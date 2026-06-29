/వైభవ్ సూర్యవంశీని పక్కన పెట్టడం వెనుక అసలు కథ ఇదే..! గంభీర్ ప్లానింగ్ ఏంటి..?

Vaibhav Sooryavanshi: టీ20 వరల్డ్ కప్ ఛాంపియన్స్ టీమిండియాకు పసికూన ఐర్లాండ్ ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. కెప్టెన్గా శ్రేయాస్ అయ్యర్కు తొలి సిరీస్ చేదు జ్ఞాపకాలను మిగిల్చింది. బౌలింగ్లో పర్వాలేదనిపించినా.. బ్యాటింగ్లో మాత్రం అందరూ దారుణంగా విఫలమవ్వడం అభిమానులను జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. వరుసగా 16 సిరీస్లు, రెండు టీ20 ప్రపంచకప్లు గెలిచిన భారత్ను ఐర్లాండ్ అలవోకగా ఓడించడం క్రికెట్లో పెను సంచలనంగా మారింది. ఇక ఈ సిరీస్కు ముందు ఒకే ఒక్క ప్లేయర్ మొత్తం మారుమోగిపోయింది. అతడే 15 ఏళ్ల వండర్ కిడ్ వైభవ్ సూర్యవంశీ. ఐపీఎల్తో పాటు రీసెంట్గా జరిగిన మ్యాచ్ల్లో విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో చెలరేగిన ఈ యువ సెన్సేషన్ను ఐర్లాండ్ టూర్ కోసం ఎంపిక చేసినప్పుడు.. కచ్చితంగా తుది జట్టులో ఉంటాడని ఫ్యాన్స్ ఆశించారు. అందుకు తగ్గినట్లే ఈ మ్యాచ్ల టికెట్లు కూడా భారీ అమ్ముడయ్యాయి.
అయితే హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ స్ట్రాటజీ మాత్రం మరోలా ఉంది. వైభవ్ను పక్కన పెట్టి సీనియర్ల వైపే మొగ్గు చూపాడు. రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ వైభవ్ను పక్కనపెట్టడంతో సోషల్ మీడియాలో గంభీర్పై నెటిజన్లు, మాజీ క్రికెటర్లు దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు. "గంభీర్ మొండితనమే టీమిండియా ఓటమికి కారణం", "ఫామ్లో ఉన్న కుర్రాడిని బెంచ్కే పరిమితం చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్..?" అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. సాధారణంగా ఇలాంటి చిన్న జట్లపై యువకులకు ఎక్కువ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ సిరీస్లో కూడా ప్రిన్స్ యాదవ్, సుయాన్ష్ హెగ్డేలకు రెండో మ్యాచ్లో ఛాన్స్ లభించింది. కానీ వైభవ్కు మాత్రం అవకాశం ఇవ్వకపోవడంపై అభిమానులు గుర్రుగా ఉన్నారు.
గంభీర్ ట్రాక్ రికార్డ్ చూస్తే.. ఒక పద్ధతి ప్రకారం వెళ్తుంటాడు. టీమిండియా బ్యాటింగ్ కోచ్ సితాన్షు కోటక్ మాటలను బట్టి చూస్తే.. మేనేజ్మెంట్ ఆలోచన వేరేలా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కేవలం కొత్త ప్లేయర్కు ఛాన్స్ ఇవ్వడం కోసం ఇప్పటికే జట్టులో స్థిరపడిపోయిన సంజూ శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ లాంటి ప్లేయర్లను డ్రాప్ చేయడం కరెక్ట్ కాదనే అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతోంది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఉండే ఒత్తిడి తట్టుకునేందుకు వైభవ్ను సిద్ధం చేస్తున్నారని.. తొందరపడి మైదానంలోకి దించకుండా.. కాస్త డ్రెస్సింగ్ రూమ్ వాతావరణాన్ని అలవాటు పడేలా చేయాలనేది గంభీర్ ప్లాన్ కావచ్చని మరికొందరు అంటున్నారు.
కానీ ఐర్లాండ్ లాంటి చిన్న జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్లో కూడా వైభవ్కు ‘డెబ్యూ కాప్’ ఇవ్వకపోవడం.. పైగా రెండు మ్యాచ్లో టీమిండియా ఓడిపోవడంతో గంభీర్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ సిరీస్లో ఆడే అవకాశం రాకపోయినా.. త్వరలోనే ఇంగ్లాండ్తో జరగబోయే టీ20 సిరీస్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ బరిలోకి దిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఒకవేళ ఇంగ్లాండ్ టూర్లో వైభవ్ అరంగేట్రం చేస్తే.. సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డును బద్దలు కొట్టి.. అత్యంత పిన్న వయసులో భారత్ తరఫున ఆడిన క్రికెటర్గా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తాడు.