తనతో పెళ్లి సంబంధం కుదిరిన అమ్మాయితో పెళ్లికి ముందు అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పెళ్లికి ముందు తనపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడంటూ 2024, నవంబర్ 26న సదరు యువతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ కేసు గురించి మానసికంగా ఆందోళనకు గురైన జీత్.. సరిగ్గా ఏడాది తరువాత ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సమాచారం అందుకున్న మాలవీయనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి విచారణ చేపట్టారు. ఆమె కేసు పెట్టిన తేదీ.. ఆత్మహత్య చేసుకున్న తేదీ ఒక్కటే కావడంతో దీర్ఘకాలింగా మానసిక ఒత్తిడికి గురైనట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
వివరాలు ఇలా.. గతేడాది ఓ అమ్మాయితో జీత్కు పెళ్ల సంబంధం కుదిరింది. ఇద్దరికి నిశ్చితార్థం జరిగింది. అయితే పెళ్లికి ముందు ఆ యువతిపై జీత్ బలవంతంగా అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. అయితే నిశ్చితార్థం రద్దు చేసుకుని పబారి ఆమెను కాకుండా మరో మరో యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. దీంతో యువతి పోలీసులను ఆశ్రయించింది. పెళ్లి పేరుతో తనపై అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు ఆమె ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో ఈ కేసు ఏడాదిగా కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో జీత్ కొంతకాలంగా డిప్రెషన్తో బాధపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. బుధవారం ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య యత్నించినట్లు మాలవీయనగర్ పోలీసులకు సమాచారం అందగా.. వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకుని ఆసుపత్రికి తరలించారు. జీత్ను పరిశీలించిన వైద్యులు.. అప్పటికే మరణించినట్లు వెల్లడించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
ఛతేశ్వర్ పూజారా భార్య పూజా పబారి తల్లిదండ్రలు మొదట జంజోధ్పూర్కు చెందినవారు. వారు దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలుగా రాజ్కోట్కు వచ్చి స్థిరపడ్డారు. అక్కడ వారు పత్తి జిన్నింగ్ వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నారు. పూజా గొండాల్లో జన్మించింది. అబులోని సోఫియా స్కూల్లో ప్రాథమిక విద్య.. 11, 12 తరగతులు అహ్మదాబాద్లో పూర్తి చేసింది. తరువాత ఆమె ముంబైకి వెళ్లి.. అక్కడ మాస్టర్స్ డిగ్రీని పూర్తి చేసింది. పూజారాతో వివాహానికి ముందు ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేసింది. బావమరిది మరణంతో పుజారా కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికిన ఛతేశ్వర్ పుజారా.. ప్రస్తుతం భారత్-దక్షిణాఫ్రికాతో మ్యాచ్కు కామెంటేటర్గా ఉన్నాడు. రెండో టెస్టు మ్యాచ్లో ఆయన కామెంట్రీ చేస్తుండగా.. పబారి మరణవార్త తెలిసింది. పబారి ఆత్మహత్యకు సంబంధించి సూసైడ్ నోట్ లభించలేదు. విచారణలో మరిన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
