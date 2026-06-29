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వైభవ్ సూర్యవంశీని పక్కన పెట్టడం వెనుక అసలు కథ ఇదే..! గంభీర్ ప్లానింగ్ ఏంటి..?

Vaibhav Sooryavanshi: పసికూన ఐర్లాండ్ చేతిలో భారత్ సిరీస్‌ కోల్పోవడంతో ఇప్పుడు అందరిలోనూ ఒకటే ప్రశ్న.. సూపర్ ఫామ్‌లో ఉన్న వైభవ్ సూర్యవంశీని ఎందుకు ఆడించలేదని అడుగుతున్నారు. కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్‌పై ఫ్యాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 29, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:30 PM IST
వైభవ్ సూర్యవంశీని పక్కన పెట్టడం వెనుక అసలు కథ ఇదే..! గంభీర్ ప్లానింగ్ ఏంటి..?
Image Credit: Vaibhav Sooryavanshi (Source: File)Source: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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