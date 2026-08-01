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Commonwealth Games 2026: కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో అద్భుతం..నీరజ్ చోప్రాకు రజతం.. యశ్‌వీర్ సింగ్‌కు కాంస్య పతకం

Commonwealth Games 2026 Javelin Throw: కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026లో మరోసారి భారత అథ్టెట్లు సత్తాచాటారు. ఒకే ఈవెంట్‌లో ఏకంగా రెండు పతకాలను సాధించిపెట్టారు. జావెలిన్ త్రో ఈవెంట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్ నీరజ్ చోప్రా రజత పతకం సాధించగా.. భారత్‌కు చెందిన మరో జావెలిన్ త్రోవర్ యశ్ వీర్ సింగ్ కాంస్య పతకాన్ని గెలిచాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 01, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:14 AM IST
Commonwealth Games 2026: కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో అద్భుతం..నీరజ్ చోప్రాకు రజతం.. యశ్‌వీర్ సింగ్‌కు కాంస్య పతకం
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Commonwealth Games 2026: కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో అద్భుతం..నీరజ్ చోప్రాకు రజతం.. యశ్‌వీర్ సింగ్‌కు కాంస్య పతకం
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