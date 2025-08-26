Cricketer Pension: క్రికెటర్ల రిటైర్మెంట్ తర్వాత పెన్షన్ ఎంత వస్తుందో తెలుసా?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cricket Retirement Pension: క్రికెటర్ నయా వాల్ అని పేరొందిన టెస్టు క్రికెట్ స్పెషలిస్టు ఛెతేశ్వర్ పుజారా ఇటీవలే క్రికెట్ కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. అతడిని వీడ్కోలు పలుకుతూ క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అయితే అతని గురించి చాలా మంది గూగుల్ లో సెర్చ్ చేస్తున్నారు. పుజారా ఎవరు? ఏ ఊరు? పుజారా కుటుంబం గురించి ఎంతో మంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు.  పుజారా జీతం ఎంత? ఎంత సంపాదించాడు? వంటి సమాచారాల గురించి వెతుకుతున్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 26, 2025, 12:09 PM IST

Cricket Retirement Pension: క్రికెటర్ నయా వాల్ అని పేరొందిన టెస్టు క్రికెట్ స్పెషలిస్టు ఛెతేశ్వర్ పుజారా ఇటీవలే క్రికెట్ కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. అతడిని వీడ్కోలు పలుకుతూ క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అయితే అతని గురించి చాలా మంది గూగుల్ లో సెర్చ్ చేస్తున్నారు. పుజారా ఎవరు? ఏ ఊరు? పుజారా కుటుంబం గురించి ఎంతో మంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు.  పుజారా జీతం ఎంత? ఎంత సంపాదించాడు? వంటి సమాచారాల గురించి వెతుకుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అతడు రిటైర్ అయ్యాక భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) ఎంత మేర డబ్బు ఇస్తుందో తెలుసుకుంటున్నారు. అయితే పుజారానే కాకుండా ఓ సాధారణ క్రికెట్ రిటైర్మెంట్ అయితే బీసీసీఐ ఎంత డబ్బు పెన్షన్ కింద ఇస్తుందో తెలుసుకుందాం. 

క్రికెట్ ఆటకు వీడ్కోలు పలికిన తర్వాత ఆటగాళ్ల భవిష్యత్తు ఏమిటి? దేశం కోసం, ప్రజల ప్రేమ కోసం కష్టపడి పనిచేసిన వారికి బీసీసీఐ ఏదైనా ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుందా? అవును, బీసీసీఐ తన మాజీ ఆటగాళ్లకు పెన్షన్ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకం కింద టెస్ట్ క్రికెటర్లు, ఫస్ట్-క్లాస్ ఆటగాళ్లకు ఎంత పెన్షన్ లభిస్తుందో తెలుసుకోండి.

క్రికెట్ పెన్షన్
భారత క్రికెటర్లకు పదవీ విరమణ తర్వాత కూడా బీసీసీఐ ఆర్థిక భద్రత కల్పిస్తుంది. ఇటీవల చతేశ్వర్ పుజారా వంటి చాలా మంది ఆటగాళ్లు క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికారు. బీసీసీఐ వారికి పెన్షన్ అందిస్తుంది. ఈ పెన్షన్ మొత్తం ఎంత? దీన్ని ఎలా నిర్ణయిస్తారు? ఇది ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతుందా? పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ ఉంది...

బీసీసీఐ తన మాజీ ఆటగాళ్ల కోసం పెన్షన్ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ పథకం కింద.. అంతర్జాతీయ, దేశీయ స్థాయిలో ఆడిన ఆటగాళ్లకు ప్రతి నెలా నిర్ణీత మొత్తంలో పెన్షన్ ఇవ్వబడుతుంది. ఆటగాళ్ళు ఆడిన మ్యాచ్‌ల సంఖ్య, వారి కెరీర్ దశ ఆధారంగా పెన్షన్ మొత్తాన్ని నిర్ణయిస్తారు.

పెన్షన్ మొత్తం, పెంపు విధానం

గత కొన్ని ఏళ్లుగా బీసీసీఐ పెన్షన్లను గణనీయంగా పెంచింది. టెస్ట్ క్రికెట్ ఆడిన ఆటగాళ్ల పెన్షన్‌ను రూ.37,500 నుండి రూ.60,000 కు పెంచారు. అదేవిధంగా.. ఫస్ట్-క్లాస్ ఆటగాళ్ల పెన్షన్‌ను రూ.15,000 నుండి రూ.30,000 కు పెంచారు. గతంలో రూ.50,000 పెన్షన్ పొందుతున్న సీనియర్ ఆటగాళ్లు ఇప్పుడు రూ.70,000 పొందుతున్నారు.

నివేదికల ప్రకారం, ఈ పెన్షన్ ప్రతి సంవత్సరం పెరగదు. కానీ BCCI ఈ మొత్తాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సవరిస్తుంది. పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా మాజీ క్రికెటర్లు ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోకుండా ఉండే లక్ష్యంతో ఈ చర్య తీసుకుంటోంది. ఈ పథకం క్రికెటర్లకు వారి కెరీర్ ముగిసిన తర్వాత కూడా స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందిస్తుంది. ఈ పథకం మహిళా క్రికెటర్లు, అంపైర్లు, కొంతమంది సీనియర్ అధికారులకు కూడా వర్తిస్తుంది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

