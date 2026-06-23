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Cristiano Ronaldo: వివాదాలు, వైఫల్యాలతో వార్తల్లో నిలిచిన క్రిష్టియానో రొనాల్డో.. ఈ సారైనా కప్ కొట్టేనా..!

Cristiano Ronaldo: ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచంలో అతడొక తిరుగులేని రారాజు. ఐదుసార్లు బ్యాలన్ డి ఓర్ అవార్డు గెలిచిన రికార్డుల వేటగాడు. కానీ, ఎంతటి మహావృక్షానికైనా గాలివానల తాకిడి తప్పదు. క్రిస్టియానో రొనాల్డో.. మైదానంలో ఎంతగా గర్జించాడో, వివాదాలు, వైఫల్యాలతో అంతేలా వార్తల్లో నిలిచాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 23, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:43 AM IST
Cristiano Ronaldo: వివాదాలు, వైఫల్యాలతో వార్తల్లో నిలిచిన క్రిష్టియానో రొనాల్డో.. ఈ సారైనా కప్ కొట్టేనా..!
Image Credit: Cristiano Ronaldo (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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వివాదాలు, వైఫల్యాలతో వార్తల్లో నిలిచిన క్రిష్టియానో రొనాల్డో.. ఈ సారైనా కప్ కొట్టేనా
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