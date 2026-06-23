/Cristiano Ronaldo: వివాదాలు, వైఫల్యాలతో వార్తల్లో నిలిచిన క్రిష్టియానో రొనాల్డో.. ఈ సారైనా కప్ కొట్టేనా..!

Cristiano Ronaldo: క్రిస్టియానో రొనాల్డో.. కెరీర్ పీక్ స్టేజ్లో ఊహించని పరాజయాలు ఆయన్ని పలకరించాయి. అంతేకాదు క్లబ్లతో విభేదాలు.. బెంచ్కే పరిమితమైన చేదు జ్ఞాపకాలు ఆయన్ని వెంటాడుతాయి. ఒక్క ఫిఫా ప్రపంచకప్ సాధించలేదన్న వెలితి తప్ప.... మిగతా రికార్డులన్నీ రొనాల్డో ఎప్పుడో సాధించేశాడు. ఫుట్బాల్ ప్రయాణంలో ఎవరూ చూడని....డౌన్ఫాల్ చూసాడు.
నెరవేరని ఫుట్బాల్ కప్ కల..
రెండు దశాబ్దాలకు పైగా క్రిస్టియానో రొనాల్డో ఫుట్బాల్ను ఏలుతున్నాడు. తనపై విమర్శలు వచ్చిన ప్రతీసారి అవి తప్పని నిరూపిస్తూ తన కెరీర్ను బిల్డ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఈ పోర్చుగల్ స్టార్. విమర్శలు వచ్చిన ప్రతీసారి తన గోల్స్తో సమాధానమిచ్చాడు. అతని కెరీర్ సుదీర్ఘకాలం కొనసాగుతుందా అనే సందేహాలు తలెత్తిన ప్రతి టైంలో రికార్డుల మీద రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. మాంచెస్టర్ నుంచి మాడ్రిడ్ వరకు, టురిన్ నుంచి రియాద్ వరకు, తన జట్టు పోర్చుగల్ తరఫున అసాధారణ కెరీర్తో రొనాల్డో పదేపదే అంచనాలను తిరగరాస్తున్నాడు. అయితే ఎన్ని సాధించినా ఒక్క వరల్డ్ ప్రపంచకప్ సాధించలేదన్న వెలితి మాత్రం రోనాల్డోను ఎప్పుడు వేధిస్తునే ఉంటుంది. ప్రస్తుతం వరల్డ్ కప్ లోనూ ఆ మచ్చ రొనాల్డో పై కొనసాగుతోంది.
ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో అంచనాలకు అందుకోలేకపోతున్న రొనాల్డో..
అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమిస్తున్న ఫిఫా ప్రపంచకప్లో మాత్రం రొనాల్డో అంచనాలు అందుకోలేకపోతున్నాడు. తనతో సమానమైన ఆటగాళ్లైన మెస్సీ, ఎంబాపె, ఎర్లింగ్ హాలండ్, లామినే యమాలా, హ్యారీ కేన్ వంటి స్టార్లు తమ దేశాల తరఫున తొలి మ్యాచ్లోనే అదరగొట్టి గోల్స్ కొట్టడంతో జట్టుకు విజయం అందించడంలో సహాయపడ్డారు. కానీ పోర్చుగల్ కెప్టెన్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో మాత్రం ఇప్పటివరకు ఖాతా తెరవలేదు. ఫిఫా ప్రపంచకప్లో పోర్చుగల్ తమ తొలి మ్యాచ్ కాంగోతో ఆడింది. ఈ మ్యాచ్లో 90 నిమిషాల పాటు మైదానంలో ఉన్న రొనాల్డో ఒక్క గోల్ కొట్టలేకపోయాడు. అంతేకాదు ఇతర ఆటగాళ్లకు కనీసం పాస్ కూడా అందించడంలో విఫలమయ్యాడు. దీంతో రొనాల్డో ఫామ్పై ప్రశ్నలు, విమర్శలు మొదలయ్యాయి.
కెరీర్లో ఆరో ఫిఫా వరల్డ్ కప్..
ఈ వరల్డ్ కప్ లో ఆ ప్రశ్నలన్నింటికీ రొనాల్డో కూడా సమాధానం చెప్పాల్సిన టైం వచ్చేసింది. రికార్డు స్థాయిలో ఆరో ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఆడుతున్న రొనాల్డో కాంగోతో మ్యాచ్లో కేవలం బంతిని 25సార్లు మాత్రమే టచ్ చేశాడు. ప్రతీ ఫిఫాతో పోల్చుకుంటే ఈసారి రొనాల్డో ప్రదర్శన అత్యంత దారుణంగా ఉంది. కేవలం మూడు సందర్భాల్లో మాత్రమే షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేశాడు. మ్యాచ్లో మొత్తంగా 25 టచ్లు, రెండు ప్రోగ్రెసివ్ క్యారీ, రెండు ప్రోగ్రెసివ్ పాస్లు, రెండు ఏరియల్ డ్యూయల్స్ పాస్లు ఆడాడు. వయసు కూడా రొనాల్డోకు అడ్డంకిగా మారినట్లు అనిపిస్తోంది. తన కంటే వయసులో రెండేళ్లు చిన్నవాడైన మెస్సీ మాత్రం మైదానంలో పాదరసంలా కదులుతుంటే రొనాల్డో మాత్రం పరిగెత్తడానికి కూడా ఇబ్బంది పడినట్లు కాంగోతో మ్యాచ్లో కనిపించింది. 2006లో తొలి ఫిఫా ఆడిన సమయంలో రొనాల్డో వయసు 21 ఏళ్లు. 2026 నాటికి అతడి వయసు 41 ఏళ్లు.
గోడకు కొట్టిన బంతిలా రొనాల్డో..
ఈ 20 ఏళ్లలో ఆరు ఫిఫా ప్రపంచకప్లు ఆడిన రొనాల్డో మొత్తంగా 8 గోల్స్ కొట్టాడు. రష్యా వేదికగా జరిగిన 2018 ఫిఫాలో రొనాల్డో అత్యధికంగా నాలుగు గోల్స్ కొట్టడం విశేషం. పోర్చుగల్ ఆడిన గత నాలుగు మ్యాచ్ల్లో రొనాల్డో 396 నిమిషాలు మైదానంలో గడిపాడు. కానీ ఆ జట్టు మాత్రం కేవలం ఒక్క గోల్ మాత్రమే చేసింది. రొనాల్డో ఫామ్నే కాదు జట్టును కూడా ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టేసినట్లుగా అనిపిస్తోంది. గతంలో తనపై విమర్శలు వచ్చిన ప్రతీసారి ఆటతోనే సమాధానం చెప్పాడు రోనాల్డో.
విజయాలు ఎంత గొప్పగా సెలబ్రేట్ చేయబడతాయో.. పరాజయాలు కూడా అంతే పాఠాలు నేర్పుతాయి. వయసు పైబడడం, ఫిట్నెస్ సమస్యలు, మారిన ఫుట్బాల్ శైలి రొనాల్డో కెరీర్ చివరి దశను కాస్త ఇబ్బందికరంగా మార్చేశాయి. అయితే, ఎన్ని వైఫల్యాలు ఎదురైనా.. వివాదాలు చుట్టుముట్టినా.. ఫుట్బాల్ చరిత్రలో క్రిస్టియానో రొనాల్డో సృష్టించిన ఇంపాక్ట్ మాత్రం ఎప్పటికీ చెరిగిపోనిది.
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