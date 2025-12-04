Gautam Gambhir: కొంప ముంచే వరకు ప్రయోగాలు ఆపేలా లేవు.. గౌతం గంభీర్‌ ఏందయ్యా నీ స్కీమ్..!!

Gautam Gambhir Latest News: ఏదైనా టీమ్ మ్యాచ్ ఓడిపోతే ప్లేయర్ల గురించో లేదా మొత్తం జట్టు ప్రదర్శన గురించో చర్చ ఉంటుంది. కానీ టీమిండియా పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. మ్యాచ్ ఓడిపోతే అందరి వేళ్లు హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ వైపు చూపిస్తున్నాయి. టీమ్లో మితిమీరిన ప్రయోగాలు.. సీనియర్ ప్లేయర్లను పక్కనపెట్టడం.. ఇది అంతా నా అడ్డా అనే రీతిలో వ్యవహరించడంతో గంభీర్పై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. సౌతాఫ్రికాతో రెండు టెస్టు మ్యాచ్లు ఓడిపోవడంతోనే విమర్శల దాడి మొదలవ్వగా.. రెండో వన్డేలో ఓటమితో టీమిండియాలో అసలు ఏం జరుగుతుంది..? అని అనుమానాలు రేకెత్తుతున్నాయి. బ్యాటింగ్లో 358 పరుగులు చేసినా ఓటమి పాలవ్వడంతో టీమిండియా ఫ్యాన్స్ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. తొలి వన్డేలోనూ ఓటమి అంచుల నుంచి భారత్ గట్టేక్కిన విషయం తెలిసిందే.
మూడు వన్డేల సిరీస్ 1-1తో సమం అయింది. ఈ నెల 6వ తేదీన విశాఖపట్నం వేదికగా జరిగే చివరి వన్డేలో గెలిచిన జట్టు.. సిరీస్ను సొంతం చేసుకుంటుంది. రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ బ్యాట్స్మెన్ అద్భుతంగా రాణించగా.. బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్లో దారుణంగా విఫలమయ్యారు. ముఖ్యంగా రెండో మ్యాచ్లో ఫీల్డింగ్ తప్పిదాలతోనే సఫారీలకు మ్యాచ్ అప్పగించాల్సి వచ్చింది. గంభీర్ కోచ్గా వచ్చిన తరువాత బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో విపరీతంగా ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఆల్ రౌండర్లపై ఆయన అతిగా ఆధారపడుతున్నారు.
గౌహతి టెస్ట్లో అయితే ఏకంగా ముగ్గురు వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్, ముగ్గురు ఆల్ రౌండర్లను తుది జట్టులో ఆడించారు. సౌతాఫ్రికా బ్యాట్స్మెన్ దుమ్ములేపిన చోట.. మన బ్యాట్స్మెన్ చివరి రోజు ఒక్కరు కూడా క్రీజ్లో నిలబడలేకపోయారు. ఫలితంగా పర్యటన జట్టు చేతిలో వైట్వైష్కు గురికావాల్సి వచ్చింది. టెస్టుల్లోనే అనుకుంటే వన్డేల్లో కూడా గంభీర్ ఇలాంటి ప్రయోగాలే చేస్తున్నాడు. రాంచీ, రాయ్పూర్లలో ఒకేసారి ముగ్గురు ఆల్ రౌండర్లను ఆడించాడు. దీంతో అటు బ్యాటింగ్, ఇటు బౌలింగ్ రెండు బలహీనం అయినట్లు అయింది.
ఫినిషర్ ఎవరు..?
టీమిండియాకు గతంలో సురేష్ రైనా, మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ ఫినిషర్లుగా ఉండేవారు. అయితే వీరిద్దరు వెళ్లిపోయిన తరువాత హార్దిక్ పాండ్యా ఫినిషర్గా రోల్ ప్లే చేశాడు. ఆరు, ఏడు నంబర్లలో అనేక ప్రయోగాలు జరిగాయి. కేఎల్ రాహుల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, కొన్నిసార్లు సంజు సామ్సన్ కూడా హార్దిక్తో ఫినిషర్లుగా జతకట్టారు. దీపక్ హుడా, రింకూ సింగ్, వాషింగ్టన్ సుందర్, అక్షర్ పటేల్ కూడా ఆరో నంబర్లో బ్యాటింగ్ చేశారు. వీరిలో పాండ్యా, సూర్యకుమార్ యాదవ్, కేఎల్ రాహుల్ మాత్రమే గత ఐదేళ్లలో ఆరో నంబర్లో 10 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వన్డేలు ఆడారు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ వన్డే టీమ్కు దూరమవ్వగా.. పాండ్యా గాయం కారణంగా వన్డే సిరీస్కు ఎంపిక కాలేదు. కేఎల్ రాహుల్ ఫినిషర్ రోల్ను సూపర్గా పోషించాడు. వాషింగ్టన్ సుందర్ మాత్రం రెండు వన్డేల్లోనూ విఫలమయ్యాడు. తొలి వన్డేలో 19 బంతుల్లో 13 పరుగులు, రెండో వన్డేలో 8 బంతుల్లో 1 పరుగు మాత్రమే చేశాడు.
ఏడో నంబరు విషయానికి వస్తే.. దాదాపు పదిహేను మంది ఆటగాళ్లు ఈ స్థానంలో ఆడారు. ముగ్గురు మాత్రమే 10 కంటే ఎక్కువ మ్యాచ్లు ఆడారు. వారిలో రవీంద్ర జడేజా, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్ ఉన్నారు. మ్యాచ్లను ఫినిష్ చేయడానికి ఈ రోల్ చాలా కీలకం. రాంచీలో రవీంద్ర జడేజా 20 బంతుల్లో 32 పరుగులు, రాయ్పూర్లో 27 బంతుల్లో 24 పరుగులు చేశాడు. రెండో వన్డేలో జడేజా మరింత దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేసి ఉంటే.. భారత్ మరింత స్కోరు చేసి ఉండేదనే అభిప్రాయం ఉంది. వాషింగ్టన్ సుందర్ వరుసగా రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ విఫలమయ్యాడు. వాషింగ్టన్ వరుసగా విఫలం అవుతున్నా.. తుది జట్టులో చోటు దక్కడంతోపాటు టాప్-6 బ్యాటింగ్ ఆడే అవకాశం వస్తోంది. నితీష్ కుమార్ రెడ్డి వంటి స్పెషలిస్ట్ బ్యాట్స్మన్ లేదా ఫాస్ట్ బౌలింగ్ ఆల్ రౌండర్కు తుది జట్టులో ఎందుకు చోటు ఇవ్వడం లేదని ప్రశ్నిస్తున్నారు. కొంప ముంచే వరకు కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ప్రయోగాలు ఆపేలా లేడంటూ నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు.
